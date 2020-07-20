Meclis’in etkinliği

Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ikinci yılını doldururken her geçen gün yürümeyen, eksik ve aksayan yönleri ortaya çıkıyor.

Geçen iki yıl içinde Meclis’in “etkinliğinin azaldığı” yaşanarak görüldü. Yeni sistemde Meclis’in denetim yetkisi, bütçeyi veto etme hakkı, güvenoyu ve gensoru yetkisi yok. Meclis’in etkinliğinin azaldığını çıkardığı kanunlarla, Cumhurbaşkanı’nın tek başına çıkardığı karar ve kararnamelerin mukayesesi ile de net şekilde görülebiliyor. Parlamenter sistemde seçilmiş cumhurbaşkanı yurtdışına çıktığında yine seçilmiş olan Meclis Başkanı vekâlet ederken, şu anda Cumhurbaşkanı tarafından atanan yardımcısının vekâlet etmesi de yeni sistemin getirdiği bir yenilik!

TBMM Başkanlığı, milletvekillerinin yazılı soru önergelerine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, soruların sadece yüzde 7’sine cevap vermiş. Adalet Bakanı Gül ile Sağlık Bakanı Koca da sorulara en az cevap veren bakanlar olmuş.

TBMM Başkanlığı’nın verdiği bilgiye göre, AKP iki soru önergesi vermiş, şu ana kadar bunlardan biri henüz cevaplanmamış! CHP’nin 6 bin 813 önergesinin 4 bin 229’u, MHP’nin 395 önergesinin 211’i, İYİ Parti’nin ise bin 124 önergesinden 707’si ancak cevaplanmış. En az cevaplanan ise 3 bin 270 önergesinden 845’ine cevap verilen HDP milletvekilleri olmuş.

Yeni sistemde Meclis’in hükümeti denetleme yolları arasında yer alan sözlü soru önergesi bakanlar Cumhurbaşkanınca dışarıdan atandığı için Meclis dışından olduğundan cevaplandıramayacağı için kaldırıldı. Milletvekilleri yürütmenin başı olarak cumhurbaşkanı ve bakanlara sadece “yazılı soru önergesi” verebiliyor.

Anayasa ve Meclis içtüzüğüne göre bakanların yazılı sorularının 15 gün içinde cevaplandırılması gerekirken Meclis’in verilerine göre bunun da olmadığı ortaya çıkıyor. Yani, yasa hükümlerine de uyulmuyor.

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç geçen yıl, bir soru önergesi üzerine milletvekilleri tarafından verilen 19 bin 315 yazılı soru önergesinin 6 bin 256’sının süresi geçtikten sonra cevaplandırıldığını, 10 bin 768’inin ise cevaplandırılmadığını söylerken, süresi geçtikten sonra cevaplanan ve cevaplanmayan 17 bin 24 yazılı soru önergesiyle ilgili de bakanların uyarıldığını söylemişti. Anlaşılan bu uyarılara bu yıl da dikkat edilmemiş! Böylece yeni sistemde bu uygulamanın da yürümediği görülüyor.

İktidar partili milletvekillerinin bakanlarla ulaşamadıkları şikâyetleri üzerine “nöbetçi bakan” uygulamasına geçildi, ama bu da yürümedi. Son rakamlara bakıldığında yazılı sorulara da cevap verilmediği de görüldüyse de milletvekillerinin hükümeti denetleme yolunun nasıl olacağı merak konusu…

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“ADALETE GÜVEN YÜZDE 99 SEVİYELERİNE ÇIKTI!”

Yeni sistemle ilgili bir not daha aktaralım.

Saadet Partisi’nin Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, genç ve çalışkan bir vekil. Zaman zaman ziyaretimize de gelen Karaduman Meclis’te tek başına partisini temsil ediyor.

Yeni hükümet sisteminin yıl dönümü vesilesiyle ironi dolu bir açıklama yaptı. Sayın vekil hükümetin yapıcı ve dostça eleştirilerini dikkate almasının yolunu böyle bulmuş anlaşılan.

Karaduman’ın ironi ihtiva eden cümleleri şöyle: “Geçtiğimiz iki yılda; ekonomiden tarım politikasına, dış politikadan adalet sistemine her alanda altın çağı yaşadığımız süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçirdiğimiz iki yıllık sürenin sonunda; artık esnaflarımız her sabah iş yerlerini neşe ve büyük bir heyecanla açar duruma geldiler. Öğrenciler herhangi bir gelecek kaygısı duymadan eğitimlerine devam ediyorlar. Artık herkes fikrini bütün platformlardan özgürce ifade edebilmektedir. Adalete güven yüzde 99 seviyelerine çıkmıştır, kalan yüzde 1’i de nazar boncuğu olarak sayabiliriz. Gelinen noktada Türkiye’nin yoksulluk diye bir sorunu kalmamıştır. Atamalar siyasî parti mensubiyetine bakılmaksızın, ehliyet ve liyakat gözetilerek yapılmaktadır…”

Yeni sistemi savunanların iki yıl önce bu tozpembe tabloyu çizdiğini, ama gerçekte bunun tam tersi olduğunu söyleyen Karaduman, yeni sistemin tıkandığını ve sürdürülebilir olmadığını da sözlerine ekliyor.

Yeni sistemin özeti aslında bu… Sürdürülemeyeceği iki yılda ortaya çıkmışken bunu savunmaya devam etmek neden acaba?

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HANİ UÇURACAKTI?

Yeni sistemin ekonomi başta olmak üzere birçok alanda Türkiye’yi uçuracağı söyleniyordu ya, öyle olmadığı da görüldü.

Son açıklanan işsizlik rakamlarına göre işsiz sayısı, çalışan sayısını geçti. İşsiz sayımız çalışan sayımızı 2 milyon geçmiş. Ekonominin kanatları kırıldığı görülüyor. Eksi büyüme deniyordu ya bu da eski istihdam oldu…

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“NAMAZ VAKİTLERİ DIŞINDA” NASIL OLUYOR?

Danıştay 10. Dairesi’nin, Ayasofya’nın statüsünün müze olarak değiştirildiği 1934 Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinden sonra birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzalamıştı.

Bu karara itiraz eden olmadığı gibi milletçe memnuniyetle karşılandı. 24 Haziran’da dâvetli 1000-1500 cemaatle ilk Cuma namazı kılınacak ve 6 ay içinde cami içerisinde tadilat, temizlik ve düzenlemeler yapılacak. Bu 6 ay ne gösterecek bekleyip göreceğiz.

Burada dikkat edilmesi gereken şey, din ve dinî değerlerin siyasete alet edilmemesi ve buna azamî dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bu siyasete ve siyasetçiye değil, öncelikle dine zarar verir.

Bu karardan sonra Erdoğan’dan ilk hutbeyi okuması ve Cuma namazını kıldırmasını isteyenler dahi oldu. Erdoğan bu tekliflere “doğru olmaz” ve “o kadar da değil” derken kapıları kapattı.

Evet, tarihî bir olay ve gelişmedir, ama istismar konusu yapılmaması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı da doğru olanı yapmıştır…

Din İşleri Yüksek Kurulu Ayasofya Camii’nde bulunan resimlerin, burada kılınacak namazların sıhhatine engel olmadığını söylerken, Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimlerin perdelenmesi veya karartılması gerektiğini söyledi.

Buradan şu sonucu ortaya çıkaranlar oldu. Vakitler haricinde namaz kılınamayacak mı? Namaz vakti olmayan vakit mi var?

Milletin memnuniyetle karşıladığı Ayasofya’nın müze statüsünden cami statüsüne geçirilmesiyle ilgili önümüzdeki aylarda çok şey yazılıp çizilecek anlaşılan…