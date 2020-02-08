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Sahaflar Çarşısı’nda zam endişesi

08 Şubat 2020, Cumartesi 01:43
İstanbul Sahaflar Çarşısındaki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait dükkânlara % 80 zam yapılmasına esnaf tepkili.

İstanbul Sahaflar Çarşısı’ndaki esnaf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün dükkânl kiralarına % 80 zam yaptığını, zaten zor günler yaşayan esnafın bu kiraları kaldıramayacağını belirterek tepki gösteriyor. Konuştuğumuz esnaflar uzlaşma sağlanamazsa dükkânlarını kapatacaklarını söylüyor.

Esnaf tepkili

Bu konudaki bazı esnaflar düşüncelerini şöyle ifade etti: “Bir söylentiye göre dükkânlar Vakıflara geçecek ve kiraları artacak diyorlar. Bize net bir şey söylemediler henüz. Bir kitap dükkânı bir kitaptan ne kadar kazanıyor ki kalkıp da kiraları arttıyorsun? Hangi iş kolu artan kiraları karşılayacak? Normalinde zaten kitapçılar kiralarını ödemekte zorlanıyor. Şimdi hepten gidelim olur, biter. Artık Sahaflar Çarşısı da kapanır, rahat ederler.” Bir başka esnaf, “Vakıflar kiralara % 80 zam yaptı. Anamızı ağlattı. Geçen sene de çok yüksek zam yapmışlardı. Çok saçma bir durum. Bu çarşıda bir abimizin kirası 481 liraydı, bu ay 3 bin 500 liraya çıkarttılar. Bazı arkadaşlar vakıf başkanıyla görüşmeye gittiler bakalım ne olacak? Anlaşamazsak bu dükkânın kirası 70 bin lira olacak. ‘Beğenmiyorsanız çıkarsınız’ diyorlar. Ne kadar kolay söylüyorlar” dedi. 

5’ten 15’e artış

Kiraların 5’den 15’e gibi yüksek miktarda artış olduğunu söyleyen bir esnaf  da şöyle konuştu:“Bildiğim kadarıyla normal yıllık kira zamanı kiralar artıyor. Çarşının bir kısmı belediyeye ait, bir kısmı vakıflara ait. Vakıflara ait olan dükkânlarda kiralar arttı. Kiraların 5’den 15’e artış vakıflarda oldu. Ama belediyenin sahip olduğu dükkânlarda artış olmadığını biliyorum. Bu vakıflara ait bir durum. Mesela 5 bin liralık kirayı TÜFE oranına göre % 10 -17 yapması lâzım diye bir TÜFE oranı açıklanmıştı. Onlar %90 yaptı. 5 bin liralık kira ödeyen birinin 9 bin liralık kira istediler. Bu hukukî midir, değil midir bilmiyorum. Benzer bir olay Edirne’de de yaşanmış. Edirne’deki bir kapalı çarşıda vakıflara aitmiş. O dönemin vakıflar müdürü “beğenmeyen çıksın” demiş. Ben de bu esnafın pek şansı olduğunu düşünmüyorum. Konu çok fazla vakıf değilim, ama böyle bir şey var. Bunu bugün bence gazeteler de çok fazla dile getirmek istemeyecektir. Çünkü zammı yapan belediye değil.”

İstanbul - Yeni Asya

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