Anketlerle konuşabilmek!

Anketler milletin nabzını tutması açısından önemli bir araç.

Özellikle korku ikliminin hâkim olduğu günümüz Türkiye’sinde vatandaşlar konuşmaktan çekiniyor. Millet, yüzde 95’i iktidarı destekleyen yanlı bir medyanın olduğu bir ülkede, sesini ancak anketlerle duyurabiliyor. Bu durum, ülkede adaletin, hürriyetin ve demokrasinin geldiği noktayı göstermesi açısından üzüntü verici.

Bugün Öğretmenler Günü… Ara tatilin ardından okullar açıldı, milyonlarca çocuk eğitime başlarken okulların temizlik sorunu dahi çözülememiş durumda. Atanamayan on binlerce öğretmen mesleğine adım atamadan başka işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Millî Eğitim Bakanı 68 bin öğretmen alınacağını açıklamasına rağmen, bakanlık 20 bin öğretmen ataması yapacak.

Şöyle mi acaba: Öğretmen atamaları, mülâkat sürecinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle okulların açıldığı Eylül ayına yetişmemişti.

Tercih başvuruları daha yeni başladı. Üstelik yeni öğretmenlerin kadrolu değil, sözleşmeli atanması da eğitimin sorunlarından biri…

Şu an da öğretmenlik mesleği kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik diye üç kategoriye ayrılıyor. Sözleşmeli öğretmenler birçok haktan mahrumken, ücretli öğretmenler ise asgarî ücretin neredeyse yarısını alabiliyor.

Uzun zamandır yazılarımızda vurguladığımız husus hükmünü burada da icra ediyor ve ne yazık ki siyasetin gündemi milletin gündemi ile bu noktada da pek uyuşmuyor.

Milletin gündemi geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, düşük ücretler, adaletsizliklerken; siyasetin gündemi ise yeni anayasa, yeni çözüm süreci gibi toplumda karşılığı olmayan konular.

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MİLLETİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

MAK Danışmanlık Şirketi, “Türkiye Gündemi” araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Çalışmada katılımcılara siyasetli ilgili sorular sorulmuş. Erken seçim, siyasetçilerin başarıları ve yeni parti ihtiyacı gibi soruların yanı sıra, “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu da yöneltilmiş.

Pek çok ankette olduğu gibi, bu araştırmada da yüzde 32 oranıyla birinci sırada ekonomi yer alıyor. İkinci sırada yüzde 14 ile “ahlâkî sorunlar ve üçüncü sırada yüzde 10 ile adaletsizlikler öne çıkıyor. Göçmen/mülteci sorunu, terör, eğitimin, şiddet olayları da diğer önemli sorunlar olarak sıralanıyor.

Ekonomik sorunlar; gıda ve temel ihtiyaçlara erişim, barınma, eğitim masraflarını karşılayamamak, sağlık hizmetlerine ulaşamama ve sosyal ihtiyaçları karşılayamama olarak sıralanmış.

“Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye’de yaşamaktan memnun musunuz?” sorusuna verilen cevaplar ise düşündürücü.

Soruya “Kesinlikle memnunum” diyen yüzde 12 iken, “Kesinlikle memnun değilim” diyenlerin oranı yüzde 14 olmuş. “Memnunum” diyenler yüzde 35 olurken, yüzde 34 “memnun değilim” demiş. Yani yüzde 48’lik bir bölüm Türkiye’de yaşamaktan memnun değil. Kararsız ise yüzde 5 olmuş.

Ekonomi yönetiminden memnunum diyenlerin oranı yüzde 25’te kalırken, memnun olmayanların oranı yüzde 43.

Ayrıca 1 Ekim’den bu yana gündemde olan yeni bir çözüm sürecine vatandaşların büyük bir kısmının karşı olduğu görülüyor. Çözüm sürecini destekleyenlerin oranı yüzde 28’de kalırken, karşı olanların oranı yüzde 58 olarak çıkmış.

“Hangi siyasî partinin sorunlarınızı çözebileceğine inanıyorsunuz?” sorusuna “hiçbiri” cevabı ise Meclis’te bulunan tüm partilerin oturup düşünmesi gereken bir gösterge. Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 54 iken, buna karşı çıkanlar yüzde 38. Yeni anayasa ihtiyacına dair ise katılımcıların yüzde 42’si ihtiyaç olmadığını, yüzde 38’si ise ihtiyaç olduğunu ifade etmiş.

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ANKET SONUÇLARI GERÇEK SONUÇLARI ORTAYA KOYUYOR

Anketin sonucu gösteriyor ki, siyasetin gündemi ile milletin gündemi farklı.

Siyaset sun’î gündemlerle uğraşırken, millet gerçek gündemlerin ele alınıp kendisine ve ülkeye faydalı işler yapılmasını bekliyor. Ülkeyi yönetenlerin, bu görüşleri dikkat alıp, politikalarını buna göre şekillendirmesi gerekiyor.

Bu sebeple millet ne zaman hür bir şekilde konuşabilirse işte o zaman demokrasiden, düşünce ve ifade hürriyetinden bahsedilebilir. Aksi takdirde, dünyada demokrasi endeksinde 102., basın hürriyetinde 165. sırada, hukuk devleti endeksinde 117., yolsuzluk endeksinde 115., ekonomik hürriyet endeksinde 102. sırada olmaya devam ederiz.