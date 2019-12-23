"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Yeni yılı beklerken/ muhasebe zamanı

M. Said ZEKİ
23 Aralık 2019, Pazartesi
Yeni yılın gelmesine sayılı günler kaldı.

Herkeste kendi dünyasının rengine göre bir telâş var. Yeni yıla hazırlıklı girmek istiyorlar. Yeni yıl veya eski yıl; hepimiz için bir muhasebe zamanı aslında.

Allah’ın Elçisi’nin (asm) annesi Hz. Amine’ye ait olduğu rivayet edilen şu söz eskimeyen bir hakikati ifade ediyor: “Her yeni eskir, her beklenen gelir ve her yaşayan ölür.”

Bu sözün üzerinden yaklaşık 1500 sene geçmiş. Söyleyen de, rivayet edenlerde gelip geçmiş, beklenenler gelmiş, yaşayanlar ölmüş, yeniler eskimiş... Nice aşklar, korkular, ümitler yaşanmış, nice savaşlar olmuş; medeniyetler kurulmuş, medeniyetler yıkılmış... İyiler kötüler, doğrular eğriler, hatalar ve sevaplar bugün de devam ediyor.

HATALARDAN DERS ALMAK

Hatalarımızdan ders almadıkça, aynı hatayı yapmaya devam ederiz. Bu bir insan için geçerli olduğu kadar, insanlık için de geçerlidir. Ancak insan hatalarını gizler, başarıları ile övünür.

Tarihe şöyle bir baktığımızda hata görmek zordur. Çünkü başarıları yazmış, hataları göz ardı etmişizdir. Sadece mağlûp devletlerin hataları tarihe kaydedilmiştir. Muzaffer olan hatalarını görmek istemiyor ve kendi hatalarını da başkasının üzerine atıyor. İnsan ders almadığı için tarihin tekerrürden ibaret olduğu söyleniyor.

TARİH TEKERRÜRDEN İBARET MİDİR?

Yaşananlardan ders çıkaranlar, bunların muhasebesini yapanlar da olmuş; ders almayan, aynı hatayı tekrarlayıp duranlar da olmuş. 

Merhum Âkif bunlara sitem ediyor:

“Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey! /Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? /”Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar; /Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”

ÖMÜRDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Milletlerin tarihine, inancına göre takvimler değişiyor. Milâdî takvim, hicrî takvim gibi belli olayları esas alan takvimler olduğu gibi, belli hayvanları esas alan Çin takvimi gibi takvimler de var. İnsanlık tarihini 7 bin yıl geriye götürenler de var; 10 bin olduğunu söyleyenlerde! Doğrusunu Allah bilir.

Kur’ân-ı Kerîm’de zamanı ifade eden çeşitli kelimeler hem bir işin ya da ibadetin vaktini bildirmek, yahut tarihî bir hadiseye atıfta bulunmak amacıyla yer alır. Yevm (gün), şehr (ay) ve sene (yıl) gibi sınırlı zaman belirtenler içinde en sık kullanılanı yevmdir. Kur’ân’da yevm kelimesi yirmi dört saatlik tam gün anlamının yanı sıra, süre kaydı olmaksızın zaman dilimi anlamında da kullanılır. Kıyamet ve âhirete dair âyetlerde “kıyamet günü, son gün, hesap günü, ayırım günü, din günü” gibi ifadeler çok sık geçer.

‘Ahirzamanda yaşıyoruz ve Kıyamet yakındır. Çünkü bütün gelecekler yakındır!’

‘AYNI NEHİRDE İKİ KERE YIKANILMAZ’

Efes’li Heraklit: “Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz” der. Gökbilimcilerin dediğine bakılırsa güneşimiz, dünyamız ve sistem sürekli hareket halinde ve bir geçtiği yerde, bir daha geçmiyor. Kainât genişliyor, asır sayfalarına kader kalemi ile Kudret yazıyor, bozuyor, eskiyince yeniliyor.

Şu an ‘sahnede’ misafir olarak günümüz insanları var ve imtihan için gayret ediyorlar. Misafir olan gideceği menzili düşünmeli. İmtihanı kazanmak için çalışmalı.

Bediüzzaman Hazretleri bizi bir kez daha uyarıyor: “Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı; yarın ise, senin elinde senet yok ki, ona mâliksin. Öyle ise, hakikî ömrünü bulunduğun gün bil.” (21. Söz)

NE İÇİNDEYİM ZAMANIN

Tanpınar’ın mısralarıyla bitirelim muhasebemizi:

“Ne içindeyim zamanın, /Ne de büsbütün dışında; /Yekpâre, geniş bir ânın /Parçalanmaz akışında.

Başım sükûtu öğüten /Uçsuz, bucaksız değirmen; /İçim muradına ermiş /Abasız, postsuz bir derviş.”

Bütün güzel dilek ve temennilerin gerçekleşmesi duâsıyla efendim.

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tepkiler sonuç verdi

    Düşmana benzeyince kaybedersiniz

    KYK faizleri silinsin

    2019'un son derbisinde 3 puan Fenerbahçe'nin

    İsrail’de UCM paniği

    Sosyal medya bağımlılığı depresyona sebep oluyor

    Akademik makale üretiminde Türkiye nerede?

    Della Miles: İslam'ı tanıtmayı hedefliyorum

    Hong Kong'dan Uygur Türklerine destek

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurladık

    THY ''Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında" başlığıyla uyarıdı!

    Güvenlik soruşturmasına ilişkin madde kanun teklifinden çıkarıldı

    İdlib'de on binlerce insan yerinden edildi

    Dualar Doğu Türkistan için...

    Afganistan'daki seçimlerin kesin olmayan sonuçları açıklandı

    Uludağ'daki yangın kontrol altına alındı

    90’ların irtica yönetmelikleri gibi

    'ABD, İsrail'i cesaretlendiriyor'

    Kriz demokrasiyle aşılır

    Libya’da da olan sivillere oluyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tepkiler sonuç verdi
    Yeni Asya'dan Size

    Seferberlik zamanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir derin kumpas: Kubilay Cinayeti (1)
    Ali FERŞADOĞLU

    Sıkıntılarımızın kaynağı
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman Başvekile neler hatırlattı?
    Mehmet KARA

    GPS’ye ciddî oranda “evet” çıkar
    Faruk ÇAKIR

    Risale-i Nur dostuydu
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Din görevlilerinin güvenilirlik derecesi
    Şükrü BULUT

    Avrupa nurlanırken...
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, Rahman-ı Rahîm’in aziz bir misafiridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.