"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Cahit Tanyol’un anlattıkları (2)

M. Latif SALİHOĞLU
12 Ekim 2022, Çarşamba
Mehmet Kutlular Ağabeyin odasında saatlerce sohbet ettiğimiz Prof. Cahit Tanyol’un bize çok orijinal gelen bazı tesbitleri oldu. Bir kısmını mümkün olduğunca özet halinde sunmaya çalışalım.

Tanyol Hoca şunları söyledi:

Düşünüyorum da, mesela Şeyh Said’i, İskilipli Atıf Hocayı astıran Mustafa Kemal, kurmuş olduğu rejim açısından Said Nursî’yi elli kere asması gerekiyordu. Ama, asmadı onu; belki asamadı demek daha doğru olur.

Peki neden? Çünkü, Said Nursî, Mustafa Kemal’in eline hiç koz vermedi, yani ona hiç malzeme bırakmadı. Mustafa Kemal de, muhtemelen ön sezisiyle anladı ki, Said Nursî’den irtica çıkmaz. İrticai hareket olmayacaksa, sabıkalı duruma düşmeyecekse, tutup onu nasıl cezalandıracak, nasıl idam edecek?

Bilirkişi sıfatıyla Nur Risalelerini okurken, Said Nursi, bir yerde “Rus da dinsiz kalamaz” diyordu. Tabii, o zamanlar böyle bir söz çok saçma buluyorduk. Hatta alay ediyorduk. Ne var ki, zaman ve yaşanan gelişmeler Said Nursi’yi haklı çıkardı. Nitekim, başka konularda da öyle. Söylediği şeylerin tek tek doğrulandığını görüyoruz.

Geçmişte, bilhassa Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde Said Nursi’nin fikirlerine eleştirel yaklaştım. Zaman zaman aleyhinde yazdım. Şimdi bakıyorum da, hakikaten yanılmışız. Bundan sonra, hatamı telafi edecek şekilde lehinde yazmak, konuşmak niyetindeyim.

*

Sözün tam da burasında, Mehmet Kutlular araya girip “Hocam siz yazın, onlar yayınlamazsa bir yayınlarız” dedi. Bunun üzerine Tanyol Hoca şu karşılığı verdi: Yok, ben aynı gazetelerde yazmak ve yine orada yayınlatmak istiyorum. Bu şekilde daha hakkaniyetli olur.

Prof. Tanyol’un Said Nursî ve eserleriyle ilgili olarak tesbit edebildiğimiz diğer ifadelerini iktibas ederek bu bahse şimdilik noktayı koyalım.

2016’da Özge Sena Bigeç’e röportaj veren Prof. Tanyol, bir yerde şunu söylüyor: Bediüzzaman ve Nur Risaleleri ile ilgili bilirkişi olarak çağırdılar. Bediüzzaman’ın Van’da (1967?) bir yığın talebesini yakalamışlar. Yakalamış, hapse tıkmışlar. Bir yığın da kitap gönderdiler bize, mahkeme tarafından. Mahkemede bunları değerlendirmem için bana verdiler. Daha evvel de yapılmış bu. Fakat onda, Fındıkoğlu galiba, aleyhte rapor vermiş. Ben aleyhte vermedim. Dedim ki: “Bu, mektep, kendi adı var.” Onlar tarikat arıyorlar. Ben “mektep” dedim. Neticede beraat ettiler.

*

Necmeddin Şahiner’in Aydınlar Konuşuyor isimli çalışması esnasında, kendi fikirlerine başvurduğu Cahit Tanyol, Şahiner’e şunları söylüyor: Araştırmalarına devam et, hatta bu Said Nursi’nin kerametlerini, hakkında söylenilen menkıbeleri de topla. Türk halkı nasıl olup da bunun peşinden gidiyor. Biz devrimleri kanun kuvvetiyle koruyoruz. Said Nursi sırtında bir Kürt hırkasıyla milyonlarca insanı peşine taktı. İşte bu nokta sosyolojik açıdan çok ilginçtir, Sosyolojinin meşgul olduğu bir sahadır. Ben şu akılsız Marksistlere “Nur Risalelerini bir okuyun” diyorum. Onlar tutup benim aleyhimde nümayiş yaptılar. Sonra 1971’de gidip ikişer-üçer sene yattılar. Sonra gelip özür dileyip elimi öptüler. “Hocam siz haklıymışsınız” dediler. İlkokuldan, üniversiteye kadar devrimleri, Kemalizm’i ders veriyoruz; ama, fakülteyi bitiren öğrenci ya Marksist, ya da Nurcu oluyor. (Bkz: Age, s: 199)

Okunma Sayısı: 45
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da greve karşı "zorla çalıştırma" adımı

    G7, Rusya'nın son saldırılarını kınadı: Ukrayna'ya her türlü desteğe devam edeceğiz

    ABD'de Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili önemli gelişme

    Osmaniye'deki deprem korkuttu - AFAD ve Bakan Koca'dan açıklama

    Devlet sesimizi duysun

    Eczacılar eylemde

    Süte 10 günde ikinci zam

    Akaryakıt fiyatları yine zirvede

    Cari açık 41 milyar dolara dayandı

    Rüşvette de ilk sıralardayız

    Hasta tutukluların hepsini bırakın

    Hiçbir siyasi görüşme istemedim

    Aegean Boat Report: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırması 'provokasyon'

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı

    2022'deki yangınlarda 12 bin 210 hektar alan zarar gördü

    Güney Kore: Kuzey Kore'nin nükleer silahları tüm dünyayı tehdit ediyor

    Rutte'den Rusya'ya tepki: Bu bir misilleme değil, terördür

    ABD'de 14 havalimanının internet sitesine siber saldırı

    'Ukrayna'nın üçte biri ülkeyi terk etti'

    Libya: Doğu Akdeniz'den taviz vermeyeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Gençler üzerine
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Cehennem içinde cennetler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cahit Tanyol’un anlattıkları (2)
    Raşit YÜCEL

    Ömer Nasuhi Bilmen
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu medenî çağda kızlarınızı diri diri gömmekten utanmıyor musunuz!
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuğumuza namazı nasıl öğretelim?
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya’nın siyasete bakışı
    Faruk ÇAKIR

    Nerde bizim tasarruf planımız?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Ekim’de İZKİTAP’ta buluşalım
    Havva Küçük KONUR

    Ruhta kalan izler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.