"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hızır Reis’in deniz zaferleri

M. Latif SALİHOĞLU
16 Haziran 2022, Perşembe
GÜNÜN TARİHİ: 16 HAZİRAN 1535

Asıl ismi Hızır Reis olan Barbaros Hayreddin Paşanın kumandasındaki Osmanlı donanması, 16 Haziran 1535’te Akdeniz’de kalabalık Haçlı donanması karşısında pek büyük bir zafer kazandı.

Yaklaşık 500 gemilik bir donanmadan müteşekkil Haçlı ittifakının içinde yar alan ülkelerin isimleri şöyle: Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Portekiz, Belçika, Malta.

Haçlı donanmasını Fransız Charles Quint kumanda ediyordu.

Kànunî Sultan Süleyman’ın tam da İran Seferiyle meşgul olduğu bir zamanda başlayan ve ilk etapta Tunus’u işgal etmeyi hedefleyen bu büyük taarruz karşısında, nisbeten çok daha az bir kuvvetle karşı koyan ve neticede muzaffer olan Barbaros Hayreddin Paşa, bilhassa bu tarihten sonra Avrupalılar’ın korkulu rüyâsı haline geldi.

*

Hızır Reis Hayreddin Paşa, yaklaşık bir sene evvel “Kaptanpaşa” makamına atanmıştı. Bu yeni ve deniz kuvvetlerinde en üst makamdaki vazifesini 12 sene müddetle, yani vefat tarihi olan 1546 yılına kadar bihakkın yapmaya çalıştı.

Osmanlı denizciliğinin en parlak devrinin yaşanmasına vesile olan Barbaros Hayreddin Paşa, Akdeniz sâhillerinde daha evvel Osmanlı’ya saldıran veya saldırmak için fırsat kollayan hemen bütün ülkelerin donanma kuvvetlerine sırasıyla gözdağı vererek onları sindirmeye çalıştı.

Tek tek çarpışmakla Barbaros’un üstesinden gelemeyeceklerini anlayan Avrupa devletleri, bu kez Fransa’nın teşviki ve başı çekmesiyle topluca harekete geçtiler ve denizden büyük bir taarruz harekâtını başlattılar. Büyük bir iştahla giriştikleri savaşı kaybedince de, sukût–u hayale uğradılar. Kendilerini dört sene kadar sonra ancak toparlayabildiler.

Ne var ki,, 28 Eylül 1538’de Preveze önlerinde yaşadıkları en büyük deniz savaşında da mağlup olunca, büsbütün ümitsizliğe kapıldılar ve uzun yıllar Osmanlı donanması ile karşı karşıya gelmemeye azami derecede dikkat gösterdiler. Öyle ki, bir kısım Avrupalılar, çocuklarını bile “Barbaros geliyor” diye korkutur hale geldiler.

*

5 Temmuz 1546 tarihinde vefat eden Barbaros Hayreddin Paşa, aynı zamanda âlim ve cesur bir kumandandı. İri yapılı, kumral tenli, saçı, sakalı, kaşları ve kirpikleri çok gür olup kızıl-kırmızı renkliydi. Ona “Barbaros” denilmesinin sebebi de, bilhassa sakalının kızıl renkte olmasıydı. (Barbare rouge, Fransızca “kızıl sakallı” demek.)

Ömrü denizlerde geçtiği için, Rumca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca gibi Akdeniz dillerini gayet iyi bilirdi.

Hızır Reis Hayreddin Paşanın türbesi, sağlığında kendi imkânlarıyla Beşiktaş’ta yaptırmış olduğu medresenin hemen yanında bulunmaktadır.

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    47 ülkeden Çin’e ‘Doğu Türkistan’ uyarısı

    En tehlikeli kararlar tek kişinin aldıklarıdır

    Gazetecilik devlet memurluğu değildir

    Ya hukuk ya zulüm

    Sebze-meyve fiyatları yüzde 230 arttı

    Dükkan kiralarında artış % 300’ü geçti

    Uysal: 7 ay sonra fiyasko

    Sağlıkçılar işi bıraktı

    Enflasyon kontrolden çıktı

    BM'den "Türkiye ile iş birliği" açıklaması

    "2021 Filistinliler için en zor yıl oldu"

    AB’den Mısır’a 3 milyar euroluk tarım desteği

    ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımı

    Biden'dan benzin şirketlerine 'üretimi ve tedariki artırın' çağrısı

    Putin, Çin Devlet Başkanı ile Ukrayna'daki durumu görüştü

    İngiltere'den AB'ye tepki

    Rusya: Ukrayna’da ABD ve Avrupa’dan gelen silahları vurduk

    ABD: Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalışıyoruz

    Brüksel'deki alkol yasağı genişliyor

    Myanmar'da cunta vahşeti: Darbeden bu yana 142 çocuk öldürüldü, 250 bin çocuk yerinden edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezan ve Demokratlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Memuriyet ve âmiriyetle belâmızı bulduk!
    Ahmet BATTAL

    Akıllı siyasetçi, hamiyetli dindar ve din
    Genel

    En tehlikeli kararlar tek kişinin aldıklarıdır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette saptırma senaryoları
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da elektrik ve teknoloji
    Genel

    47 ülkeden Çin’e ‘Doğu Türkistan’ uyarısı
    Mikail YAPRAK

    Manevî ve fikrî köprüler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hızır Reis’in deniz zaferleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.