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26 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Madem kutuplaştırmak kötü…

Mehmet KARA
26 Şubat 2024, Pazartesi
Türkiye’de son yıllarda seçim kampanyalarında sert atışmalar, milleti kutuplaştıran, ayrıştıran dil vardı. 31 Mart mahalli seçimi için yapılan kampanyalarda buna bir de tehdit dili eklendi.

3 Şubat’ta Hatay’da “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse şehre bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi?” diyen Erdoğan, Ordu’da, “Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok!” deme noktasına geldi. Bunu söylerken “Bizde CHP belediye başkanları gibi ‘oy yoksa hizmet de yok’ diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz” demesi de ibretlik hatta garip bulundu.

Oysa Erdoğan’ın geçmişte, “Siyasi çıkar uğruna kutuplaşmayı körükleyenler, milletimizin iyiliğini istemiyor demektir” diyerek kutuplaştırmanın ne kadar zararlı olduğunu söylemişti.

Madem kutuplaştırmayı körükleyenler milletin iyiliğini istemiyor o zaman herkesin cumhurbaşkanı olan Erdoğan’a düşen, bu kutuplaştırmayı körükleyenleri uyarmak değil midir?

***

Anap da tehdit etmişti

ANAP, 23 Mart 1989’da gazetelere, “Eli kolu bağlı bir belediye başkanı ister misiniz?” başlıklı bir ilan vermişti. 1987 genel seçiminde yüzde 36,31 oy alan ANAP, mahalli seçimlerde oy oranını yüzde 21,80’e düşürmüştü!

Ders alabilene…

***

İcraya düşen

Seçimlere gidilirken emekli, asgari ücretli mutsuz… Ücretler enflasyon karşısında daha iki ayda eridi. Esnaf kepenk kapatıyor. Gençler geleceklerini yurt dışında görüyor. İşsizler ordusu büyüyor… Emekli aylığı yoksulluk sınırının neredeyse beşte biri… Asgari ücret açlık sınırında…

Bu durumda icraya yani hükümete düşen meydanlarda vaat değil, bu sorunlara çözüm üretmek…

***

Bakan doğru söylüyor!?

Türkiye’nin en büyük adalet sarayını yapmakla övünen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hukuka güven endeksi diye çalışmalar var. Türkiye’nin 116. sırada olduğunu söylüyorlar. Bu bilgi hatalı. Türkiye’nin üstündeki ülkelerde Angola var. Türkiye’nin bu ülkelerin altında olması mümkün mü?” diye sormuş.

Öyle anlaşılıyor ki, hukuku getirdikleri noktaya kendileri de inanmıyor. Bir de sayın bakan inanmamakta haklı, zira Türkiye 116 değil, 117. sırada… 2023 Demokrasinin Küresel Durumu raporuna göre Türkiye 173 ülke içinde hukukun üstünlüğü alanında 148. sırada yer alıyor.

Sadece Angola altında kalsa iyi… Tanzanya, Togo, Kenya’nın bile altında…

***

Sanki genel seçim

Mahalli seçimlerde yarışacak bazı adaylara baktığımızda sanki genel seçime giriyoruz. Öyle vaatler veriyorlar ki… Öğrencilere 10 bin, emeklilere 2.500, babalara kart, evleneceklere ve iş kuracaklara yardım, doğalgaz, et desteği…

Oysa hepi topu bir belediye başkanı seçilecek. Yolları düzelteceğiz, trafiği rahatlatacağız demeleri gerekirken iktidarın yapması gerekenleri söylüyorlar.

Bir de bunu iktidarın belediye başkanları söylemiyor mu, esas garip olan da o. Sanki milleti yardıma, sadakaya muhtaç eden kendi partileri değilmiş gibi…

Beyler bi kendinize gelin…

***

Akp’li vekil “hükümetten destek bekliyoruz” dedi!

Meclis Genel Kurulunda konuşan AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, “Deniz ticaret filomuz maalesef çok yaşlandı, yaş ortalaması 35 ve üstünde bir rakam… Özellikle küçük tonajla Karadeniz’de, Akdeniz’de dolaşan gemilerimizin en kısa zamanda tekrar yenilenebilmesi için hükûmetimizden gerekli desteği bekliyoruz” demiş.

Bu sözlere oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, AKP sıralarına dönerek, “Sayın iktidar partisi duymuştur bu talepleri!” diyerek iktidara göndermede bulunmuş.

Anlaşılan iktidar partisi milletvekilleri bile bırakın Cumhurbaşkanı’na hatta bakanlara da ulaşamıyor. Ulaşmış olsa genel kurulda bunu söylemezdi.

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