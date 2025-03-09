Meclis Genel Kurulu’nun çalıştığı üç gün boyunca genellikle gündem dışı 5’er dakikadan 3 konuşma olurken, 20 civarında 1 dakikalık konuşmalar yapılıyor.

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlar Meclis dışından olduğu için Meclis’te bulunamıyor. (Nöbetçi bakan hariç) Dolayısıyla vekillerin bir dakika da olsa ülke ve millet meseleleri ile ilgili görüşlerini duyamıyorlar. Vekillerin konuşmaları genelde de tutanaklarda kalıyor.

Yeni sistemle birlikte Meclis’in etkinliği zaten azalmıştı. Bir de birer dakikalık konuşmaların kaldırılmasının teklif edilmesi millî iradenin tecelligâhı olan Meclis’in etkinliğini daha da azaltacaktır.

Yeni sistemde Meclis’in etkinliği zaten azaltılmıştı. Şimdi laf arasında da olsa AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin’den yeni bir teklif geldi: 1 dakikalık konuşmaları kaldırmak.

Olay şöyle gelişti:

AKP’li bir vekilin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hakaret ettiğini savunan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’dan söz isteyip cevap verince AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta böyle bir usul olmadığını söyledi ve tartışma uzayıp gitti.

Tartışmanın bu bölümü tutanaklara şöyle yansıdı:

Leyla Şahin Usta (Ankara) - Birer dakikaları kaldıralım o zaman Sayın Başkanım!

Ali Mahir Başarır (Mersin) - Her şeyi kaldıralım!

Mehmet Tahtasız (Çorum) - Meclisi de kapatın oldu olacak!

Leyla Şahin Usta (Ankara) - Hep siz konuşun, biz susalım! Siz atın iftiralarınızı, bühtanlarınızı biz cevap vermeyelim!

Mehmet Tahtasız (Çorum) - Bizimki iftira değil, biz gerçekleri konuşuyoruz. Gerçekler acıdır!

Oturumu yöneten Bekir Bozdağ konuşmaların uzaması üzerine araya girerek, “İzin buyurun Sayın Şahin Usta, bir izin buyurun” dedikten sonra “doğrudan sataşma” yapıldığı takdirde söz hakkının doğacağını söyledi, ama Usta konuşmaya devam etti.

Leyla Şahin Usta’nın sözleri bir tasarı ya da teklif özelliği taşımasa da bu ifadelere, muhalefete tahammülsüzlüğün sebep olduğu aşikâr.

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İKTİDAR SİZSİNİZ?

Meclis Genel Kurulu’nda yapılan gündem dışı konuşmalarda “kumar uyuşturucu ve zararlar”ı hakkında konuşan Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, günümüzde gençlerin çoğunluğunun manevî bir boşluk içinde olduklarından dolayı kumar ve uyuşturucuya yöneldiğini belirtirken, yeni nesillerin inanç boşluğundan kurtarılması, onlara büyük idealler, büyük hedefler gösterilmesi, bu belalardan kurtulmaları için İslâm ahlâkıyla hemhâl olmaları gerektiğini anlattı.

Yaz’ın bu sözlerine, Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, muhalefetin bu konularda defalarca araştırma önergesi verdiğini ancak iktidar (AKP-MHP) tarafından reddedildiğini hatırlatırken, “Önergelere niye ‘hayır’ dediniz?” diye sorarken, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar’ın, “Sanal kumarı kaldırın, telefonlarda sanal kumar. İktidar sizsiniz!” ifadesi ile Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’in “Millî piyango olmadan bu mesele tartışılamaz” sözleri yerinde olmuş.

Gerçekten de günümüzde gençliğin en büyük problemlerinin başında gelen kumar ve uyuşturucu konusunda görev önce ailelere sonra da iktidara düşüyor. İktidar milletvekilinin bunu söylemesi önemli de, bunu çözecek olan da kendileri değil mi?

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EMEKLİLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Vekil köşemizde birer dakikalık konuşmalardan Adana Milletvekili Ayhan Barut’un sözlerini aktaralım:

“Ramazan ayındayız, herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Malum, önümüzde bayram var; 14.469 lira maaş alan emeklilerimiz de kara kara düşünüyor. Bırakın torunlarına harçlık verebilmeyi, ekmek alamayan, kiralarını ve faturalarını bile ödeyemeyen emeklilerimizin hâlini görüyor musunuz? Emeklilerin hesaplarına bayramlarda yani yılda 2 kere ikramiye yatırılıyor, tutarı 3 bin lira olmuştu. Bayram gelirken müjdeli haber bekleyen emeklilerin derdine derman olun; en düşük emekli maaşını asgarî ücret olarak ilan edin, emekli ikramiyelerini hemen açıklayın, tutarını da asgarî ücret olarak belirleyin. Bir kez olsun halkın kanayan yaralarına çare bulun, milyonlarca insanımızın derdine derman olun. Yandaşlara, rantiyecilere ve tefecilere katkınız çok, Allah rızası için emekçilere ve emeklilerimize de hakkını verin.”