Sinan’ın talebesi: Mimar Sedefkâr

GÜNÜN TARİHİ: 4 OCAK 1610

Altı minaresi ve muhteşem mimarisiyle bütün insanlık âleminin hayranlık duyduğu meşhur Sultanahmet Camii’nin temeli 4 Ocak 1610 tarihinde atıldı. Tamamlanması 7 sene sürdü; 9 Haziran 1617’de de ibadete açıldı.

Evet, sadece Müslümanların değil, bütün dünya mimarlarının ve pek tabiî turistlerin dikkatini çekerek, görenleri hayranlık içinde bırakan İstanbul’daki bu Caminin mimarı ise, Sedefkâr Mehmed Ağadır. (Kısa biyografisi aşağıda.)

Klâsik Osmanlı mimarisinin pek orijinal bir eseri olan bu mâbed, 6 minare ile inşa edilen ilk ve tek camidir.

Bulunduğu yer, eski İstanbul’un da önemli diğer bazı eserleri ile çevrilidir. Manzarası, bilhassa denizden görünümü harikulâde güzelliktedir. Bu manzara, siluetiyle birlikte çoğu kez ve çoğu yerde İstanbul’u da temsil eder.

Caminin hariçteki bir namı ise “Mavi Cami”dir. Özellikle Avrupalılar, muhteşem mabedi bu isimle yâdeder.

Eserin asıl ismi, Sultan I. Ahmet Camii’dir. Mimarı olan Sedefkâr Mehmet Ağa ise, dünyaca meşhûr Mimar Sinan’ın talebesidir.

Mimar Mehmet Ağa, Caminin dışı gibi iç mekânını da adeta bir kuyumcu titizliği ile donatıp süslemiş, türlü renk ve şekillerle bir güzel dekore etmiş.

1609-1616 yılları arasında inşa edilen caminin esas girişi Roma devrinden kalan Meydan/Hipodrom tarafındadır. İç mekân ise, bir bütün halindedir. Ana ve yan kubbeler, geniş sivri kemerlerin dayandığı 4 büyük sütun üzerinde yükselir.

Caminin iç duvarları, sayısı 20.000’i aşan harika İznik çinileri ile süslüdür. Bunların yukarısı ve bütün kubbe içleri ise boya ile kaplıdır.

Toplam 260 pencerenin aydınlattığı iç mekânın üstünü örten büyük kubbe 23.5 metre çapında ve 43 metre yüksekliğindedir.

Küçük büyük bütün kubbeler ve minarelerin üstleri kurşunla kaplıdır; bunların uçlarındaki alemler ise altın kaplamalı olup bakırdan yapılmış.

Dört asırdan fazla bir zamandır dimdik ayakta duran Sultanahmet Camii’ni, dün olduğu gibi bugün de dünyanın dört bir yanından gelerek ziyaret eden hayranları var.

Duyulan ihtiyaç sebebiyle, ayrıca özellikle yaz ayları bu camiyi değişik dillerde tanıtan ses ve ışık gösterileri yapılıyor. Gösteri programı, akşam namazını müteakiben başlıyor.

Sedefkâr Mehmed Ağa kimdir?

Doğum yeri ve tarihi hakkında bilgi olmamakla beraber, Kanûnî Sultan Süleyman zamanında 1563 senesinde Rumeli’den devşirme olarak getirildiğine dair bazı kayıtlar var.

Bir müddet Su Nâzırı makamında vazife yaptıktan sonra, 1606’da Mimarbaşı olarak tayin edildi. İşte, Sultanahmed’i inşa ettiğinde, aynı zamanda Mimarbaşı makamında bulunuyordu.

Mimar Sinan’ın yetiştirdiği en önemli mimarlardan biri olan Mehmed Ağa’nın muhtelif şehirlerde camiden medreseye, çeşmeden köprüye birçok eseri mevcut.

1617’de İstanbul’da vefat etti.

Allah rahmet eylesin.