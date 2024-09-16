"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

“Peki, okumayınca anladın mı?”

M. Latif SALİHOĞLU
16 Eylül 2024, Pazartesi
Henüz çocuk yaşlarında duy-duğum bir söz kulağıma küpe oldu. Aradan elli sene geçtiği halde unutmuyorum, unutamıyorum. O vurucu sözün hikâyesi şöyledir:

Henüz 14-15 yaşlarında iken, köyden gelip Batman Lisesinde okumaya baş-ladık. Aynı sene içinde Bitlisli Hafız Cemâl Gündoğdu ile tanıştık. Allah rahmet eylesin, o da bizi Risâle-i Nur ile tanıştırdı. O gün bugündür okuyoruz, elhamdülillah.

Cemâl Hoca, bir “Hafızü’l-Kurân”idi. Aynı zamanda “Duâhân” idi. 1990’da Ankara Kocatepe Camiinde tertip edilen “Bediüzzaman Mevlidi”nde Duâhânlık yaptığı gerekçesiyle, Yeni Asya gazetesi yönetimi ile birlikte DGM’ye sevk edildi.

1970’li yılların sonlarına kadar Batman’da hem vaizlik, hem imamlık yapan Cemâl Hocayı ilk kez bir kandil gecesi tanımıştım. Allah ebeden razı olsun, bizi namaz kılan bir arkadaşımız götürdü.

O gece vaaz kürsüsünden yapmış olduğu konuşmayı ziyadesiyle beğen-miştim. Bir meseleyi izah etmek için verdiği misalleri çok hoşuma gitmişti. Akıl-mantık silsilesinin dışına çıkmıyordu. Anlattığı konular, kafamdaki sorulara cevap teşkil ediyordu.

O geceden sonra, bir gün gidip Cemâl Hoca ile tanışmak ve dinimi öğrenmek için ondan tavsiyeler almak niyetine girdim. Büsbütün cahil görünmemek için de, gidip kitapçıdan İmam-ı Gazali’nin “Yâ Eyyühel-Veled/Ey Oğul” isimli kitabını alıp okumaya başladım.

Lise 2’ye başlamadan bir-iki hafta önce Cemal Hocayı imamlık yaptığı Site Camiinde ziyaret edip tanıştım. Duygu ve düşüncelerimi ifade ettim. Pek sevindi. “Camimizin pansiyonu var. İstişare heyetimiz kabul ederse orada kalırsınız” dedi. 

Ayrılmadan önce “Hocam, bir arkadaşım da var. Pansiyonda birlikte kalabilir miyiz?” dedim. “Bir hafta sonra gelin, o zaman karar veririz” dedi.

Bir hafta sonra gittik. Okulların başla-masıyla birlikte, hocamıza yakın yerdeki pansiyonda kalmaya başladık.

Cemâl Hoca, ilk defa olarak karşılaş-tığımız Risâle-i Nur’dan bize birer kitap verdi. Okumaya başladık, ama bir türlü anlayamıyoruz. Hocamız, ara ara bize soruyor “Okuyor musunuz?” biz de “Okuyoruz hocam” diyoruz.

Üçüncü görüşmede aramızda şu diyalog geçti:

- Latif, verdiğim kitabı okuyor musun?

+ Okuyorum hocam.

- Peki, okuduğunu anlıyor musun?

+ Yalan yok, anlamıyorum hocam.

- Sen yine de okumaya devam et kardeşim.

+ Tamam hocam. Tavsiyenize hep uymaya çalışırım inşallah.

Hoca döndü, aynı soruları arkadaşıma da sordu:

- Sen kardeşim, verdiğim kitabı okumaya devam ediyor musun?

+ Hayır hocam, okumuyorum artık.

- Peki neden? Sebep nedir?

+ Hocam, sizin tavsiyenizle birkaç hafta okudum okudum, ama anlamadım; anlamayınca da okumayı bıraktım.

- Peki kardeşim, okumayı bırakınca anladın mı?

Doğrusu, bu ifade karşısında hepimiz şaşırmıştık. Çünkü, ifade gayet mantıklı ve yerindeydi. Hoca, şaşkınlığımızı şu sözlerle gidermeye çalıştı:

- Yani, sen kitap okumayı bırakınca ne anladın, ne kâr ettin? Sana bir faydası oldu mu?

İşte, Cemâl Hocamın o mantıklı izahı, o yerinde ifadeleri âdeta kulağıma küpe oldu. Şükürler olsun, elli senedir okumayı hiç bırakmadım. 

Okumaya devam edince, pek anlamadığım halde, önce ruhumu saran ve duygularımı okşayan feyizler almaya başladım. O feyizler, zamanla bana hem okumayı sevdirdi, hem okuduğumu nisbeten de olsa anlamayı kolaylaştırmış oldu.

Bu hâl, inşallah âhir ömre kadar da kesintisiz şekilde devam edip gider.

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’yi kışın felaket bekliyor

    IBAN’la ödeme alanlara ceza yağdı

    Devlet de enflasyona göre zam yapsın

    Huzur olmadan zenginlik olmaz

    Doktora mezunları da iş kuyruğunda

    Vatandaş adalete güvenmiyor

    Yeni proje alınmayacak

    'Maaş 13 bin lira, nereye yetecek?'

    Ekipler yetersiz

    Siyasette ''inanç'' etkili

    Gazze 345 gündür yoğun saldırı altında

    "Doğrulanmış ilan" uygulaması başladı

    Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili son durum? - "Yaralılarımızdan ikisi entübe durumda"

    Motosiklet sayısı ilk defa 5 milyonu geçti

    AİHM kararları acilen uygulanmalı

    Soykırım görünenden de öte

    İstanbullular kıt kanaat geçiniyor

    Tek adam rejimi dibe vurdurdu

    Her 3 çocuktan biri yoksulluk sınırında

    Müteahhitler de yurt dışına yöneldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Peki, okumayınca anladın mı?”
    Şükrü BULUT

    Diyanetimiz ve Risale-i Nur
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden siyasi meseleleri de istişare etmeliyiz?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tehlikelerin farkında mıyız?
    Ahmet BATTAL

    Türkiye’nin brikebrakcıları ve BRICS
    Süleyman KÖSMENE

    Sevabına Kur’ân okumak ne demektir?
    Mehmet KARA

    Mahcubiyet
    Genel

    Vatandaş adalete güvenmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Yurt dışı hizmetlerimiz ve projelerimiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.