BMGK’den 7 toplantıda karar çıkmadı

8 milyarlık dünyanın gücü 10 milyonluk İsrail’in katliamlarını durdurmaya yetmiyor.

İkinci ayına giren İsrail saldırılarında şehit edilenlerin sayısı 10 bini geçti. Bunun 4 binden fazlası çocuk, 3 bine yakını da kadın…

Şehrin neredeyse tamamı tonlarca bomba ile yıkıldı. Enkaz altında kalanların sayısı dahi bilinemiyor. İşgalci İsrail, hastane, cami, kilise, okul bombalamaktan çekinmiyor. Şimdiye kadar 59 cami, 18 hastane, 105 sağlık merkezi doğrudan İsrail ordusu tarafından hedef alındı. 222 okulu vurdu, 40 bin konut yıkıldı. Gazzelilerin yüzde 70’i evlerini terk etti. İsrail, BM’nin tesislerini, kiliseleri dahi vurmaktan çekinmiyor.

İsrail, Hamas ile mücadele etme bahanesiyle dünyanın gözü önünde sivilleri öldürüyor. Birçok ülke üç maymunu oynuyor. Görmüyor, duymuyor, söylemiyor…

Dünyanın birçok ülkesinde gösteriler yapılırken, özellikle İslam ülkeleri liderlerinin seslerinin çıkmaması ise masum Filistinlileri kahrediyor.

***

120 ÜLKE ATEŞKES DİYOR AMA…

193 üyeli Birleşmiş Milletler’in Genel Sekreteri Antonio Guterres her gün kanın durması için feryat ediyor. İsrail’in saldırılarında “her gün çocukların öldürüldüğü, yaralandığı Gazze’nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğü”nü söylüyor ama netice alınamıyor.

120 ülke İsrail’e ateşkes çağrısı yaptı. Karar, “45 çekimser” ve “14 hayır” oyuna karşı 120 oyla kabul edildi.

Çekimser kalan ülkeler arasında Irak ve Tunus da var!

Aleyhte oy kullanan ülkeler ABD, Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Fiji, Guatemala, Macaristan, Mikronezya, İsrail, Nauru, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine, Paraguay ve Tongo oldu.

120 ülkenin bu çağrısı tıpkı kınama mesajları gibi işgalci İsrail için bir şey ifade etmiyor, sözler hep havada kalıyor.

İsrail bundan önce uygulamadığı BM kararlarını yine uygulamıyor. BM hiçbir şekilde sürecin gidişatına müdahil olamıyor. Bu da artık sistemin iflas ettiğinin bir göstergesi oluyor. BM raporlarına göre, İsrail 2010 yılından 7 Ekim 2023’e kadar 100 binin üzerinde Filistinli’yi öldürmüş ya da yaralamış.

***

BEŞ DAİMİ ÜYENİN DEDİĞİ OLUYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM’nin üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü en güçlü organı. BM’nin diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Uluslararası Adalet Divanı ile birlikte “bağlayıcı karar alma” yetkisine sahip iki BM organından birisi.

Ancak 7 Ekim’den bu yana 6 kez toplandı ama savaşı durdurma kararı alamadı.

Güvenlik Konseyi, beşi daimi (ABD, Rusya, Çin, Fransa, Birleşik Krallık) olmak üzere on beş üyeden oluşuyor. On üye ülke, iki yıllık bir dönem için seçiliyor. Daimi üyeler, Güvenlik Konseyi’nin her türlü kararını veto edebiliyor. Böyle olunca da karar çıkmıyor. Ukrayna’da Rusya, Filistin’de de ABD veto edince karar alınamıyor, kan akmaya devam ediyor.

***

BMGK’NİN YAPISI DEĞİŞMEDEN…

İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamı durdurmak noktasında BM bir kez daha sınıfta kaldı. Meselenin çözüme ulaşması adına BM’nin yapısının artık acilen değişmesi ve yeni bir mekanizma kurulması gerekiyor.

Çözümün diğer ayağı ise 1967 sınırları. BM, bölgede 1967 sınırları eksenli iki devletli bir çözüm anlayışını hayata geçiremezse İsrail bu işgalci ve katliamcı politikasını sürdürmeye devam edecek. Bunun içinde önce ateşkes sağlanmalı akan kan ve zulüm durulması gerekiyor.