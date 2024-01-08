"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Galile’nin bitmeyen gailesi

M. Latif SALİHOĞLU
08 Ocak 2024, Pazartesi
GÜNÜN TARİHİ 8 Ocak 1642

Vahşi Avrupa’nın acımasız Engizisyon Mahkemelerinde yargılanan ilim adamlarından biri de, ağır işkenceler altında 8 Ocak 1642 tarihinde son nefesini veren Galileo Galilei’dir. 

Oysa, kendisi Avrupa’daki Rönesans hareketlerinin öncülerinden biriydi. Sırf hayatını ilme adadığı için mahkemeye sevk edilerek ağır cezalara çarptırıldı. Yıllarca işkenceli ev hapsinde tutuldu. Önce gözlerini kaybederek kör oldu. Sonra da hayatını kaybetti. Ölümünden sonraki aydınlanma dönemlerinde kıymeti bilindi; ne var ki, artık çoktan iş işten geçmiş durumdaydı. Eski Avrupa’nın bu meyanda pek çok sâbıkası mevcut.

*

Bilvesile, Galile’nin kısa hayat hikâyesine bakmakta fayda var.

Galile, 1564’da İtalya’da doğdu. Tıp ve matematik alanında eğitim gördü. Bilâhare, felsefe ile astrolojiye yöneldi. İçindeki öğrenme merakı, onu muhtelif sahalarda araştırıp öğrenmeye ve bazı keşiflerde bulunmaya sevketti. 

Zamanla eski Aristotelesçi usûllerin dışına çıkarak kendine has bir sistem geliştirerek bu çizgide ilerlemeye devam etti. Ne var ki, o günün Avrupa’sı müsbet ilimlere kapalı olduğunda, birçok ilim adamı gibi Galile’nin de başına gelmeyen kalmadı.

*

Galile, 1581’de Pisa Üniversitesinde tıp eğitimine başladı, ancak maddi sıkıntılar sebebiyle devam edemedi. 

Bilâhare, merak saldığı matematiğe yöneldi. Bu konudaki çalışmalar, onun 1589’de yine Pisa’da profesör olmasını sağladı. Ne var ki, orada yaptığı bir deney neticesinde, aynı üniversitedeki yaşlı profesörlerle karşı karşıya geldi. Meslektaşlarının baskısına dayanamaz hale gelince, 1592’de Pisa’yı terk etmek durumunda kaldı. Buradan Padova Üniversitesine geçti ve oradaki matematik kürsüsünde yer almayı tercih etti.

*

1597’de, vaktiyle askerî sahada kullanılan pusulayı ticarî sahada da kullanıma sunan Galile, 1600 yılından hemen sonra iptidaî bir termometrenin yanı sıra, ayrıca insanların kalp atışının ölçümünde kullanılmak üzere “sarkac”ı hizmete sundu.

1609’da Hollanda‘da teleskopun devreye sokulduğunu öğrenince, kendisi de tutup daha gelişmiş bir teleskop imâl etti ve bunu astrolojik gözlemlerinde kullanmaya başladı. 

Bilâhare, Ay yüzeyi, yıldız kümeleri ve Samanyolu üzerine yapmış olduğu tespitleri yayınladı. Ayrıca, Jupiter‘in dört uydusunun varlığından, Merkür ve Satürn’ün şeklinden, Güneş’teki leke ve gölgelerden söz etti. 

Elde ettiği başarılar sayesinde, nihayet Floransa’da “Saray Matematikçisi” konumuna kadar yükseldi.

*

Galile, 1611’de Roma‘ya giderek buradaki bilim akademisine üye oldu. Bu dönemde, eski meslektaşlarının hoşuna gitmeyen bazı eserlerini yayınladı. “Kopernik sistemi”ni açıkça savunduğu için, öncelikle papazların ağır baskısına maruz kaldı. İddiasını savunmak için Roma’ya gitti. Orada Papa V. Paul tarafından kitaplarını tetkik için kurulan komisyon, Galileo’nun kitaplarını yasaklamadı; fakat “dünyanın döndüğü” iddiasından vazgeçmesini istedi. (1616)

Bir süre sonra, “üç kuyruklu yıldız”ı keşfetmesinden dolayı, kiliseyle yine karşı karşıya geldi.

Yakın bir arkadaşının VIII. Urban olarak Papa seçilmesinden cesaret alan Galile, yazmış olduğu “İki Kâinat Sistemi Üzerine Konuşmalar” isimli eseri sebebiyle tekrar Roma’ya çağrılarak Engizisyon Mahkemesine çıkarıldı. Ardından, 1633’te kitabı yasaklandı ve müebbet hapse mahkum edildi. 70 yaşında iken hapse atılan ve 1636’da gözlerini kaybeden Galile, 8 Ocak 1642’de bu kez hayata gözlerini yummuş oldu.

Galile’nin başına gelenler, yaşadığı dönemdeki Avrupa’nın ne durumda olduğunun da açık bir göstergesi mahiyetini taşıyor.

Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki 8 binden fazla Filistinli kayıp

    Güney Kore: Kuzey Kore 90 top mermisi ateşledi

    Guterres’ten yeni rapor

    Filistin, Filistinlilerindir

    Gazze haberlerine İsrail sansürü

    Siber suçlar için Meclis göreve

    İsveçli Bakan: İsveç'te de savaş olabilir

    İstanbulspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe haftayı averajla lider bitirdi

    Borrell'den Filistin Devleti ve bölgesel çatışmadan kaçınılsın vurgusu

    Hıristiyanlar da göç ediyor

    Kurumsal çöküş ikazı

    Galatasaray, Fenerbahçe'yi takibe devam ediyor

    Anayasanın değil, iktidarın değişmesi lazım

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e fırtına uyarısı

    Demokrat Parti, kuruluşunu kutluyor

    “Gazze’de silahlar ve bombalar sussun”

    ABD Dışişleri Bakanı: Çok fazla Filistinli, özellikle de çocuk öldürüldü

    İsrail soykırım davasından çekiniyor

    Hollandalı annelerden dünyaya Gazze çağrısı: 'Filistin'in Batı'daki sesi olmak istiyoruz'

    Anayasa yok sayılamaz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP futbolu da istismar etti
    Süleyman KÖSMENE

    Gazze’de ölen çocuklardan gelen hayır
    Yeni Asya'dan Size

    Dünden bugüne Yeni Asya duruşu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Galile’nin bitmeyen gailesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Fazilet nedir, faziletfuruşluk nedir?
    Sebahattin YAŞAR

    Kardeşlerle görüşmek lezzeti
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hiss-i havf kapısı - Kapanması gereken kapılar - 5
    Mehmet KARA

    Emekli aç!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hakperest olmak değişmeyen prensip

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.