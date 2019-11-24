Urfa’da muhteşem stant

GÜNEYDOĞU’NUN en büyük kitap fuarı olan ‘3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı’ alanında dev Risale-i Nur Külliyatı ve Bediüzzaman fotoğraflarının bulunduğu Yeni Asya Neşriyat standı dikkatleri üzerine çekti. Dünkü imza günü programında Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzaladı, okuyucularla sohbet etti. Bugün de İslâm Yaşar kitaplarını imzalayacak.

Yeni Asya Şanlıurfa Fuarı’nda

Güneydoğu’nun en büyük kitap fuarı olan ‘3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı’ 22 Kasım Cuma günü ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Fuar alanında Yeni Asya Neşriyat standı, dev Risale-i Nur Külliyatı ve Bediüzzaman fotoğraflarının bulunduğu stant ile dikkatleri üzerine çekti.

Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Şemsettin Çakır “Ahir Zaman Alâmetleri” kitabı ile okuyucusuyla buluştu. Kitaplarını imzalayıp, okuyucusuyla sohbet eden Şemsettin Çakır, “Yeni Asya’nın bu fuarda yer alması çok ehemmiyetli, en ciddiyet sahibi, bilinç ve şuur sahibi stant Yeni Asya standıdır” dedi. 3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı’ açılış gününde yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz yıl yoğun bir katılımın görüldüğü fuar bu yıl bölge rekoru kırmayı hedefliyor. Fuarın ilk gününde, fuarı alanını 3 binin üzerinde kitapsever ziyaret etti. Hafta sonu bu ilginin daha yoğun olması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Fuar Merkezinde 300’e yakın faaliyetin de düzenleneceği Kitap Fuarı 1 Aralık tarihine kadar sürecek. Fuarın açılış konuşmasını yapan Başkan Beyazgül, Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da kitap okuma alışkanlığını gençlere aşılamanın önemine değindi. Beyazgül, “Bize ilk emri “Oku” olan o güzel dinin mensuplarıyız, “Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” diyen bir medeniyetin mensuplarıyız” dedi.

Şanlıurfa - Fethiye Akay