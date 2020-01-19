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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Demokrasinin güzelliği

M. Ali KAYA
19 Ocak 2020, Pazar
Ülkemizde olduğu gibi her ülkede de muhalefet ve muhalifler vardır. Bir ülke hakkında iktidarın söylemlerine veya muhalefetin eleştirilerine bakarak değerlendirme yapmak gerçekçi olmaz.

İbn-i Haldun’un 1300’lü yıllarda yazdığı “Mukaddime” isimli sosyolojik tahlillerin yapıldığı eserde bir devletin ömrünün üç kuşağı geçemeyeceği iddia edilir. Yani, yaklaşık 120 sene... Ancak bu değerlendirme kral ve padişah gibi tek lider yönetimleri için geçerli olabilir. İbn-i Haldun da buna göre değerlendirmiş; ancak Osmanlı Devleti’nin yaklaşık 500 sene Osman Bey sülâlesi yönetmiş; yani 36 padişah hükümdar olmuş... Neden?

Hürriyet ve adalet devletin ömrünü uzatır.

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Devlet adaletle yönetilir. “Adalet mülkün temelidir.” Osmanlı bunu hürriyet içinde adilâne yönetime borçlu olduğu herkesçe bilinen bir husustur. Demek ki hürriyet ve adalet devletin devamına sebeptir. İbn-i Haldun “Devletin kuruluşu asabiyete bağlıdır. Kudret ve şevket sahibi olan kabilelere, ancak kendi kavminden olanlar başkanlık edebilir. Bunun için Peygamberimiz (asm) ‘İmamlar Kureyştendir’ (Buhâri, Ahkâm, 4; Müslim, İmâre, 4) buyurdular” (İbn-i Haldun, Mukaddime, 1990-İstanbul, s.485-491.) der. Ancak daha sonra “Devlet sistemini tamamen kurduktan sonra asabiyet kuvvetinden müstağnî olabilir” (Mukaddime, 394.) demektedir.

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Günümüzde devlet, halkın yönetime katılımı ile demokratik devlet şeklinde tekâmül etmiştir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Meşrûtiyetin kabulü ve hürriyetin ilânını Osmanlı’nın kurtuluşu olarak görmüş ve “Seni ömr-ü ebedî ile tabşir ediyorum” (ESDE, Nutuk, s.170.) diye alkışlamıştır. Ancak İttihat ve Terakki’nin istibdada yönelmesi Osmanlı’nın sonunu getirmiştir. Cumhuriyet ise “Demokratik Meclis” ile kurulmuş, 1923 sonrası koyu bir istibdada yönelmiş; ancak bu 27 sene devam etmiş ve tam yıkıma geldiği anda 1950 seçimleri ile yeniden Demokrasi’ye geçerek halka nefes aldırmış ve devletin devamını ve terakkisini sağlamıştır.

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İnsanlık hürriyetin tadını almış ve demokrasinin değerini kavramıştır. Günümüzde “Demokratik Yönetimler” iş başına gelmektedir. Demokrasi, hürriyet, meşveret (seçim) liyakat esasına dayandıkça âdil yönetimleri oluşturmaktadır. Bu sebeple demokratik devletlerin ömrü kıyamete kadar devam edecektir. Halk bunaldıkça seçimle yöneticileri değiştirerek devletin yıkımını önlediği gibi, ükenin kalkınmasını ve gelişimini de devam ettirme imkânını bulmaktadır.

Demokrasinin böyle bir özelliği ve güzelliği vardır.

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