Herkes yalnız

ŞİİR

İnsanda yalnızlık ağır gaile, Çekmiyor hiç bir diz çekmiyor işte, Kader bu değişmez çaba nafile, Hiç kimse kimseyi takmıyor işte. Her beden kendine mahsus bir beden, Yalnızdır gelenler yalnızdır giden, Zeval ve firakı şikâyet eden, Dostuna derdini dökmüyor işte. İnancı yok ise akıbet nice, Diyor ki yokluk var vahim netice, Korkudan çırpınır belki delice, Dövünüp çırpınmak sökmüyor işte. Hem herkes yalnızdır her yerde yalnız, Sorgu da sualde tek ferde yalnız, Çekse de acıyı ilerde yalnız, Bu olup biteni çakmıyor işte. Kabrinin kapısı daracık delik, Bak hele çukura bir tek kişilik, Cennette olurmuş o birliktelik, Ölürken gayrine bakmıyor işte. Aşk başka bir şeydir şefkat bir başka, Kurban ol demişler samimî aşka, Sevmeyi pek çokça sevseydin keşke, Cehennem sevdayı yakmıyor işte.

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