2025 daha zor bir yıl olacak

Başta icranın başı olan Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’li birçok yetkili (özellikle de Maliye bakanları) Nisan’ın Mart’tan, Mayıs’ın Nisan’dan, 2024’ün 2023’ten dahi iyi bir yıl olacağını söyleye geldiler.

Ama yaşayarak gördük ki, hiç de öyle olmadı. Her yıl bir önceki yıldan daha kötü oldu, giden geleni arattırdı.

Ekonomist olduğunu ve ekonominin tek yetkilisi olduğunu ifade eden Erdoğan, son grup toplantısında, 2025 yılının ekonomik anlamda 2024 yılına göre daha iyi olacağını söyledi. Ancak daha şimdiden görülüyor ki, 2025 “küçük bir mutlu azınlık” dışında millet için zor ve kötü bir yıl olacak. Enflasyonun altında yapılan zamla; asgarî ücretliden emekliye, çiftçiden küçük ölçekli işletmelere kadar herkesi 2024’ü de aratacak zor günler bekliyor.

Erdoğan, milletten sabır bekliyor, ama milletin sabrı taştı, sabredecek hâli de kalmadı.



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2024 nasıl geçti?

Etrafımızdaki savaşlar, ekonomideki büyük kriz, dış politikada zikzaklar, adalet, eğitim ve sağlıkta çözülemeyen büyük problemler, adalet ve hukukta yaşanan sıkıntılarla 2024, milleti yoran bir yıl oldu.

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023 başlattığı katliam ve soykırım devam ediyor. Bugüne kadar kadar çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 50 bine yakın kişiyi katletti. Dünyanın gözleri önünde Gazze’yi yaşanmaz hâle getirdi. Arkasına ABD desteğini alan İsrail ne BM Güvenlik Konseyi’nin kararını dinledi, ne de dünyanın tepkisini… Başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerin bir yaptırım uygulamamasından aldığı cesaretle katliamlarına devam ediyor. Saat başı bir çocuk öldürüyor.

Dünya bu katliamlar ve soykırım karşısında aciz kalınca Lübnan’a saldırdı. Şimdi Suriye’nin başkentine 25 kilometre kadar girdi. Gazze’de aciz kalan dünya, Lübnan’a da Suriye’ye de sessiz kalmayı sürdürüyor. Anlaşılan o ki İsrail, 2025 yılında da dünyanın imtihanı olmaya devam edecek.

Dış politikada elbette ülkenin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yapılır, ama zikzaklar ülkelerin inandırıcılığını kaybetmesine sebep olabiliyor. 2024 yılında, “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok… Artık kendisi düşünsün!” dedikten sonra tabiri caizse ayağına kadar gidip anlaşmalar yapmak, “Sisi darbecidir, zalimdir, demokrat değildir” dedikten sonra “Kardeşim Sisi” demek politik çizgimizdeki zikzaklardan sadece birkaçı…

Bakalım 2025’de bu zikzaklara hangileri eklenecek?



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Bu nasıl enflasyona ezdirmemek?!

Dış politikada bunlar olurken, ekonomik açıdan ülke zor bir yıl geçirdi. Göreve geldiğinde yüzde 38 olan enflasyonu yüzde 70’lerin üzerine çıkaran Mehmet Şimşek’in yüzde 47 olan enflasyonu başarı gibi göstermesine şaşırmamak gerekir!

Hayat pahalılığı had safhalara ulaşırken; kira artış oranı yüzde 60 olarak açıklanmış, yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmişken; işçinin temsil edilmediği bir gece yarısı toplantısında, asgarî ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22.104 lira olarak açıklanmasını nasıl çalışanları enflasyona ezdirmemek olarak açıklayabiliyorlar? Şaşırmamak elde değil.

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2025, 2024’ü aratmasın!

Biz her şeye rağmen şu temennimizi dile getirelim:

2025 yılında, başta adalet, hürriyet ve demokrasi olmak üzere ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlarda 2024’ü aratmayan, aksine bu alanlarda daha iyi bir yıl olmasını ve milletin daha fazla yorulmamasını diliyor, yeni yılın dünyanın huzur ve barış içinde yaşayacağı, savaşların olmadığı, insanların ölmediği bir yıl olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.