"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

Doğudan batıya sıhhat veren seyahatler

M. Latif SALİHOĞLU
14 Nisan 2026, Salı
Ramazan Bayramından hemen sonra, uzun süredir birikmiş olan seyahat programlarına Doğu-Güneydoğu bölgelerinde başladık.

İlk plânlı seyahatimizi Diyarbekir’e yaptık. Orada ayda bir yapılan “Münazarat Okumaları”nın dördüncüsüne iştirak ettik. 

Lillahilhamd, şimdiye kadar yapılan bütün programlar verimli, huzurlu, feyizli geçti. Şark vilâyetlerinin en büyüğü olan o şehirde, ayrıca herkese şevk ve sürûr veren bir kaynaşmanın, bir ittihad ve tesanüdün hâsıl olduğuna şahit olduk.

«

Diyarbekir’den sonraki durağımız Elaziz oldu. Orada da özellikle “Eski Said Dönemi Şaheserleri” başlıklı bir dizi program icrâ ettik. Bunların bir kısmı kayda alınarak Diyarbekir Yeni Asya You Tube TV kanalında sırasıyla neşrediliyor.

Başka yönleriyle olduğu gibi, Nur hizmetleri açısından da hakikaten aziz bir diyârdır burası. Bu şehirdeki okuyucularımız ve arkadaşlarımız takdire şayan bir ittifak ve tesanüd ruhuyla ve şuuruyla hareket ediyorlar. Aralarında tam bir “vahid-i sahih”lik var. Orada uzun süre kaldığımız halde, herhangi bir çatlak sese rastlamadık. Umumî hizmetlerini istişare ile, kafa ve gönül birliği ile yürütüyorlar. İş fiiliyata ve tatbikat safhasına geldiğinde de, herkes üzerine düşeni memnuniyetle ve dirayetle yapmaya hazır olduklarını “ispat-ı vücut” ile gösteriyorlar.

«

Elaziz’e vedâ ettikten sonra Afyon’a doğru yola çıktık. Oradaki arkadaşlarımızın davetine icabet etmek için doğudan batıya doğru uzunca bir seyahatte bulunduk. Otobüsle yaptığımız yolculuk müddeti 15-16 saat kadar sürdü.

Tam bir hafta kaldığımız Afyon’daki gün ve gecelerimiz dolu dolu geçti. İl merkezindeki programlardan ayrı olarak, ayrıca çevre il ve ilçelere de ziyaretlerde bulunduk. Bir taziye vesilesiyle, ilk gün Seydiler beldesine gidip geldik. Bir başka günün akşamı Bolvadin’in yolunu tuttuk. Bir minibüs dolusu arkadaşla gittiğimiz bu kadim ilçede çok hoş karşılandık. Program da gayet feyizli ve coşkulu geçti. 

«

Afyon’da bulunduğumuz zaman zarfında, bir davet de Eskişehir’den geldi. Oradaki gayretli hamiyetli arkadaşlarımız, meşhûr Ak Camii yakınlarında tarihî bir yer almışlar. Baştan aşağıya bir güzel restorasyon ile tefriş etmişler. Haliyle, gidip orayı ziyaret etmek icap ediyordu. Biz de öyle yaptık. Gittik, gördük; bu mânidar hizmette emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ettik.

Akşam vakti, ana hizmet binasına geçtik. Orada toplanan okuyucularımıza önceden tebliğ edilen seminerimizi sunmuş olduk. Mâlum, bu sene öne çıkan seminer, konferans, panel ve kongre konularının başında “Küresel Vicdan, İnsanlık ve Demokrasi” geliyor. Bunun yanı sıra, ayrıca Üstad Bediüzzaman’ın şarktan garba sürgün edilmesinin ve Barla’da yeni bir hizmet çığırı açmasının üzerinden tam yüz sene geçti. Haliyle, bu hakikulâde hadiseye dair bazı tesbitlerimizi de paylaşmaya çalışıyoruz.

«

Bir hafta süren Ege Bölgesindeki Afyon programının ardından, bu kez Akdeniz Bölgesinin kalbinde yer alan Mersin’e yöneldik. Hemen her sene davete icabeten geldiğimiz Mersin’deki hizmetlerimizi, birçok yönüyle cidden takdire şâyan bir vaziyette görüyoruz. Misâl: Her sene yılbaşı programlarında yurdun her tarafındaki okuyucularımıza kucak açıyor. Gelen kalabalık iştirakçiyi günlerce misafir ediyor. Gayet de güzel ağırlayıp uğurluyor. Allah onlara imkân vermiş, onlar da bu imkânı Allah yolunda kullanıyor.

«

Mersin’deki programımız devam ederken, Nur Risalelerinin çokça okunduğu, ayrıca “Bediüzzaman Bulvarı” ile daha bir güzelleşen Aksaray ilimizden davet aldık. Oraya gittikten sonra çevre il ve ilçelere ziyaretlerimiz olacak. Arkadaşlarımız, plân-program hazırlıklarına başlamış durumda. 

Nisan ayının son haftasında, Ankara’da yapılacak olan Risale-i Nur Kongresinde inşallah buluşmak üzere…

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Macaristan Avrupa’yı seçti
    Genel

    Abluka krizi! - Tahran’dan ABD’ye: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz - Petrol, 100 doların üzerine tırmandı!
    Genel

    Ertuğrul Özkök Orban'ı yazdı: Tek adam efsanesi çöktü
    Genel

    Mücahit Birinci: AKP Orban’dan ders çıkarmalı
    Genel

    BM: Tüm ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerekiyor!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    41 Hafız daha icazet aldı
    Genel

    Bediüzzaman Şanlıurfa’da yâd edildi - İslâm âleminin çıkış yolu: Meşveret ve kardeşlik
    Genel

    Afyon’da nurlu hatıralar canlandı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.