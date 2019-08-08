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8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Tarihin sanatla buluştuğu el sanatları atölyesi

08 Ağustos 2019, Perşembe 15:44
Eskişehir'de 33 yıllık el sanatları ustası Şefik Ada, atölyesinde Osmanlı döneminden kalma materyallerden yüzük, zihgir, bileklik, kolye gibi takılar yaparak geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Eskişehir'de 33 yıldır el sanatlarıyla uğraşan emekli öğretmen Şefik Ada, özellikle Osmanlı döneminden kalma madeni para, gümüş ve çeşitli materyallerden kolye, bileklik, yüzük gibi takılar üreterek geçmişin izlerini geleceğe aktarıyor.

Atölyesinde çalışmalarını sürdüren 62 yaşındaki Şefik usta, takı yapımında genellikle antikacılardan aldığı mecidiye başta olmak üzere Osmanlı'ya ait madeni paraları, gümüş ve farklı materyalleri kullanıyor.

Bazı eserlerinde Roma ve Selçuklu dönemlerinden kalma metalleri kullanan Ada'dan, antika değerinde malzeme getirip takı yapmasını isteyenler de oluyor. 

Geçmişteki yaşanmışlıkları kendi tabiriyle "aşure sanatı" ile ortaya çıkaran Ada, yeni nesle gelecekte tarihi anlamda ışık tutmaya çalışıyor.

Zanaatkar Şefik Ada,  emekliye ayrıldıktan sonra takı sanatına daha fazla zaman ayırmaya başladığını söyledi.

Genç neslin tarihi sevmesini sağlamanın bir yolunun da takı sanatı olduğunu dile getiren Ada, "Amacım, gelecekteki insanlara ışık tutabilmek. Bazen topraktan çıkan bir Roma ya da Selçuklu parasını müzede gördüğümüzde hoşumuza gidiyor. Ben de yaşanmışlıkları biraz daha özelleştirerek parmaklarda, bileklerde, yahut boyunda sunulmasına yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Rüyasında gördüğü modellerden de esinleniyor

Ada, teknolojinin gelişmesiyle fabrikasyon takıların çoğaldığını anlattı.

Aynı üründen milyonlarcasının yapılabildiğini vurgulayan Ada, "Kendi eserlerimi bunlarla mukayese edemem. Benden bir yüzük alırsanız, artık o yüzükten sadece sizde vardır." dedi. 

Yeni bir takı için tezgahın başına geçtiğinde çok heyecanlandığını aktaran Ada, kimi zaman rüyasında gördüğü modeli yapmak için uykusunu bölüp çalışmaya başladığını belirtti.

AA

Etiketler: Osmanlı, takı, zihgir, tarih, yüzük, Eskişehir
Okunma Sayısı: 95
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