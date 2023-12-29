"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Rodos’un fethi ve kaybı

M. Latif SALİHOĞLU
29 Aralık 2023, Cuma
GÜNÜN TARİHİ 29 Aralık 1522

Yaklaşık yüz yıldır Yunanistan’a bağlı bulunan Rodos Adası, 29 Aralık 1522’den itibaren tam dört yüz sene müddetle Osmanlı hâkimiyetinde kaldı.

O tarihte fethi tamamlanan tarihî Rodos şehrini 29 Aralık günü gezen devrin padişahı Kànunî Sultan Süleyman, adadaki en büyük kiliseyi yine aynı gün camiye çevirdi. Cuma gününe kadar Rodos’ta kalan Kànunî, aynı camide okunan hutbenin ardından İstanbul’a doğru hareket etti.

*

Tarihin seyri: Anadolu coğrafyasının Güney Batısında bulunan Rodos Adası, ilk kez Emevîler zamanında 672’de fethedilmişti. Ancak, çok kısa süre sonra (680) burası tekrar Bizanslıların eline geçti. Bizans güçlü olduğu müddetçe de burayı elinde tuttu.

1291’de Akka’dan kovulan bir grup Hıristiyan şövalyesi (Hospitalier), gelip Rodos Adasına yerleşti. Bu tarihten sonra Rodos, Haçlı dünyasının stratejik üssü ve güçlü bir karakolu haline geldi. Zamanla, buradan Anadolu ve Mısır üzerine büyük ve yıkıcı seferler düzenlendi. Müslümanlara ağır kayıplar verdiren bu stratejik ada bir türlü kontrol altına alınamıyordu.

Hatta, Fatih Sultan Mehmed Han zamanında buranın fethedilmesine çok yaklaşılmasına rağmen, şövalyelerin muhkem şatoları ve adayı koruyan müstahkem kaleleri sayesinde, fetih, yine de müyesser olmadı.

*

Sultan Fatih’ten sonra, kardeş kavgasını kaybeden oğlu Cem Sultan’ın, Rodos şövalyelerinin eline geçmesi, adadaki korsanları büsbütün azgınlaştırmıştı.

Bayezid Han ve ondan sonra tahta geçen Yavuz Sultan Selim Han zamanında da bir türlü alınamayan Rodos Adasının fethi, nihayet Kanunî Sultan Süleyman’a nasip oldu.

Kànunî, Belgrad’ın fethinden sonra, Avrupalıların kendi içişleriyle uğraşmalarından da istifade ederek, Rodos’u fethetmeye karar verdi: Osmanlı donanması ise, 300 adet harp ve 400 de nakliye gemisiyle Rodos üzerine sefere çıktı. (4 Haziran 1522)

Sultan Süleyman, 16 Haziran’da kapıkulu ve eyâlet askerleriyle birlikte önce Marmaris’e geldi. 28 Temmuz’da gemilerle Rodos Adasının güvenli bir sahiline çıkarak, şövalyelere teslim olma çağrısında bulundu. Teklifin reddedilmesi üzerine, Ağustosun başından itibaren, o müstahkem kaleler top mermileriyle dövülmeye başlandı. Ağustos ayı boyunca, karşılıklı top atışı yapıldı.

Bu arada, Rodos’un etrafındaki küçük adalar bir bir fethedilmeye başlandı. Fetih haberleri, Osmanlı kuvvetlerinin moralini arttırırken, Haçlı şövalyelerini karamsarlığa düşüyordu.

Aylarca süren muharebenin ardından, şövalyeler takattan düştü. Nihayet, 20 Aralık günü kaleyi teslim etmeyi kabul ettiler. Yaklaşık 20 bin şehide mal olan Rodos Adasının fethi böylece tamamlanmış oldu. Sultan Süleyman, yapılan antlaşmanın ardından, 29 Aralık günü şehir merkezini gezdi ve en büyük kilisenin camiye çevrilmesini emretti.

Ayrıca, şehrin baştan başa imar edilmesini de isteyen Kànunî, adada okunan ilk hutbeden sonra Rodos’tan ayrıldı.

*

Osmanlı, Rodos’ta birçok cami ve külliye inşa ettirdi. Halen, içinde ibadet edilebilecek durumda 7 tane cami var. Ancak, Yunanistan hükümeti tarafından sadece bir tek camide ibadet edilmesine izin veriliyor.

*

1912 yılında neticelenen İtalyan Harbi sonrasında, Rodos, Osmanlı hakimiyetinden çıktı, İtalyan idaresine geçti.

12 adadan biri ve en büyüğü olan Rodos, Lozan Antlaşmasının ardından (1923), önce İtalya, ardından Yunanistan’a adeta peşkeş edildi.

1922’de uygulanan “Mübadele Kànunu”, Rodos Adasını fazla etkilemedi. Çünkü, o tarihde burası Yunanistan’ın değil, İtalyan hükümetinin yönetimindeydi. Bu sebeple, adada hâlâ bir Müslüman azınlığı mevcuttur.

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın hiçbir yerinde böyle zulüm yok

    Hollanda’da çocuklar Filistin için yürüdü: UCM, işini yap!

    Asgarî vicdanla belirlenen ücret kabul edilemez

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Susmayın, adalete sahip çıkın

    Kimlik, ehliyet ve pasaport da zamlandı

    Akar’la Pençe-Kilit’i konuşmak isterim

    Bu ücretle geçinilir mi?

    Bu asgarî ücret zamlara ne kadar dayanacak?

    Dehşeti tarif edecek söz kalmadı

    İnatlaşma ile adalet olmaz

    82 günde 8800 Filistinli ÇOCUK ve 6300 Filistinli KADIN İsrail tarafından katledildi

    Gazze'de katliam gece gündüz devam ediyor

    Elektrİklİ araçlarda menşe kuralları devam edecek

    Faiz ve israf bütçesine hayır dedik

    AYM: Yargıtay anayasayı gözardı etti

    Domuz gribi baskın görünüyor

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

    Yapay zeka “depresyon” tespitine başladı

    Pençe-Kilit’in hedefi ne?

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Cemaat ve tarikatları “tasfiye tezgâhı”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şehit sayıları niye paylaşılmıyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey müfteri, Allah’tan korkmuyor musun?
    Genel

    Akar’la Pençe-Kilit’i konuşmak isterim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Fânî ömrünüzü bâkîleştirmek ister misiniz?
    Genel

    Bu ücretle geçinilir mi?
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar nasıl bu hale geldiler? (3)
    Süleyman KÖSMENE

    2023’ün ardından
    Şemseddin ÇAKIR

    Şam rivayetleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.