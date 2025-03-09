"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

“Meclisi de kapatın oldu olacak!”

Mehmet KARA
09 Mart 2025, Pazar
Meclis Genel Kurulu’nun çalıştığı üç gün boyunca genellikle gündem dışı 5’er dakikadan 3 konuşma olurken, 20 civarında 1 dakikalık konuşmalar yapılıyor.

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlar Meclis dışından olduğu için Meclis’te bulunamıyor. (Nöbetçi bakan hariç) Dolayısıyla vekillerin bir dakika da olsa ülke ve millet meseleleri ile ilgili görüşlerini duyamıyorlar. Vekillerin konuşmaları genelde de tutanaklarda kalıyor.

Yeni sistemle birlikte Meclis’in etkinliği zaten azalmıştı. Bir de birer dakikalık konuşmaların kaldırılmasının teklif edilmesi millî iradenin tecelligâhı olan Meclis’in etkinliğini daha da azaltacaktır.

Yeni sistemde Meclis’in etkinliği zaten azaltılmıştı. Şimdi laf arasında da olsa AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin’den yeni bir teklif geldi: 1 dakikalık konuşmaları kaldırmak.

Olay şöyle gelişti:

AKP’li bir vekilin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hakaret ettiğini savunan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’dan söz isteyip cevap verince AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta böyle bir usul olmadığını söyledi ve tartışma uzayıp gitti.

Tartışmanın bu bölümü tutanaklara şöyle yansıdı:

Leyla Şahin Usta (Ankara) - Birer dakikaları kaldıralım o zaman Sayın Başkanım!

Ali Mahir Başarır (Mersin) - Her şeyi kaldıralım!

Mehmet Tahtasız (Çorum) - Meclisi de kapatın oldu olacak!

Leyla Şahin Usta (Ankara) - Hep siz konuşun, biz susalım! Siz atın iftiralarınızı, bühtanlarınızı biz cevap vermeyelim!

Mehmet Tahtasız (Çorum) - Bizimki iftira değil, biz gerçekleri konuşuyoruz. Gerçekler acıdır!

Oturumu yöneten Bekir Bozdağ konuşmaların uzaması üzerine araya girerek, “İzin buyurun Sayın Şahin Usta, bir izin buyurun” dedikten sonra “doğrudan sataşma” yapıldığı takdirde söz hakkının doğacağını söyledi, ama Usta konuşmaya devam etti.

Leyla Şahin Usta’nın sözleri bir tasarı ya da teklif özelliği taşımasa da bu ifadelere, muhalefete tahammülsüzlüğün sebep olduğu aşikâr. 

***

İKTİDAR SİZSİNİZ?

Meclis Genel Kurulu’nda yapılan gündem dışı konuşmalarda “kumar uyuşturucu ve zararlar”ı hakkında konuşan Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, günümüzde gençlerin çoğunluğunun manevî bir boşluk içinde olduklarından dolayı kumar ve uyuşturucuya yöneldiğini belirtirken, yeni nesillerin inanç boşluğundan kurtarılması, onlara büyük idealler, büyük hedefler gösterilmesi, bu belalardan kurtulmaları için İslâm ahlâkıyla hemhâl olmaları gerektiğini anlattı.

Yaz’ın bu sözlerine, Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, muhalefetin bu konularda defalarca araştırma önergesi verdiğini ancak iktidar (AKP-MHP) tarafından reddedildiğini hatırlatırken, “Önergelere niye ‘hayır’ dediniz?” diye sorarken, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar’ın, “Sanal kumarı kaldırın, telefonlarda sanal kumar. İktidar sizsiniz!” ifadesi ile Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’in “Millî piyango olmadan bu mesele tartışılamaz” sözleri yerinde olmuş.

Gerçekten de günümüzde gençliğin en büyük problemlerinin başında gelen kumar ve uyuşturucu konusunda görev önce ailelere sonra da iktidara düşüyor. İktidar milletvekilinin bunu söylemesi önemli de, bunu çözecek olan da kendileri değil mi?

***

EMEKLİLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Vekil köşemizde birer dakikalık konuşmalardan Adana Milletvekili Ayhan Barut’un sözlerini aktaralım: 

“Ramazan ayındayız, herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Malum, önümüzde bayram var; 14.469 lira maaş alan emeklilerimiz de kara kara düşünüyor. Bırakın torunlarına harçlık verebilmeyi, ekmek alamayan, kiralarını ve faturalarını bile ödeyemeyen emeklilerimizin hâlini görüyor musunuz? Emeklilerin hesaplarına bayramlarda yani yılda 2 kere ikramiye yatırılıyor, tutarı 3 bin lira olmuştu. Bayram gelirken müjdeli haber bekleyen emeklilerin derdine derman olun; en düşük emekli maaşını asgarî ücret olarak ilan edin, emekli ikramiyelerini hemen açıklayın, tutarını da asgarî ücret olarak belirleyin. Bir kez olsun halkın kanayan yaralarına çare bulun, milyonlarca insanımızın derdine derman olun. Yandaşlara, rantiyecilere ve tefecilere katkınız çok, Allah rızası için emekçilere ve emeklilerimize de hakkını verin.”

Okunma Sayısı: 414
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Said Yazar

    9.3.2025 00:10:52

    Harika bir yazı olmuş emeğinize sağlık

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

“Ramazanda sigarayı bırak”

Ramazan iklimi dünyayı kuşattı

Yapay zekâya hukukî altyapı yolda

Bütün kitaplar Allah’ın Kitabını, Kâinat Kitabını okumak için

Küresel Müslüman toplumun dayanışmasına ihtiyaç var

Oruç, insanı gerçek lezzetle muhatap eder

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail, Suriye'den çekilsin

Antibiyotiğe alternatif keşif

Taksi fiyatları uçakla yarışıyor

İtalya, gemide beklettiği göçmenlere tazminat ödeyecek

'İstanbul'da çok riskli 300 bin bina var'

Ahmet Özer hakkındaki iddianame kabul edildi

Trump: İran'la bir barış anlaşması yapabiliriz

''Ben bir Siyonistim''

BM: 750 bin Suriyeli evine döndü

Denenmiş denenmez

İspanya’dan Arap Birliği’nin planına destek

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden ABD'ye: Zalimin yanında yer almayın
📷

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

O proje gerçekleşseydi...
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Mehmet KARA

“Meclisi de kapatın oldu olacak!”
Risale-i Nur'dan

Ramazan’ın kıymettar vaktini zayi etmemeli
Misbah ERATİLLA

Nur Talebesi
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
M. Ali KAYA

Risale-i Nur hizmetleri
Ali HAKKOYMAZ

Babam ve ben
Erdal Odabaş

Sanal bağımlılıktan kurtulabiliriz
Dr. Âdem Toprak

BAE, Güney Afrika, UCM

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.