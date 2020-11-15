Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “sürpriz istifası” yeni bir gelenek başlatacak mı, bunu bilemiyoruz, ama bu istifanın üzerinden günler geçmesine rağmen hem istifa metni, hem 27 saat ikna edilmesi süreci ve hem de sonrasında yaşananlar pek de “normal” görülmüyor.

Sayın Albayrak’ın Cumhurbaşkanına direkt istifasını vermek yerine neden böyle bir yol tercih ettiği sorusunun cevabı ileride ortaya çıkar mı bilemiyoruz, ama bu bile yeni sistemin getirdiği “yenilik!” olarak not edildi. Cumhurbaşkanına en yakın bakan olması nedeniyle bu istifasının yeni istifalara kapı açması ve bir erken seçimin ayak sesleri olarak da değerlendirmek mümkün. Sayın Erdoğan bu yorumlara çok kızsa da…

Bu 27 saatlik sürede iktidarı destekleyen medya ve gazetecilerin suskunluğu, parti içinde vekillerin sosyal medya paylaşımlarında yazıp silmeleri, önce farklı sonra farklı yorumlar yapması, hem siyaset tarihimize hem de basın tarihimize altın harflerle geçmediğini de söylemek lâzım…

Albayrak’ın istifa mesajının metninde kullandığı üslûpta altı çizilmesi gereken yerler vardı. Metindeki, “At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda” derken neyi kast ettiği ise hâlâ muamma olarak duruyor.

Maliye Bakanlığı yaptığı yaklaşık 2.5 senelik döneminde yaptığı çıkışlar, sık sık açıkladığı ekonomik paketlerin netice vermemesi, aynı zamanda kayınpederi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan “ekonominin sorumlusu benim” diyerek bir bakıma dikkatleri Albayrak’dan kendisine çekmeye çalışsa da zaten bozuk olan ekonominin pandemi döneminde daha da kötüye gitmesini engelleyemedi.

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“İSTESEK DÜŞÜRÜRÜZ” DEMİŞTİ, DÜŞTÜ AMA…

Dövizin arttığı günlerde söyledikleri ile sosyal medyada klipleri çekildi, özel bir televizyonda dövizdeki artış sorulunca “maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz?” sözü hafızalara kazındı. Oysa dövizdeki artış iğneden ipliğe zam anlamına geliyordu ve ekonominin kötü gidişinin önemli bir göstergesi idi.

Sosyal medya üzerinden yazdığı metinden daha birkaç gün önce “Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz” demişti. Bakanlığı devraldığında 4.65 olan dolar istifa ettiğinde 8.50 lira olmuştu. Görevi bıraktığında ise dolar 8 liranın altına inmesine ince espriler yapıldı. Kimileri, “Berat Albayrak doları değil, dolar Berat Albayrak’ı düşürdü” yorumunda bulunurken kimileri de “boş koltuk doları düşündü” dedi. “Öyle anlaşılıyor ki, bu durum kurlar eski bakana güvensizliği gösterdi” şeklinde yorumlayanlar da oldu.

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“GEÇMİŞ OLSUN”U BİLE ÇOK GÖRDÜLER!

Eski Bakan Albayrak, sosyal medyadan paylaştığı istifa metine, “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım” diye başlıyordu.

“Sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini” açıklayan ve yine sağlık sorunları nedeniyle bakanlık devir teslim törenine dahi katılmayan bir bakana “geçmiş olsun” denilmesi gerekmez miydi?

Ne istifasını kabul eden, ne yerine gelen bakanın “geçmiş olsun” dememesi dikkat çekici değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan günler sonra bu konudaki ilk konuşmasında “Kendisi sağlık sorunları nedeniyle görevden affını diledi, biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan’ı atadık” dedi. Erdoğan damadına belki özel olarak geçmiş olsun demiştir, bunu bilemiyoruz ama kamuoyu önünde böyle bir temenni de bulunması gerekmez miydi?

Bu arada biz sadece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup kürsüsünden “geçmiş olsun” dediğini duyduk, başka bu dilekte bulunan kimseye de rastlayamadık.

“Bir geçmiş olsun diyecek kimse mi yoktu, yoksa başka bir nedeni var mıydı?” sorusunun sorunun cevabı da kaynadı gitti.

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HEM BAKANLIK, HEM VEKİLLİK…

Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamaya geçmesiyle bakanlar parlamento dışından atanıyor. Meclis içinden bir milletvekili bakan olarak atanırsa milletvekilliği düşüyor. Son seçimden sonra da Mevlüt Çavuşoğlu, Abdulhamit Gül, Süleyman Soylu, Berat Albayrak bakan oldukları için milletvekillikleri düşmüştü… (Buraya yeni Bakan Lütfi Elvan’ın da milletvekillinin düştüğünü ve AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısının 289’a düştüğünü de not edelim.)

Albayrak bakanlıktan istifa ettikten sonra hem bakanlığı hem de milletvekilliği gitmiş oldu. Albayrak’ın aynı zamanda 26 Ağustos 2016 tarihinde kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun da Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevi de var. Fon’un Yönetim Kurulu Başkanı da Sayın Erdoğan…

Merkez Bankası eski Başkanlarından İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın sosyal medya hesabından bu durumu gündeme getirerek “Sağlık nedenleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa eden Berat Albayrak’ın aynı gerekçelerle 33 milyar dolarlık Türkiye Varlık Fonu başkan yardımcılığından da istifa etmesi gerekmez mi” sorusunu yöneltiyor.

Bu sorun cevabı da bugünlerde ortaya çıkar…

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“KEŞKE İBRET ALINSA…”

“Belirsizlik bile piyasaları coşturabiliyor. Bir dalkavuk çetesinin perdelemesiyle, sorunu görenlerin de suskunluğuyla 2,5 yılda göz göre göre 100 milyarlarca dolar kaybettik. Keşke ibret alınsa...” Aydın Ünal (AKP eski milletvekili, Erdoğan’ın eski metin yazarı)