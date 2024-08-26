"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Hakkı ve hakikati savunmak

Mehmet KARA
26 Ağustos 2024, Pazartesi
Hazır Meclis de tatilde iken milletvekilleri bölgelerinde halkın sorunlarını dinliyor. Emeklisinden asgarî ücretlisine, çiftçisinden işsize vekillere dert yanıyorlar. Emekliler, “Nefes alacak halimiz mecalimiz kalmadı” derken, işçiler de seslerini duyurmaya başladı.

İktidara mensup milletvekilleri özellikle ekonomi konusunda halkın karşısında zor durumda kalıyor. En son olarak eski Bakan Faruk Çelik, memleketi Artvin’de vatandaşların tepkisiyle karşılaşmış.

Tatilde olan vekiller geçen hafta iki gün Meclis’e geldiler. Kavgalara sahne olan görüşmeden sonra tekrar memleketlerine dert dinlemeye gittiler.  

Vekillerimiz tatilde iken PİAR Araştırma Şirketi bir anket çalışması yapmış. 

“28. Dönem Milletvekilleri Performans Ölçümü Raporu” adlı çalışmada 7 bölgeden en başarılı 75 milletvekili yer almış.

Marmara Bölgesinde Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ege bölgesinde DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Karadeniz bölgesinde Deniz Yavuzyılmaz, İç Anadolu bölgesinde İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Doğu Anadolu bölgesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Akdeniz bölgesinde de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır “en başarılı milletvekili” olmuş.

Başarılı vekiller sosyal medya hesabından kendilerini “En başarılı milletvekili” seçenlere teşekkür ederken, en başarılı seçilen vekillerin mesajları da dikkat çekici.

Ege Bölgesinin en başarılı milletvekili Salih Uzun, “Bu birincilik; kendileri adına ses yükselttiğimiz toplum kesimlerinin hak taleplerinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Hak mücadelesine ısrarla ve inatla devam!” derken, Marmara bölgesinin en başarılı vekili Cemal Enginyurt’un “En başarılı olmak için değil. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek, Hakkı ve Halkı savunmak için mücadele ediyoruz. Kıymet bilenler var olsun” sözleri ise dikkat çekti.  

Bu mesajın altına yorum yapan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın, “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez” ifadesi de yerinde, güzel ve mesaj yüklü olması açısından önemliydi.

***

Millî iradeye haksızlık

Meclis tatilde iken vekil transferleri de devam ediyor. AKP’nin kuruluş yıldönümünde iki vekil partiye katılırken, geçtiğimiz hafta bir vekil de CHP’ye katıldı.

Vekil transferi kendine oy veren vatandaşa haksızlık olarak değerlendirilirken, 31 Mart’ta YRP’den seçilip “Parti değiştirir misiniz?” sorusuna, “İktidarın gücüne karşı kaç kişi çıkar? Bir Emrullah Akpunar çıkar. Bu partiden geldim, bu partiden giderim” cevabı veren Aziziye Belediye Başkanı Akpunar’un AKP’ye geçtiğini görünce söyleyecek söz de kalmıyor.

Buna AKP’li Şamil Tayyar’ın “Gidene hain deyip geleni kutsallaştıran yaklaşım, millî iradeye haksızlıktır” demesiyle cevap vermiş olalım.

***

Emeklilere müjde!!!

Hükûmet “emekliler yılı” dolayısıyla “müjdeler(!)” açıklıyor. En son müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Halk plajlarında artık emeklilere şezlong ücretsiz verilecekmiş!

Güler misin, ağlar mısın?

Tatile gidecek parayı bulamayan emekliye deniz kenarına gidebilirse şezlong bedava olacakmış? Bırakın artık emeklilerle alay etmeyi de hakkını verin. Zira 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ile emekli sefalet içinde…

***

Kafadan sıkıntısı

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Türkiye’ye davet edilmesi ve Meclis’te konuşturulması gerektiğini söyleyen YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin’e, ağır bir ifadenin ardından, “Yeniden Refahlı bir isim, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Biz zaten Mahmud Abbas’ı davet ettik ama olumlu cevap vermedi” demişti. Bekin ise Erdoğan’ı özür dilemeye davet etmişti.

Abbas Türkiye’ye iki günlük ziyarette bulundu ve Meclis Genel Kurulunda konuştu.

Erdoğan özür diledi mi, bilmiyoruz ama ittifak ortakları arasındaki diyaloglar ibretlik.

Okunma Sayısı: 696
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam dünyasına çağrı: Gazze için harekete geçin - Bu görüntüler nefret uyandırdı!

    Beraat kararını asla kabul etmiyoruz

    Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul

    Bütün çiftçiler borçlu

    Piyasalarda yüksek tansiyon sürecek

    Bebek katliamına devam

    Tutuklama talebi acil karara bağlansın

    Şapka kutlamasına tepki

    Güvenli alanlar 35 kilometrekareye düştü

    Gazze’de ilaç sıkıntısı

    İsrailliler: Netanyahu savaşı kötü yönetiyor

    Mazot bitince eylem devam edemedi

    Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltin

    İsrail'de 48 saat OHAL kararı

    Kira gelirlerini beyan etmeyenlerle ilgili Şimşek'ten açıklama

    İsrail Lübnan'a da saldırdı

    Kayseri'de sel felaketi

    Kayıt dışı çilingir uyarısı: 'Bir anda her şeyiniz gidebilir'

    Samsun-Ankara yolundaki kazada 3 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Haset
    Mehmet KARA

    Hakkı ve hakikati savunmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Gazete abone seferberliği
    Osman ZENGİN

    Mehmed Şirin Arvas’a rahmetler...
    Ali FERŞADOĞLU

    Yalanlarla nereye?
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Okuma kampı”na girdik
    Risale-i Nur'dan

    Ulûhiyet peygambersiz olamaz
    M. Said ZEKİ

    Tolstoy ve Said Nursî’nin ortak noktaları
    Süleyman KÖSMENE

    Allah sevgisi bize neler kazandırır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.