Siyasette taşlar yerinden oynuyor

Yargıtay Başsavcısı’nın HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne açtığı dâvâda iddianamenin “eksikliklerin tamamlanması” için iade edilmesi ile TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi”nin muhalefet partili milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesi siyasette taşların yerinden oynağını gösteriyor.

Bir yandan da muhalefetin erken seçimi hep gündemde tutması, diğer yandan da muhalefet partilerinin güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem için “birlikte hareket etme” kararlılığı hükümeti zora sokacak gibi görünüyor.

AYM’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi usûl gerekçesiyle iadesi üzerine MHP lideri Bahçeli’nin, “AYM’nin kapatılması” teklifi tartışmaları da beraberinde getirdi. “Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” sözüne çok kişi de anlam veremedi. Zira, burada HDP’nin kapatılması reddedilmedi, sadece dosyadaki eksiklerin giderilmesi içini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildi. Savcılık eksikleri tamamlayıp dosyayı tekrar gönderebilir.

İnsanın aklına şu geliyor. Bahçeli bu çıkışı ile “Anayasa Mahkemesi’ne şimdiden HDP’yi kapatmazsanız sizin başınızda boza pişiririz” mi demek istedi? Yani, ön mü aldı?

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BAHÇELİ’YE CEVAP NE İFADE EDİYOR?

Muhalefet partileri Bahçeli’nin bu açıklamasına sert tepki gösterirken, AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak’ın açıklaması hayli dikkat çekti. “Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukukî olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır” diyen Altunkaynak’ın verilen kararlara ilişkin eleştirilerin “hukuk çerçevesi”nde kalmasının yargıçların vereceği kararlarda dosyada mevcut delillere ve vicdanî kanaatlerine göre karar verebilmesini sağlayacağını ifade etmesi Bahçeli’ye cevap niteliğiydeydi.

“Anayasa Mahkemesi özellikle son yıllarda verdiği kararlar ile hukuku taçlandırdığı bir hakikattir” diyerek de AYM’ye sahip çıkan AKP’li yetkilinin “Aksi halde istemediği kararları vermedi diye Diyarbakır 123. İcra Hâkimliği veya herhangi bir yerin Asliye Ceza Mahkemesinin kapatılmasını talep edebilir. Bu yaklaşımların ne hukuka ne devlete ne de aziz milletimize bir faydası olmadığı aşikârdır… Bilinmeli ki Devletimiz Hukuk devletidir” sözleri hayli sert bulundu.

Bahçeli’nin sözlerine AKP kanadından cevap verilmesi hükümet kanadında ne gibi gelişmelere sebep olacak? Cevap veren mi, cevaba muhatap olan mı kazanacak? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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İKTİDARA “GOL”

İkinci olay da kamuoyunda tepkilere sebep olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kanun teklifinin AKP ve MHP’li milletvekillerinin sayısı az çıkınca, teklifin maddelerine geçilmesini reddedilmesi oldu. Bu iktidar tarihinde eşine pek rastlamayan bir durumdu. Meclis’te iktidarın getirdiği bir kanunun reddedilmesi “muhalefetin iktidara golü” olarak değerlendirildi.

AKP kongresinden sonra AKP Meclis yönetiminde değişiklik yaptığı günlerde Genel Kurul’da Güvenlik Soruşması teklifinin maddelerine geçilmesi sırasında hükümet kanadı beklemediği bir sıkıntı yaşadı. Teklifin maddelerine geçilmesi oya sunuldu. Oylamada muhalefetin sayısı fazla olunca ret kararı çıktı. Muhalefet kanadı alkışlarla ve tutanaklara yandığı şekilde “Heyy! Sesleri” ile sonuca sevinirken, iktidar kanadında büyük bir şok hâkimdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Biz çoğuz… Başkanım, burada artık hiç şüpheye… Kesinlikle çoğuz Başkan. Siz de sayabilirsiniz, hiçbir şeye gerek yok. Reddedildi, reddedildi Sayın Başkan” derken AKP ve MHP grup başkanvekilleri kulislerde veya odalarında olan milletvekillerini salona çağırdıkları görüldü. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül “Başkanım, biz fazlayız” derken AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “2 el kaldırıyor. 2 el!” dese de oturumu yöneten Başkanvekili Haydar Akar yine muhalefeti alkışları arasında “Evet, kabul edilmemiştir” diyerek birleşime 20 dakika ara verdi. Ardından birleşim tekrar açıldı, ama tartışmalar devam ettiği için 30 dakika daha ara vermek durumunda kaldı. Oturumu tekrar açtı, bu seferde komisyon olmayınca kanun teklifleri görüşülemedi ve oturum tamamen kapatıldı.

Ardından yine Meclis tarihinde eşine benzerine pek rastlanmayan bir şey oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop devreye girdi, başkanlık divanını topladı, oylama tekrar yapıldı, sonuç zaten belliydi. Teklif kabul edildi edilmesine de oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar, bir gün önceki kararından geri adım atmadığını, yaptığı işlemlerin anayasa ve içtüzük kurallarına uygun olduğunu ve kararın geri alınmasını doğru bulmadığını söylemesi de tarihe not edildi.

Teklif kabul edilse de akıllarda kalan 337 sandalyeye sahip iktidarın kendi hazırladıkları kanunun muhalefetin oylarıyla reddedilmesi ve şaşkınlıkları oldu.

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ÖZETLE

Testi çatlayınca tamiri zor olur. Tamir edilse de eskisi kadar sağlam olmaz.

Bütün bunları alt alta koyduğumuzda hükümette işlerin dışarıya yansıtıldığı gibi iyi gitmediği görülüyor. Önümüzdeki günlerde siyasetin hayli hararetleneceği şimdiden ortaya çıkıyor. Hayırlısı diyelim. İzlemeye ve bakmaya devam…

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KOYUN GÖZALTINA ALINIR MI?

Meclis’te Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü sırada, “koyunların gözaltına alındığı” tartışması damgasını vurdu.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal söz alarak “Sayın Başkanım, şimdi bana telefon geldi, çok önemli bir sorun. Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde 100 tane koyunu bugün gözaltına almışlar Sayın Bakan Yardımcım. Ya, koyun gözaltına alınır mı? Bu koyunların gözaltına alınması hem hayvancılığın geliştirilmesine hem de üretimin geliştirilmesine aykırı, Anayasa’ya aykırı” diye konuştu.

“Türkiye’de insanlar gözaltına alınıyor da koyun ve kuzular da şu anda gözaltına alınıyor. Bu konuda gereğini yapın, hayvanları serbest bırakın!” diyerek tepkisini dile getiren Tanal’ın, “Başkanım, bu koyunların terörle iltisakı mı var, bağlantısı mı var? Ya, bu koyun, kuzu Allah’ın yarattığı o merada ot yiyor, ot! Orada Allah’ın verdiği suyu içiyor” demesi de genel kurul görüşmelerine damga vurdu.

Sonunda anlaşıldı ki, Ceylanpınar’da TİGEM’in arazisinde otladıkları gerekçesiyle çok sayıda koyun gözaltına alınmış. Bakan Yardımcısının devreye girmesi ile 35 koyun serbest bırakılmış…

Ülkede koyunlarda gözaltına alındı ya, daha söyleyecek söz kalmadı…