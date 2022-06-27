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27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Aslan ile kuzu aynı kafeste olmaz

Mehmet KARA
27 Haziran 2022, Pazartesi
Erken seçim ülkenin gündemine iyice girdi. Hatta 6 Kasım telaffuz edilmeye bile başlandı. Erdoğan aday olduğunu açıklar açıklamaz üçüncü defa aday olamayacağı ile ilgili tartışmalarda beraberinde geldi. Bir parti YSK’ya bu konuda görüş sordu, cevap bekleniyor. Bu tartışmaların önüne geçebilmek için seçimlerin bir iki ay öne alınabileceği de konuşuluyor.

Bir yandan da CHP, İYİ Parti, DP, SP, Deva ve Gelecek partisinden oluşan “demokrasi ve millet masası” olarak tarif edilen 6’lı masa da önümüzdeki hafta Akşener’in ev sahipliğinde 5. toplantısını yapacak. Oluşturulan komisyonlar raporlarını açıklarken, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme (GPS) geçiş için de destek artıyor. 

Geçtiğimiz hafta 6’lı masanın bir araya geldiği “Türk Demokrasi Vakfı yeniden” başlıklı toplantı vardı.  Kılıçdaroğlu ve Uysal ile diğer dört partinin genel başkan yardımcılarının katıldığı toplantıda bütün konuşmacılar GPS’ye neden geçilmesi gerektiğini anlattı.  

1987’de kurulan ve önemli görevler yapan Türk Demokrasi Vakfı “farklı sebepler”den dolayı uzunca bir süredir faaliyetlerine adeta ara vermişti. Yeni bir yapılanmaya girildi. Hem mütevelli hem de icra heyetinde siyasetin önemli isimleri yer alıyor. Anlaşılan, TDV bundan sonra daha etkili olacak ve seçimlere kadar 6’lı masanın yanında bir sivil toplum kuruluşu olarak görüşlerini etkili bir şekilde anlatacak. 

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CHS DOĞRU MODEL OLMADI 

Vakfın Başkanı Salih Uzun toplantıya iktidar kanadından ve eski Meclis Başkanlarını da davet ettiğini ama sadece Bülent Arınç’ın katıldığını söyledi. Toplantıda bir konuşma da yapan Arınç’ın sözleri AKP’de bazı isimleri hayli kızdırdı. 

Arınç, Başbakan yardımcılığı, Meclis Başkanlığı ve son olarak da Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyeliği yapan bir isim. Şu anda siyasetin dışında olduğunu söylüyor. CHS’nin ilk yılında, “Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi doğru model olmadı. Acaba hem ülkemiz hem de Başkanımız Erdoğan’ın geleceği için parlamenter sisteme dönmemiz daha mı hayırlı olur, diye düşünüyorum, bunu tartışmalıyız” demişti. Parti içinde sistemin aksayan yönleri ile ilgili komisyonlar kuruldu ama o günden bu yana bir düzelme olmadı. Bunları o dönemde üyesi olduğu kurulda gündeme getirdi mi bilemiyoruz ama o tarihten bu yana modelin “doğru” olmadığı daha net ortaya çıktı. 

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DEMİREL’DEN ANEKDOT 

Salih Uzun Vakıf olarak GPS’ye her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonrada vereceklerini açıkladığı konuşmasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in anlattığı bir anekdot aslında neden GPS’ye geçilmesi gerektiğinin bir göstergesi oldu. O da şu: 

“Adamın biri, aslan ile kuzunu aynı kafeste yaşayabileceğini iddia eder. Elbette etrafındakiler buna inanmazlar. Adam iddiasında ısrar eder, hayvanat bahçesinde denemeler başlar İtiraz edenler bir hafta sonra bakarlar ki; aslan ile kuzu aynı kafeste. Adama bunu nasıl başardığını sorarlar. Adam, ‘her Allah’ın günü bu kafese yeni bir kuzu koyuyoruz’ diye cevaplar.” 

Uzun bu anekdotu anlattık sonra, “Bu kural tanımayan, frenlenemeyen, denetlenemeyen bu otoriter mekanizma var ya bu hukuk ile denetlenemez, sınırlandırılamazsa, bu aç ve kaba kuvvetinden başka özelliği olmayan o aslan terbiye edilmezse her Allah’ın günü bir kurumumuzu yok eder, bir teamülü ortadan kaldırır, geleceğimizi yer bitirir” yorumunu yaptı. 

Evet,  frenlenemeyen otoriter mekanizme hukuk ile denetlenemezse ülke, demokrasi ve millet kaybeder…  

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