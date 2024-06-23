"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Adaleti siyasetçide aramak

Mehmet KARA
23 Haziran 2024, Pazar
12 Haziran’da çalışmalarına ara veren Meclis, vergi paketi, öğretmenlik meslek kanunu, kripto varlıklar ve yargı paketi ile ilgili düzenlemeler için Temmuz sonuna kadar mesai yapacak.

Eski AYM ve Yargıtay başkanları zaman zaman, “adil yargılama hak ihlali yüzde 77”, “kararların yüzde 99’u geçersiz”, “10 kişiden yargıya güvenmiyor” şeklindeki açıklamaları gösteriyor ki, vatandaş yargıya güvenmiyor.

Asal Araştırma tarafından yapılan araştırmada adalete güvenmeyen oranı yüzde 67.7, güvenenlerin oranı yüzde 24.5 çıkması da bunu gösteriyor. Bu yüzden öncelikle yargı reformunda en başta adalete güvene sağlayacak düzenlemeler getirilmesi gerekiyor.

Yargıya güvenmemenin göstergelerinden birisi de, vatandaş başına bir iş geldiğinde adalete güvenip sonucu mahkemeden aramak yerine siyasetçilerin kapısını çalmalarında görülüyor. Öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in eşinin başta cumhurbaşkanı başkanı olmak üzere parti genel başkanlarını ziyaret etmeleri de bunun en son örneği oldu.

Vatandaşın adalete olan güven artırılması Türkiye’nin en önemli sorunudur. Ülkenin en köklü sorunlarının çözümü de buna bağlıdır.

***

25 YILIN EN KÖTÜ DURUMU

Öyle görülüyor ki, asgari ücrete önümüzdeki ay zam yapılmayacak. Görevi devraldığında yüzde 39 olan enflasyonu yüzde 75.45’e çıkaran Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda kararlı görülüyor. Emekliyi de ek zam vermesi de düşünülmüyor.

Bayramdan önce emekli maaşlarını ödemeyen ya da ödeyemeyen hükümet, çay ve buğdaya enflasyonun çok altında taban fiyat vererek üreticiyi perişan etti. Çiftçi, işçi, memur ve emeklenin hakkını savunması gereken sendikaların sessiz kalması da Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin kötü bir imtihanı oldu, oluyor.

Asgari ücret görüşmelerinde işçinin temsilcisi olan Türk-İş Başkanı’nın, “Dar ve sabit gelirlerinin durumu son 25 yılın en kötü noktasında” derken, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanması için bir şey söylememesi de dikkat çekici. Asgari ücrette taraf olmayan hükümetin dediği olurken, işçi ve işveren temsilcilerinin seslerinin çıkmaması da düşündürücü.

***

2023’Ü YILLAR ÖNCE BUGÜNLERİ GÖRMÜŞ

Numan Kurtulmuş’un 2023 yılı tahminleri sosyal medyada gündem oldu. Sivil anayasa için Meclis’te grubu olan ve olmayan partileri ziyaret eden Kurtulmuş, yıllar önce HAS Parti Genel Başkanı iken yaptığı bir konuşmasında sanki bugünleri görmüşçesine “Eğer AKP 2023’ta iktidar olursa hâlâ yeni anayasayı tartışıyor olacağız” demişti. Dediği gibi de oldu.

AKP iktidarında anayasada 12 kez değişiklik yapıldı, 177 maddelik anayasanın 30’u aynı maddelerde olmak üzere toplam 134 hükmünde değişikliğe imza atıldı. Şimdi de yine bir değişiklik hazırlığı var ve bu Kurtulmuş’un görüşmeleri ile yapılmaya çalışılıyor.

Kurtulmuş’un yıllar önce söylediği gibi 2023 seçimlerinde AKP birinci parti oldu ve ülke hâlâ sivil anayasayı tartışıyor. Bu gidişle de tartışmaya devam edecekr. Çünkü yeni anayasa denildiğinde iktidarın aklına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemin iyileştirilmesi ve cumhurbaşkanı seçimi için 40+1 geliyor. Kurtulmuş, o tarihte yaptığı konuşmasında, başka tahminlerde de bulunmuş.  

AKP’nin 2023’te sebep olacağı derin yoksulluktan tutun da, boşanma ve evlenme oranlarının önüne geçtiğine, genç üniversite mezunu işsizlerden, kredi kartları borçları yüzünden evine haciz gelmeyen kimsenin kalmayacağına kadar birçok şeyi tahmin etmiş…

Bu konuşmanın yer altığı video sosyal medyada en çok izlenenler arasında girmiş. Vatandaş “Kurtulmuş yıllar sonra bu tahminlerinin tuttuğuna üzülüyor mudur, seviniyor mudur?” diye merak ediyor.

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Erhan

    23.6.2024 00:45:56

    Evet, maalesef Perinçek’in dediği gibi hukuku siyasetin köpeği yaptılar. dolayısıyla adalet saraylarının içi boş. kesinlikle hukuka güven kalmadı, yargıya güven kalmadı, yargıca güven kalmadı. Sinan ateş olayı, bu manada her şeyi açık seçik bizlere izah ediyor. Siyaset, ne yazık Numan kurtulmuş gibi ülkede bütün teşkilatlanması tamamlamış, akabinde bir koltuk uğruna bütün teşkilatlarını elinin tersiyle silmiş, yok saymış ve iktidar partisine gitmiş insanların elinde sürece ülkenin geleceği de sürekli bir tehdit altındadır. emekliler hakikaten korkunç derecede bir geçim bunalımı içine girmişler. ben de şahsen bir emekli olarak 14.293 TL emekli maaşı alıp, 7500 TL ev kirası ödeyip, bir de üniversite öğrencisi okutmaktayım. hesabını buyrun siz yapın, ben hakkımı helal etmiyorum, ben razı değilim, Allah’ım da razı olmasın.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Gazze’de 6 binden fazla anne öldü

Bayram ikramiyesi yüzde 80 eridi

Satın alma gücünde AB ortalamasının altındayız

Bu enkaz kimin eseri?

Portekiz'e 3-0 yenildik

Emekliler: Aldığımız maaşla geçinmemiz mümkün değil

Çadır kampları vurmaya devam

Lübnan 2. Gazze olmasın

Vize istenen tek ülke biziz

“Cumhurbaşkanlığı Sarayı “ saatte 81 asgari ücret harcıyor

Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlası yeniden inşa edilmeyi bekliyor

ABD - Arizona'da aşırı sıcaklar sebebiyle 6 kişi öldü

Dünya'ya dönüşü yine ertelendi

İsrail yine Filistinlilerin çadırlarını bombaladı: 25 sivil öldürüldü, 50 kişi yaralandı

7 günde trafik kazalarında 62 kişi öldü, 8690 kişi yaralandı

Tatilden geriye çöpler kaldı

Paradan para kazananlar vergi vermezken VERGİ PAKETİ VATANDAŞI EZECEK

BM raportörler: İsrail’e silah tedariki acilen durdurulsun

Mayıs ayında trafik cezaları 5’e katlandı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Allah’a havale ediyorum”
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Faruk ÇAKIR

İflasın başka bir şekli
Mehmet KARA

Adaleti siyasetçide aramak
Adnan NACİR

Cesur Yeni Türkiye
Abdil YILDIRIM

Doğru yerde durmak
M. Ali KAYA

En büyük musibet
Genel

Bu enkaz kimin eseri?
Genel

Satın alma gücünde AB ortalamasının altındayız
Sami CEBECİ

İman hizmetinde âzami fedakârlık gerekir

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.