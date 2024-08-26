Hakkı ve hakikati savunmak

Hazır Meclis de tatilde iken milletvekilleri bölgelerinde halkın sorunlarını dinliyor. Emeklisinden asgarî ücretlisine, çiftçisinden işsize vekillere dert yanıyorlar. Emekliler, “Nefes alacak halimiz mecalimiz kalmadı” derken, işçiler de seslerini duyurmaya başladı.

İktidara mensup milletvekilleri özellikle ekonomi konusunda halkın karşısında zor durumda kalıyor. En son olarak eski Bakan Faruk Çelik, memleketi Artvin’de vatandaşların tepkisiyle karşılaşmış.

Tatilde olan vekiller geçen hafta iki gün Meclis’e geldiler. Kavgalara sahne olan görüşmeden sonra tekrar memleketlerine dert dinlemeye gittiler.

Vekillerimiz tatilde iken PİAR Araştırma Şirketi bir anket çalışması yapmış.

“28. Dönem Milletvekilleri Performans Ölçümü Raporu” adlı çalışmada 7 bölgeden en başarılı 75 milletvekili yer almış.

Marmara Bölgesinde Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ege bölgesinde DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Karadeniz bölgesinde Deniz Yavuzyılmaz, İç Anadolu bölgesinde İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Doğu Anadolu bölgesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Akdeniz bölgesinde de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır “en başarılı milletvekili” olmuş.

Başarılı vekiller sosyal medya hesabından kendilerini “En başarılı milletvekili” seçenlere teşekkür ederken, en başarılı seçilen vekillerin mesajları da dikkat çekici.

Ege Bölgesinin en başarılı milletvekili Salih Uzun, “Bu birincilik; kendileri adına ses yükselttiğimiz toplum kesimlerinin hak taleplerinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Hak mücadelesine ısrarla ve inatla devam!” derken, Marmara bölgesinin en başarılı vekili Cemal Enginyurt’un “En başarılı olmak için değil. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek, Hakkı ve Halkı savunmak için mücadele ediyoruz. Kıymet bilenler var olsun” sözleri ise dikkat çekti.

Bu mesajın altına yorum yapan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın, “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez” ifadesi de yerinde, güzel ve mesaj yüklü olması açısından önemliydi.



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Millî iradeye haksızlık

Meclis tatilde iken vekil transferleri de devam ediyor. AKP’nin kuruluş yıldönümünde iki vekil partiye katılırken, geçtiğimiz hafta bir vekil de CHP’ye katıldı.

Vekil transferi kendine oy veren vatandaşa haksızlık olarak değerlendirilirken, 31 Mart’ta YRP’den seçilip “Parti değiştirir misiniz?” sorusuna, “İktidarın gücüne karşı kaç kişi çıkar? Bir Emrullah Akpunar çıkar. Bu partiden geldim, bu partiden giderim” cevabı veren Aziziye Belediye Başkanı Akpunar’un AKP’ye geçtiğini görünce söyleyecek söz de kalmıyor.

Buna AKP’li Şamil Tayyar’ın “Gidene hain deyip geleni kutsallaştıran yaklaşım, millî iradeye haksızlıktır” demesiyle cevap vermiş olalım.

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Emeklilere müjde!!!

Hükûmet “emekliler yılı” dolayısıyla “müjdeler(!)” açıklıyor. En son müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Halk plajlarında artık emeklilere şezlong ücretsiz verilecekmiş!

Güler misin, ağlar mısın?

Tatile gidecek parayı bulamayan emekliye deniz kenarına gidebilirse şezlong bedava olacakmış? Bırakın artık emeklilerle alay etmeyi de hakkını verin. Zira 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ile emekli sefalet içinde…

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Kafadan sıkıntısı

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Türkiye’ye davet edilmesi ve Meclis’te konuşturulması gerektiğini söyleyen YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin’e, ağır bir ifadenin ardından, “Yeniden Refahlı bir isim, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Biz zaten Mahmud Abbas’ı davet ettik ama olumlu cevap vermedi” demişti. Bekin ise Erdoğan’ı özür dilemeye davet etmişti.

Abbas Türkiye’ye iki günlük ziyarette bulundu ve Meclis Genel Kurulunda konuştu.

Erdoğan özür diledi mi, bilmiyoruz ama ittifak ortakları arasındaki diyaloglar ibretlik.