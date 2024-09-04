"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Tek adamcılık, toplu iflâsa götürür

M. Latif SALİHOĞLU
04 Eylül 2024, Çarşamba
Bir önceki yazıda da ifade ettiğimiz gibi, küfür ve dalâlet cereyanı, bu zamanda bir şahs-ı manevî sûretinde hükmediyor.

O küfrî cereyanın zındık taraftarları da istiyorlar ki, iman ve hidayet cenahında olanlar fani ve çürütülebilir şahıslara bağlansın. Faaliyetlerini öyle idame ettirsin. 

Yani, ehl-i imandan olanların iradeleri şahısların eline geçsin, akılları da onların ceplerine girsin. Tâ ki, o faninin kırılması, çürümesi, en nihayet ölüp gitmesiyle, şahıslara bağlanan şevk, ümit, heyecan da toptan kılırıp sönüversin. Ardından, yine toptan bir şevksizlik, moralsizlik, ümitsizlik hâli ehl-i imanın dünyasını sarıp sarmalasın.

Evet, bu zamandaki dalâlet ehli cereyanlarının en büyük bir silâhı, mü’minleri toptan şevksizliğe, toptan ümitsizliğe uğratmaya çalışma yöntemidir. Yani, müminlerle tek tek uğraşmak yerine, bir tek adamın şahsında toptan iş görmek, kendileri için daha kolay ve daha etkili bir yöntem olarak görülüyor.

Bu metotla muvaffak olabilmenin, şüphesiz çok daha kolay olduğunu biliyorlar.

Evet, toplulukların ümit ve iradelerinin fâni ve geçici olan şahsiyet, siyaset, yahut ticaret gibi unsurlara bağlı olması, tahribatçı ehl-i bid’a için bulunmaz bir fırsattır.

*

Risale-i Nur’daki düsturlar manzu-mesine baktığımızda, şahıs merkezli yapılara itimat edilmemesi ve bunlardan uzak durulması yönünde çokça tahşidat yapıldığını görüyoruz.

Bunun sebebi gayet açıktır. Şöyle ki: Nur dairesi içinde şahıslara, misâlen, müridane bir surette bağlanmanın yolu açık tutulduğu veya bu yol geçerli kabul edildiği taktirde, şeyh, peder veya mürşid tavrını takınacak olan hemen her bölgeden, her vilayetten, her şehirden düzinelerle şahısların zuhûr edip ortaya mümkün hale gelir. O zaman da her kafadan bir ses çıkmaya başlar. Memleket sathı, Allah muhafaza, gitgide Babil Kulesinden beter bir vaziyete girer. 

Böylesi bir durumda, fazilet hissinin zaafa uğradığı şu enaniyet asrında, her halde “erken bir kıyâmet”i beklemekten başka bir şansımız kalmaz.

Allah, bu zamanda bizi fanilere bağlanmaktan ve o fanileri parlatmaya çalışan sönük şahsiyetlerin tesiri altına girmekten muhafaza eylesin.

*

Risâle-i Nûr’u okuyan, bu eserleri mütalâa ve müzâkere etmekle meşgul olan bir Nûr Talebesinin dâvâsı, hiç şüphesiz, onun için şu dünya hayatının en mühim bir gayesi ve maksadıdır. Bu maksada matuf harekât ettiğinde, hayatını Kurân’ın terbiyesi ve Resulullah’ın (asm) talimi doğrultusunda tanzim etmiş olur. Umumi hizmetlerin tanziminde de, sair kardeşleriyle birlikte ve koordineli şekilde iş ve hizmet görür. Yani, taksimül-a’mâl kaidesiyle mesailerin tanzimine ciddiyetle çalışır.

Bu mânâdaki çarpıcı bir misâl ile mevzuu nokta koyalım: Fihrist Risâlesi’nin Külliyattaki makamı 15. Lemâ ile 10. Şuâ’dır. Sözler, Mektubat ve 15. Lemâ’ya kadar olan kısmı Üstad Bediüzzaman hazırlamış. Geri kalan kısmını ise, talebeleri taksim ederek tamamlamışlar. Üstad, bu hizmetten çok memnun bir surette şunları ifade ediyor: 

“Aziz kıymettar, sadık ve sebatkâr kardeşlerim, Fihriste’yi, taksimü’l-â’mâl tarzında mütesânid heyetinizin şahs-ı mânevîsine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve daimî bir üstâd buldunuz. O mânevî üstâd, bu âciz kardeşinizden çok yüksektir; dahâ bana ihtiyaç bırakmıyor.” (Kastamonu Lâhikası: 35)

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet liyakattir, liyakat adalettir

    İsrail denetimli ihracatta rekor artış

    Bu daha başlangıç

    O Filistinli öğrencilere sınır dışı kararı

    Jandarma uzman çavuş Yavuz Güney silah kazası sonucu şehit oldu

    Zorlama tutuklamalar hukuka güveni zedeliyor

    Gazze'deki yıkım İkinci Dünya Savaşı'nı bile geçti!

    Kul hakkı yemeyin

    Sanayideki daralma iyi analiz edilmeli

    TÜİK: 51.97; ENAG: 90.35

    600 bin Gazzeli çocuk eğitim hakkından mahrum

    13 ile kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

    e-Devlet'te "Kolay Adres Sorgulama" dönemi

    İsrail, Cenin'i de "felaket bölgesine" çevirdi

    ABD, Maduro'nun uçağına el koydu

    İkrime Sabri, İsrail istihbaratı tarafından ifadeye çağrıldı

    TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

    Talebimiz topyekûn adalet

    Kuraklık desteği verilsin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir kez daha AKP’nin Kemalizm tercihini yeni fark edenlere
    Genel

    Bu daha başlangıç
    Genel

    O Filistinli öğrencilere sınır dışı kararı
    Genel

    Adalet liyakattir, liyakat adalettir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılık, toplu iflâsa götürür
    Genel

    Zorlama tutuklamalar hukuka güveni zedeliyor
    Ahmet BATTAL

    İslâmcı hayalin Kemalist gerçeği
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hoş geldin ya Nebi (asm)!
    Hüseyin Topuz

    Müslümanlar uyanık olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.