Çobanlara da mülâkat yapılmış

Seçimler öncesi hükümetin en büyük vaatlerinden birisi kamuya işe alımlarda yapılan mülakatın kaldırılmasıydı. Ama bu söz unutuldu.

Neredeyse bütün memur alımlarında mülâkat yapılıyor. Mülakat demek, adam kayırma, torpil ve aynı zaman kul hakkı yemek anlamına geliyor.

AKP iktidara gelmeden önce kamuya KPSS ile personel alınıyordu. Mülâkat AKP iktidarı ile getirildi. 4 yıllık eğitim alıp, ardından formasyonu geçip bir de bunun üstüne KPSS’den geçer not aldıktan sonra öğretmenlerin bir de mülâkata (sözlü sınav) girmelerine devam edilmesi AKP’nin yanlışlarından birisi…

En çok tartışılan ise öğretmen atamalarında mülakatın devam ettirilmesi. Verilen sözlere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı mülakata devam ediyor. Kamuda görev yapan 73 bine yakını asgari ücretin altında maaş alan ve tatillerde maaş almayan “ücretli öğretmenler”den oluşuyor. 63 bin öğretmen atanacağını söylenmesine rağmen 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Aybaşından itibaren mülakatlar başladı. Atamalarda KPSS puanının yüzde 50’si, mülakat puanının da yüzde 50’si alınacak.

Gelecek-Saadet Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, mülakatın kaldırılmasıyla ilgili bir kanun teklifi verdi. Teklifin görüşmeleri sırasında, AKP mülakatın kaldırılması için bir söz verilmediğini, “Kamuya işe alımlarda görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakat kaldırılacak” denildiğini söylese de muhalefet partilerinin konuşmacıları buna itiraz ettiler.

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AKP’LİLER ERDOĞAN’I SEVİYORSA…

Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanının bu konuda bir sözü vardı. Ben öyle zannediyorum, buradaki bütün arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyordur diye düşünüyorum, böyle inanıyorum. Madem seviyorsunuz, gelin, Sayın Cumhurbaşkanımızın şu sözünü yere düşürmeyin” sözlerine AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “görevin getirdiği zorunluluklar dışında” mülakatın kaldırılacağını söylediklerini tekrarladı.

Şahin’in, “Yapmayın Allah aşkına, bu ‘tweet’i attığınız gün bütün öğretmenlerimiz bayram etmişti. Keşke o gün bir şerh düşseydiniz, ‘Sevinmeyin arkadaşlar, sizi kastetmedik deseydiniz” sözlerine cevap gelmedi. Sonra da işin özünden koparılıp tweet’in 11 Nisan mı, 26 Nisan mı atıldığının tartışması yapıldı.

Akbaşoğlu’nun, “Kariyer meslekler dışında alıyoruz” sözlerine Şahin, “Şu alanları tek tek tanımlamanızı sizden rica ediyorum” dese de tanımlanmadı önerge tahmin edileceği üzere AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Haksızlığa ve adaletsizliğe yol açan mülâkata devam kararı alınmış oldu.

Bu tartışmalar devam ederken, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’ın, “Daha geçen ay, çobanlara mülâkat yapıldı. Sayın Akbaşoğlu, çobanlığı kariyer mesleği mi kabul ediyorsunuz?” demesi ise AKP’nin seçim vaadi olan mülakatın kaldırılmasında gelinen son noktayı gösterdi.

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İŞTE ÖRNEKLER

Görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın atamalarda uygulanan mülakatın yol açtığı sıkıntıları örnekleriyle açıkladı:

“Örnek veriyorum: En son kaymakamlık sınavında yazılı sınavı kıl payı geçmiş Ali S. barajı 0,3 puanla geçmiş, mülakattan 91 puan almış, atanmış; babası AKP’li belediye başkanı. Saltuk Buğrahan A. barajı 2 puanla geçmiş, mülakattan 89 puan alarak atanmış; babası AKP’li belediye meclis üyesi. Tarık O. barajı 4 puanla geçmiş, mülakattan yüksek puan olarak atanmış; kendisi AKP milletvekili danışmanı. Tarık Y, barajı 6 puanla geçmiş, mülakattan yüksek puanla atanmış; AKP kontenjanından RTÜK üyesinin oğlu. Bütün bu tablo insanı birazcık utandırır bana kalırsa ve hiç olmazsa ‘Bundan sonra yapmayacağız’ demek bir erdem olur.”

Bu ve buna benzer birçok adaletsizliğe yol açan mülâkat neticeleri haberlere yansıyor. Buna rağmen hükümet mülâkata devam etmekte ısrarını sürdürüyor.