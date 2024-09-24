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24 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Yeni Asya Manisa Kitap Fuarında

24 Eylül 2024, Salı
120’den fazla yayınevinin katıldığı Manisa Kitap Fuarında Yeni Asya Gazetesi Neşriyatı da yerini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İl Kültür Müdürü İbrahim Sudak, TACT Fuar A.Ş. yönetim kurulu başkanı Didem Simsaroğlu ve İl protokolünün katılımıyla 20 Eylül-29 Eylül tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan 7’nci Manisa Kitap Fuarı açıldı.

120’den fazla yayınevinin katılacağı fuara daha önce olduğu gibi Yeni Asya Gazetesi Neşriyatı da katılıyor. Yeni Asya Fuar sorumlusu İhsan Erdoğan fuar hakkında şunları söyledi: Malumunuz üzere, 125 yayınevi ile beraber, Yeni Asya Neşriyat da zengin kitap çeşitleri ile fuardaki 76-77 ve 78 numaralı standları kiralayarak bu yarışta bizde varız diyerek katıldı. Geçen yıldan farklı olarak çadır usulü fuar açıldı. Kur’ân-ı Kerim olmak üzere, Risale-i Nur Külliyatının tüm boy ve ebatta olanlar, Peygamberimizin Çizgi Romanı ve Bediüzzaman Said Nursi Çizgi Romanı, Peygamberimizin Hayatı, çocuk kitapları ile diğer kültür kitapları ve dergilerimizle katılıyoruz. 27.09.2024 Cuma günü saat 17.00’ de yazarımız Süleyman Kösmene kitaplarını imzalayacak. Saat 18.00’de de eğitimci Hüseyin Can’ın soruları ile “Nereden Geliyoruz, Nereye Gidiyoruz?” adlı bir söyleşi programı var.

Fuarlar en büyük faaliyet alanları

Ayrıca, Bizim Aile, Genç Yorum, Köprü Dergisi ve Can Kardeş olmak üzere promosyon olarak çeşitli ebatlardaki Risale-i Nur kitaplarını kitapseverlere hediye ediyoruz. Fuarlar neşriyatımızın ilanatı hususunda en büyük faaliyet alanlarıdır. Hangi il ve ilçede fuarlar açılıyorsa hiç bir masraftan kaçınmayarak mutlaka katılmamız gerekiyor. Ve başta Manisa ve ilçeleri olmak üzere, civar beldelerden de Yeni Asya gönüllüsü ve vatandaşlarımızı fuardaki Yeni Asya Standımıza bekliyoruz.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - MANİSA

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