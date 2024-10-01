"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

“Uzun Ramazan” dönemleri

M. Latif SALİHOĞLU
01 Ekim 2024, Salı
“Geçim derdi”nin ziyadesiyle ağırlaştığı zamanlar olmuş ve hâlen de oluyor. Bunun bazı sebep ve tezahürleri şöyle görünüyor: Gelir gideri karşılamıyor. İşsizlik oranı günden güne artış gösteriyor.

Yüksek enflasyon sebebiyle, dar ve sabit gelir sahipleri, sürekli şekilde değişen fiyat artışlarıyla baş edemiyor. İsraf ve savurganlık hâli başını almış gidiyor. “Mim”siz medeniyet, zaruri olmayan ihtiyaçları 4’ten 400’e çıkarabiliyor. Şükürsüzlük ve kanaatsizlik hâli ekser insanlarda hükümünü icrâ ediyor. Millet, korku, cehalet ve muhakeme daralması sebebiyle hukukunu muhafaza-müdafaa edemediğinden, iktidar mevkiinde olanları müstebid hâle getiriyor.

Geçim sıkıntısına sebebiyet veren hâl ve tutumlar listesini daha da uzatmak mümkün. Ama, bu kadarı da maksadın hasıl olmasına kâfi geliyor.

Esasen, varlık zamanında bile israftan kaçınmak lazım geliyor. Zira, israf, her halükârda haramdır, faydadan çok zarar vericidir.

Darlık zamanında ise, “azamî iktisat” ile yaşamak mecburiyeti hâsıl oluyor. Şimdilerde, milletin ve ümmetin ekseriyeti darlık hâlini yaşıyor. Eline geçen miktar, aylık kira, fatura, mutfak ve sair ihtiyaçları karşılamaya kâfi gelmiyor. Bu yüzden, aileler büyük sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntılar, yer yer aile facialarına da yol açıyor. Hele ki, aile efradından bazıları israfa, savurganlığa alışmışsa, yahut yeme-içmede, giyim-kuşamda lüks ve gösterişli bir hayata kendini kaptırmışsa, ailede çatlak çıkması maalesef kaçınılmaz bir hâle geliyor.

Öte yandan, bakıyorsunuz, insanların ekserisi hayatından gayr-ı memnun olup, gayet mutsuz ve huzursuz bir hâle gelmiş. Öyle ki, bazılarının dolaplarında ayakkabı koyacak, elbise asacak yer kalmamasına rağmen, yine de canı sıkkın-bıkkın bir hâlde of-puflarla hayatından şikâyet edip duruyor.

Özetle, maddî ve manevî dertler büyük bir kesim için adeta katar katar olmuş     durumda.

Şimdi de gelelim, bütün bu dertlerin devâsı için neler yapmak lazım geldiği noktasına...

Sünnete göre, haftanın iki günü, yani Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak tavsiye edilmiş. Oruç tutan kimse, büyük sevap kazandığı gibi, mümkün mertebe israftan ve gösterişli bir hayatı yaşamaktan da imtina eder, uzak durur. Bu ise, ona maddî manevî fayda sağlar.

Bazı uzman hekimler, haftada iki gün oruç tutmanın sünnet olduğunu bilmemekle beraber, hastalarına ve hemen herkese buna benzer tarzda “uzun açlık” hâllerini tavsiye ediyorlar.

Üstad Bediüzzaman’ın bu meseledeki tavsiyelerine baktığımızda ise, bilhassa geçim darlığının çekildiği zamanlar için “Uzun Ramazan” tabiriyle, hem günahlara kefaret, hem de şer’î riyazet noktalarını hatırlatarak, sıkıntılara karşı kazançlı bir yolu gösterdiğini görüyoruz: İkinci Dünya Harbi yıllarda yaşanan kıtlık, kuraklık, yoksulluk içindeki tefecilik musibetine karşı, umuma ve bilhassa talebelerine şu dersi veriyor:

“Bu dehşetli ihtikârdan (tefecilik-vurgunculuk-karaborsacılık) çıkan kaht ve galâ, açlık ve zaruret, yaşamak damarını şiddetle yaralandırıyor. Bu yara, hissiyat-ı ulviye-i diniyeyi bir derece susturmaya vesile olup, ehl-i dalâlete yardım ediyor. Herkes midesini düşünmeye başlıyor. Kalb, hakikatten ziyade ekmeği düşünüp hayata, yaşamaya, yardıma koşup vazife-i hakikiyesini ikinci derecede bırakır.

“Buna karşı, Risale-i Nur şakirtleri bir uzun Ramazan nazarıyla bakıp, keffaretüz-zünûb ve bir riyazet-i şer’iyeye çevirebilirler.” (Kastamonu Lâhikası, s. 149.)

Evet, şu veya bu sebepten dolayı başımıza gelen “umumi musibet” tarzında-ki bir geçim darlığına maruz kalmış bulunuyoruz. Buna karşı, hiç fayda vermeyecek, hatta kalbi karartacak derecede mütemadiyen şikâyet edip durmak yerine, her sahada israftan kaçınmaya ve azamî iktisatla yaşamaya kendi alıştırmaya çalış-mak, şüphesiz daha faydalı neticeler veren bir yol ve meşrû bir hayat tarzı olsa gerektir.

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail devlet şirketiyle ortak fuar

    Gazze’de 359 günde 41 bin Filistinli katledildi!

    Okullardaki temizlik sorunu halk sağlığı sorununa dönüştü

    Lübnan’da göçlerin sayısı bir milyona ulaşabilir

    İsrail’i durdurun

    İran: Verilen söz tutulmadı

    'Konum bilgisi İranlı ajandan'

    Savaşın da bir ahlakı olmalı

    Nüfusun yarısı bankalara borçlu

    Çiftçi batışa gidiyor

    Almanya, İtalya'dan özür diledi

    Nepal'de ölü sayısı 148'e yükseldi

    Villepin: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da barış olmaz

    Avrupa'da büyüyen ırkçılık tehlikesi: Avusturya'da da aşırı sağ kazandı!

    Biden yönetimi savunma alanında İsrail'le çalışıyor

    Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin sayısı 100 bine ulaştı

    77 yıl geçti ancak hala Filistin Devleti yok

    Yurt geneline fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

    İsrail 7 Ekim'den beri 16 bin çocuğu katletti!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey din görevlileri kendinizi sorgulamayacak mısınız?!
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Uzun Ramazan” dönemleri
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi bağımsızlığa engel mi?!
    Süleyman KÖSMENE

    Ezan-ı Muhammedî nasıl başladı?
    Genel

    İsrail’i durdurun
    Genel

    Lübnan’da göçlerin sayısı bir milyona ulaşabilir
    Ahmet BATTAL

    Kime inanacak bu yavrucak?
    Genel

    Okullardaki temizlik sorunu halk sağlığı sorununa dönüştü
    Genel

    Gazze’de 359 günde 41 bin Filistinli katledildi!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.