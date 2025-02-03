İşte ekonomik gerçek!

Yeni yıla girerken ekonomik olarak ağır bir kriz yaşanıyor. Hayat pahalılığının altında ezilen asgarî ücretli ve emekli evine ekmek götüremez hâle geldi.

Bugün 2025 yılının ilk enflasyon rakamları açıklanacak. Ancak, milletin güvenini kaybeden TÜİK’in açıkladığı rakamlar çarşı-pazardaki yangını yansıtmıyor. Asgarî ücrete yapılan yüzde 30’lık zam ve emekliye yapılan yüzde 11 ile yüzde 15’lik zam daha ilk ayda eridi. Bu da insanların günlük hayatını ciddî şekilde etkiliyor.

Yaşanan bir olay ekonomik sıkıntının boyutunu ve krizin insanları nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Antalya’da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında, evde yalnız bırakılan, 2, 5 ve 7 yaşlarındaki üç çocuk, komşuların ve itfaiyenin gayretleri sonucu kurtarıldı. Komşuların çağırdığı ambulansa alınan üç çocuktan en büyüğü, “Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız” diyerek korkusunu dile getirdi. Bunun üzerine itfaiye eri, “Hastanede bir şey yapmayacağız, sadece sana bakacağız” diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık görevlisinin, “Annesi kızar diye korkuyor herhâlde. Annen de gelecek, bekle” sözlerine karşılık, çocuk, “Annemin parası yok ama” diyerek ağlamaya başladı. Bunun üzerine, itfaiye eri ve sağlık ekipleri, “Hastanede para almayacaklar” diyerek onu teselli etmeye çalışsalar da çocuk ağlamaya devam etti.

Sağlık ekipleri tarafından Antalya Şehir Hastanesine götürülen çocukların durumu iyi… Annesi ve babası dışarda olan bu çocukların hüzünlendiren bu sözleri, 7 yaşındaki bir çocuğun para düşünmeye mecbur kalması karşısında, ülkeyi yönetenlerin oturup düşünmesi ve “Biz nerede hata yaptık?” diye kendilerine sorması gerekiyor.

Ülkede yaşanan ekonomik krizi özetleyen bu olay, birilerini harekete geçirir mi, bekleyip göreceğiz.

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ÇAY-SİMİT HESABI YENİDEN…

Ekonomide, özellikle orta ve dar gelirli vatandaşın durumunu anlatmak için sık sık çay-simit hesabı yapılır. “Fakirin yiyeceği” olarak bilinen simide zam geldiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce yaptığı çay-simit hesabı hemen dolaşıma girdi.

Simit 20 liraya çıkınca, bu hesap yeniden gündemde.

Asgarî ücretin 22.104,67 TL, en düşük emekli aylığının 14.469 TL olduğu günümüzde, 4 kişilik bir ailenin sabah, öğle ve akşam sadece birer simit ve ikişer çay tüketmesi hâlinde, aylık 21 bin 600 TL ödeme yapması gerekiyor. Bu hesabın içinde peynir, zeytin gibi katıklar bile yok!

İşte karşımızda bir ekonomik gerçek daha…

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“DEVE BAŞKANIN ELİNDE KALDI”

Hükûmet açıkladığı tasarruf tedbirleri ile milletten tasarruf beklerken, kendilerinin tasarruf etmediği her alanda görünüyor. “İtibardan tasarruf olmaz” prensibiyle hareket eden iktidar şatafat ve gösterişten hiç vazgeçmiyor.

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Meclis’te yaptığı bir dakikalık gündem dışı konuşmasında bu konuya temas ederken, “Sözde tasarruf tedbirleri çıkaran Cumhurbaşkanı, sarayda 2.750 emeklinin maaşına denk gelecek tutarda günlük 34 milyon TL harcayan Cumhurbaşkanı, kendi harcamalarından etmediği tasarrufu yatırımlardan ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Çorum’da birçok yatırımın tabelalarda kaldığını belirten Tahtasız, seçim meydanlarında söz verilirken yapılmayan yatırımları sıraladı ve “Uğurludağ Belediye Başkanı ‘İhale yapılsın, ilk kazma vurulsun deve keseceğim’ diye söz verdi. Gelinen noktada deve Başkanın elinde kaldı. Yatırımları tabelalarda bırakan AKP’ye sesleniyorum: İlk genel seçimlerden sonra siz de tabela partisi olacaksınız” diye konuştu.

Şimdi belediye başkanı, elinde kalan deveye mi sevinsin, yoksa yapılmayan yatırımlara mı üzülsün, bilemedik…

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GEÇ KALMA

Son günlerde adalette yaşanan gelişmeler bir ülke için hukukun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

“Hukuk bir gün herkese lâzım olur” sözünün anlamını, ancak lâzım olduğunda fark edersek geç kalmış oluruz. Bu yüzden de hukuk, ihtiyaç hâlinde değil, her zaman korunmalı ve savunulmalıdır. Aksi takdirde. Güven kaybı daha da büyür.

Bozulan adalet terazisinin tamir edilmesi, hukuka olan güveni arttıracaktır. Aksi hâlde dünya sıralamalarında en gerilerde olmaya devam ederiz.