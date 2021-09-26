Tatlıların baş tacı

Azerbaycanlıların en sevdiği tatlı çeşidir, Şeki Baklavası.

Azerbaycan’ın tarihî şehirlerinden biri olan Şeki, kültürel dokusu, yüzyıllara meydan okuyan abideleri, yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve leziz yemekleriyle cazibe merkezi olma özelliğini kaybetmiyor. Şeki şehrini ziyaret eden turistlerin mutlaka tattığı Şeki baklavası, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da biliniyor.

Hazırlanışı zor olan baklavanın sırrını kimseyle paylaşmayan Şekili ustalar, siparişleri yetiştirmede bir hayli zorlanıyor.

İlk aşamada pirinç unundan hazırlanan küre şeklinde erişte pişiriliyor. Baklava için ilk önce tepsinin en altına dört tane erişte koyuluyor. Üzerine isteğe bağlı olarak öğütülmüş ceviz veya fındık içi ekleniyor. Daha sonra, en üste yine dört tane erişte koyarak kapatılıyor ve baklava presleniyor. Safrandan hazırlanmış boyayla da baklavanın üzeri süsleniyor. Bu şekilde fırında 10 dakika kadar pişiriliyor. Sonra üzerine daha önce hazırlanmış şerbet dökülüyor. Baklava bir gün bu şekilde bekletilmesinin ardından yenmeye hazır oluyor.