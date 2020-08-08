Yayın dünyası zaafiyet içinde

YAYBİR Başkanı Mustafa Aksoy, Temmuz ayı bandrol verilerini açıklayarak “Sonuçlara baktığımızda veriler bize yayın dünyamızın zaAfiyet içinde olduğunu göstermektedir” dedi.

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği’nin (YAYBİR) de kurucu üyesi olduğu Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED), 2020 Temmuz ayının bandrol verilerini açıkladı. YAYBİR Başkanı Mustafa Aksoy açıklanan rakamlarla ortaya çıkan tabloyu olumlamakla birlikte doğru yorumlamak gerektiği konusunda uyardı. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu YAYFED geçtiğimiz günlerde Temmuz ayı kitap basım verilerini açıkladı. Ortaya çıkan rakamlara göre Temmuz 2020’de 61.044.735 adet kitap yayımlandı. Böylece 55.121.271 adet kitabın yayımlandığı Temmuz 2019’a göre % 11 oranında bir büyüme gerçekleşti. Federasyonun faaliyette olduğu 2011 yılından beri ilk kez 60 milyon bandı da geçilmiş oldu. Yılın ilk yedi ayında yayımlanan kitap sayısı 255.554.991 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlar doğrultusunda 2020 yılının ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre % 19 oranında bir büyüme söz konusu.

Tablo iyimser değil

YAYFED üyesi de olan Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR), rakamlar ne kadar pozitif olsa da detaylı incelendiğinde ortaya çıkan tablonun iyimserlikten uzak olduğu konusunda uyardı. YAYBİR Başkanı Mustafa Aksoy “Sonuçlar bir bayram hediyesi gibi algılanıyor. İlk 7 ayda sektör olumsuz koşullara rağmen yaklaşık yüzde 19 büyümüş olabilir. Ancak üretimin yarısından çoğunu eğitim yayınları oluşturuyor. Çocuk-Gençlik, Yetişkin Kurgu ve Akademik Yayıncılık kategorilerinde ise bir gelişim söz konusu değil” dedi. 2020 Haziran ayı sonu verilerine göre: Çocuk yayınları için alınan 22.507.352 bandrolün; 16.748.002 adedinin yani % 75’inin eski eserlerin tekrar basımı için talep edildiğinin altını çizen Aksoy, yeni içerik üretiminde çok zayıf kalındığını söyledi. Aksoy “Bu oran, genel çocuk yayıncılığı içinde % 25 oranında seyretmektedir. Kaldı ki bu dilim içerisindeki kitapların ne kadarı çeviri, ne kadarı yerli henüz bilmiyoruz, buna ilişkin elimizde veri yok” diye konuştu.

Yeni muhteva üretmek sıkıntılı

Yine 2020 Haziran ayı sonu verilerine göre, tekrar basım oranlarının Yetişkin Kurgu yayınlarında da benzer düzeylerde olduğunu söyleyen Aksoy “16.648.219 bandrolün 11.692.036 adedi, yani % 71’i eski eserlerin tekrar basımı için verilmiş. Geri kalan % 29 oranındaki yeni eserlerin, yine çocuk yayınlarında olduğu gibi, ne kadarı çeviri ne kadarı yerli, bilmiyoruz. Akademik yayınların tüm kitaplar içindeki yüzde 1’lik payı da hiç de iyimser bir tablo çizmiyor” dedi. Aksoy sözlerini şöyle noktaladı: “Buradaki sonuçlara baktığımızda veriler bize yeni içerik üretmek konusunda sıkıntı yaşadığımızı, yayın dünyamızın zafiyet içinde olduğunu göstermektedir. Bu durumu aşmanın, üretmenin ülkemiz ve sektörümüz açısından bir zorunluluk, yükümlülük olduğunu düşünmekteyim.”

İstanbul - Yeni Asya