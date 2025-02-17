Bari otobüs parası verin!

Yıllar önce TRT’de yayınlanan “Meclis Taksi” programında direksiyon koltuğuna oturan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iki yaşlı çiftle diyaloğu hem gülümsetti, hem de Sayın Şimşek’in her durumda “parayı” düşündüğünü gösterdi.

Ankara’da gerçekleşen çekimlerde yaşlı bir karı-koca Ulus’a gitmek istediklerini söylerken, “Bu taksi bedavaya götürüyor, binin dediler bindik” diye ısrarla sorarlar…

Şimşek, “Amcacım bedava taksi olur mu? Bari otobüs parası alalım” sözüne yaşlı amca, “Benim bedava otobüs kartım var” diye karşılık vermiş. Şimşek ise, “Peki tamam. Bugün sizi Ulus’a biz götürelim” diyerek yola çıkmış.

Vatandaş yolculuk sırasında, şoför sandıkları Şimşek’i “Maliye Bakanı’na söylemek lâzım emeklilere zam yapsın, o engel oluyormuş” sözlerine Şimşek, “Onlar pek taksiye binmiyorlar, ama” diyor.

O dönemde yaşlı çiftin sözlerine böyle cevap veren Şimşek, emekliye ek bir zam yapmamıştı.

O yıllarda henüz “kök ücret” icad edilmediği için emeklinin durumu bu kadar kötü değildi. Aylık bağlama oranlarındaki düşüş de buna eklenince emeklilerin durumu çok daha kötüleşti. O tarihte, en düşük emekli aylığı asgarî ücretten fazlaydı. Bu program daha önce yayınlanmış, şimdi böyle bir program olsa “Sayın Bakan taksi koltuğuna oturur mu, bilemiyoruz, ama açlık sınırının altında ücret alan emeklilerin halini görüyor, haberdar olmaması da mümkün değil.

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Hani enflasyon düşecekti?

20ay önce enflasyonu düşüreceğini vadederek göreve gelen Şimşek, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 27,1’e düşeceğini söylüyor. Yüzde 38’le aldığı enflasyonun şu anda 42,12 olduğunu düşünürsek zor görünüyor.

Merkez Bankası 2025 enflasyon bile daha yılın ilk aylarında yüzde 21’den yüzde 24’lere çıkartmışken, MB’nin bundan önceki hiçbir tahmininin tutmadığını da gerçekleşen rakamlar ortaya koyuyor.

Merkez Bankası 2021’de enflasyonu yüzde 9,4 tahmin ederken yüzde 36,08 olmuş. 2022’de 23,2 tahmin ederken, yüzde 64,27, 2023’te yüzde 22,3 tahmin ederken 64,77 olmuş. Geçen sene yüzde 36 tahmin ederken yüzde 44,38 oldu.

Şimdi gel de MB’nin yüzde 24, bakanın yüzde 27,1 olarak yaptığı enflasyon tahminine inan…

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Tahminî enflasyon göre zam yapılırsa

unu söylemeden geçmeyeyim.

Yılbaşında emekli, çalışan ve asgarî ücretliye 2025 yılındaki tahminî enflasyonuna göre zam yapıldı. Aralık ayında yüzde 1,03 çıkan enflasyon, yılın ilk ayında yüzde 5,03’e yükseldi.

Bundan önce gerçekleşen enflasyona göre zam yapılırken, bu sene tahminî enflasyona göre zam yapıldı. Bu zamma itiraz edenlere kızanlar, bu duruma nasıl bir açıklık getirecekler bakalım.

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Farklar 20-25 gün sonra ödendi!

2025 yılı itibariyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi, ama kanunî düzenleme yıl sonunda yapıldığı için işçi emeklisi 1.969 liralık zam farkını 11 Şubat’a alabildi. Yani, 17-22 Ocak’ta alması gereken maaş farkı ancak 20-25 gün sonra ödendi.

Kök ücret icadının bir sıkıntısı da en düşük maaş alanlara zam yapılırken, bunun üzerinde maaş alanları zam yapılmaması oluyor. Bu da eşitsizliğe ve emekli maaşlarının yakınlaşmasına yol açıyor.

Böyle giderse fazla prim yatıran ve daha fazla çalışanların maaşı, daha az prim yatıran ve daha az çalışanların maaşı ile eşitlenecek.

Hükûmet emeklilik sistemini bozdu bir türlü de düzeltemiyor. Sistemi bozanların kulakları çınlasın.

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İtiraf

Mübarek Ramazan ayına 12 gün kala Diyanet bu yıl Ramazan ayında fitrenin günlük 180 lira olduğunu açıkladı.

En düşük emekli aylığının 15 bin liraya bile çıkmadığı günümüzde “Alo 190-Diyanet Fetva Hattı”na gelen fitrenin kimlere verilebileceğine ilişkin soruyu yetkililer “Ramazan ayında fitre asgarî ücretli ya da emekli maaşı alan birinin geçinemediğini düşünüyorsanız, yan geliri yoksa, evi kiraysa ya da evi varsa bile yakıtını, vs. ödeyemiyorsa verebilirsiniz” şeklinde cevapladı.

Bu açıklama, milyonlarca emeklinin ve asgarî ücretlinin açlık ve sefalete mahkum edildiğinin de itirafı gibi oldu.