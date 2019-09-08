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Van kahvaltısı için yeni hedef UNESCO

08 Eylül 2019, Pazar 15:19
Yöreye özgü 20 farklı ürünle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldı.

Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan "murtuğa" ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan "kavut" gibi 20 çeşit ürünün yer aldığı Van kahvaltısı, kentin tanıtımında önemli bir yere sahip.

Kentteki kahvaltı salonlarında yılların birikimine sahip ustalarca yöreye özgü ürünlerle hazırlanan kahvaltı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Özel hazırlanması dolayısıyla damakta tat bırakan ve 2014'te gerçekleştirilen "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" etkinliğinde rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Van kahvaltısı, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TPE) "Van Kahvaltısı Marka Tescil Belgesi" alarak markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Damakta bıraktığı lezzeti itibariyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) çalışma başlattı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası da kahvaltının ön plana çıkması için her yıl belli bir günü "Dünya Kahvaltı Günü" ilan etmeye hazırlanıyor.

"Kahvaltının sofraya kadar gelişini kayıt altına alıyoruz"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van kahvaltısının tüm dünyada tanınmasıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Van kahvaltısının kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Aktuğ, "Kahvaltının tüm aşamalarının UNESCO'ya aktarılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Kahvaltının sofraya kadar gelişini kayıt altına alıyoruz. Mesele, kahvaltıyı Somut Olmayan Dünya Mirası Listesine dahil edebilmek." diye konuştu.

Van kahvaltısının tüm aşamalarının kayıt altına alındığını ifade eden Aktuğ, şunları kaydetti:

"Sütün sağımından otlu peynirin yapımına kadar bütün aşamayı kameraya çekiyoruz. Van kahvaltısını öne çıkaran değerler cacık, Van lavaşı, açık ekmeği, çöreği, otlu peyniri, murtuğası, kavutu ve gül reçelidir. Van bahçelerinde yetişen gül ağaçlarından koparılan gülün sofraya reçel olarak gelişine kadar bir çekim aşaması olacak. Çalışmanın sonlarına doğru geldik. Dosyamızı hazırladıktan sonra, önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitimi Genel Müdürlüğüne teslim edeceğiz, sonra da UNESCO'ya müracaatımızı yapacağız."

Van kahvaltısının UNESCO listesine alınması için başlatılan çalışmayı önemsediklerini belirten kahvaltı salonu işletmecisi Faris Gül de çalışmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Yürütülecek çalışma ve dünya kahvaltı günü etkinliğiyle Van kahvaltısının ön plana çıkacağını ifade eden Gül, şöyle dedi:

"Her yıl haziran ayının ilk haftası kahvaltı günü olarak ve bir festival şeklinde geçecek. Bu da son derece önemli. Van'ın kültürel miraslarından biri olan kahvaltının hem yurt içi hem de yurt dışında bu şekilde festival havasında geçmesi son derece önemlidir. Bu çalışmalarla beraber kahvaltımızın ekonomiye de önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz."

Tabii ve yöresel ürünlerin kahvaltıya zenginlik kattığını aktaran Gül, "Uzun süregelen bir geçmişi, kültürü temsil etmesi Van kahvaltısının ayrı bir yerde olmasını sağlıyor. Van kahvaltısında tescillenen ürünler söz konusu. Otlu peynir, kavut, murtuğa gibi ürünler, kahvaltımıza bir değer katıyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: van, kahvaltı
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