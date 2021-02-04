Şeyh Şamil duâlarla

İsmi Türkiye’de ve birçok Müslüman ülkede sosyal hayatın her alanında yaşatılan, Çarlık Rusyası’na karşı verdiği mücadeleden dolayı Türkiye’de “Kafkas Kartalı” olarak bilinen Şeyh Şamil, vefatının 150. yılında anılıyor.

Şamil, Çarlık Rusyası’nın, Kafkasya’daki Müslüman milletleri esaret altına alma politikasına karşı Kafkasya’nın özgürlüğü için mücadele verenlere katıldı. Şeyh Şamil, imam seçildiği yıllarda Rusya’nın askerî gücünün çokluğu ve ellerindeki imkânlara rağmen, kurduğu düzenli orduyla uzun süre önemli bir mücadele sürdürdü. Şeyh Şamil, bilinen hayatının yaklaşık 35 yılını mücadeleyle geçirdikten sonra hac görevini ifa etmesinin ardından, 4 Şubat 1871’de Medine’de vefat etti. AA

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