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15 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Dış güçlerin işi!

Mehmet KARA
15 Aralık 2024, Pazar
2024 bütçe görüşmelerinde yapılan ikili diyaloglar kimi zaman tebessüm ettirdi, kimi zamanda tansiyonu yükseltti. Bütçenin ilk gününde konuşan liderlerin ana gündemi ekonomi idi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni sistemde bütçesinin cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanmasını eleştirirken, “Binlerce doküman geliyor sistem gereği saraydan. Komisyonda günlerce tartışma yapılıyor, akabinde binlerce sayfa tutanak tutuluyor. Bu dönemki mesaisi iki yüz elli beş saati geçmiş benim bildiğim kadarıyla” sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, “İki yüz otuz beş saat” diyerek yaptığı düzeltme son derece dikkat çekiciydi.

Dervişoğlu’nun, “Bu rakamları çok önemsemediğinizi biliyorum, ama bakalım tabloya: Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 2014 yılında 59’uncu sırada iken 2023 yılında 117. sıradayız. Küresel Barış Endeksi’nde 2014 yılında 128. sırada iken 2024 yılında 139. sırada, Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 2013 yılında 53. sırada iken 2023 yılında 115. sıradayız. Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu’nda 2017 yılında 69. sırada iken 2022 yılında 98, Refah Endeksi’nde 2011 yılında 66. sıradayken 2023 yılında 95, İnsanî Özgürlük Endeksi’nde 2010 yılında 83. sırada iken 2023 yılında 128, Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde 2011 yılında 60. sırada iken 2022 yılında 138, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 2008 yılında 102. sırada iken 2024 yılında 158.sıraya gerilemiş bulunuyoruz. Bu rakamları ciddiye almadığınızı biliyorum, mutlaka bunlara da verilecek bir cevabınız vardır” ifadelerine karşılık AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in, cevaplarının olduğunu söylemesine SP-Gelecek Grup Başkanvekili Bülent Kaya’nın “Dış güçlerin işi!” demesi verilecek cevabından da ifadesi oldu.

Zira iktidar uzun zamandır bütün iyi işleri kendilerinin yaptığını söylerken kötü giden işleri dış güçlere bağlanıyor.

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Pazardan sokaktan geliyorlarmış!

Cumhurbaşkanını tarafından hazırlanan bütçenin savunmasını yapan AKP’den Başkanvekili Efkan Ala, ekonomide ne kadar ileri adımlar attıklarını anlatırken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Hiç pazara çıkıyor musun Sayın Efkan Ala, hiç pazara çıkıyor musun? Ya, bir pazara git, bir pazara git; bak ne diyecekler sana!” dedi. Ala ise , “Biz oradan geliyoruz, biz pazardan geliyoruz; siz daha yolunu yeni öğrendiniz. Yahu, biz oradan geliyoruz” dedi ve sözlerini, “Cumhurbaşkanımız pazardan, sokaktan geliyor” diyerek sürdürmesi de ilginçti. Zira kast edilen sadece cumhurbaşkanı değil, iktidardı.

İkili diyaloğa başka vekiller de dâhil olunca Günaydın, “Pazara çıksın dedik, bir şey demedik ki” diyerek konuyu kapattı.

Görüşmelerde herkesin pazara uğradığı kesinleşmiş oldu. Peki, pazar esnafının ve alışveriş yapan vatandaşın durumu çözüldü mü? Hayır. Ay sonunu getirmekte zorlanan vatandaşın bu hayatî meselesi yine vekillerin tartışma malzemesi olmaktan öteye gidemedi.

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Cezaevlerindeke çilerin süt verimi

Adalet Bakanlığının bütçesi görüşülürken, AKP Grubuna adına konuşan Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, değişik ceza evlerinde yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısını aktardıktan sonra, “Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde şu an itibarıyla Honamlı ve Saanen gibi yerli ırkların yanı sıra süt verimi yüksek Halep keçisiyle birlikte, aynı çiftlikte 3 farklı keçi ırkının küçükbaş süt hayvancılığı tesisi ise bitirilerek hizmete alınmıştır” demesi muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

Adalet Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısının 20 yılda 6 kat arttığı, AYM kararlarına uyulmadığı, haksız tutuklamaların olduğu, adalet sistemine güvenin diplerde olduğu gibi konular dururken keçi ırklarının süt verimliği konusunun gündeme getirilmesi garip karşılandı.

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