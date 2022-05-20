Türkçe, Somali’de seçmeli ders olacak

Afrika Boynuzu ülkelerinden Somali’de, yoğun ilgi gören Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması için hazırlık yapılıyor.

Başkent Mogadişu sokaklarında hemen hemen her caddede ya da dükkanda Türkçe bilen birine rastlamak mümkünken herhangi bir kursta eğitim alamayan pek çok kişi, izledikleri dizi ve filmlerin etkisiyle Türkçe kelime ve ifadeleri ezbere biliyor. Türk eğitim kurumları yoğun talebe karşılık vermekte zorlanırken halihazırda okul işlevi gören ve yüzlerce çocuğun eğitim aldığı 3 yetimhanede Türkçe, zorunlu ders olarak okutulmaya başlandı. Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Somali Milli Eğitim Bakanlığıyla başlatmayı planladığı proje kapsamında Türkçe, önce başkent sonra ülke genelinde seçmeli ders olarak okutulacak. Mogadişu YEE’nin Koordinatör Vekili Sinan Doruk, bu yıl çevrim içi eğitimle de Türkçe dersi vermeye başlayacaklarını belirterek “Sadece son 5 günde ülkenin farklı yerlerinden 300 kurs başvurusu aldık” ifadesini kullandı. AA

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