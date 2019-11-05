Türkiye'de kitap okuma oranı arttı

Türkiye’nin “Okuma Kültürü Haritası” açıklandı.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen “Aslında Okuyoruz: Türkiye’nin Güncel Okuma Kültürü Araştırması” başlıklı panelde Türkiye’de okuma alışkanlıklarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye’de kitap okuma oranının 2008’den 2019’a kadar yüzde 30’dan yüzde 42’ye yükseldiğini belirtti.

Okumaya ilgi konusunda karamsarlığın doğru olmadığını söyleyen Ağırdır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben kendi hesabıma hayattan ve ülkeden umutluyum. Kendi gözlemlerimize takılı kaldığımız için çoğu zaman bütünü gözümüzden kaçırıyoruz. Türkiye’de 2008’den bu yana elimizde sayılar var. Arzuladığımız hızda olmayabilir ama elimizdeki 11 yıllık bütün sayılarda her şey iyiye doğru gidiyor. Yavaş da olsa, hızlı da olsa. Burada da aynı şeyi görüyoruz 30’dan 42’ye artmış.”

Ağırdır ayrıca Batı Avrupa’da sosyal medyanın etkisiyle görselliğin ağırlık kazanması nedeniyle gençlerde kitap okuma azalırken, Türkiye’de tam tersinin gerçekleştiğini ifade etti.

Araştırmaya göre en çok okunan kitaplar, tarih kitapları. Bunda her kesimin kendi tarih anlayışını temize çıkarma çabasının etkili olduğu düşünülüyor.