"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Terörün sona erdirilmesi tartışılırken

Mehmet KARA
27 Ekim 2024, Pazar
Anayasa ve çözüm sürecinin tartışıldığı günlerde, terör kendisini bir kez daha gösterdi.

Savunma sanayisinin kalbi niteliğindeki TUSAŞ’a yapılan saldırıda 5 kişi şehit oldu 22 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifa diliyoruz.

1 Ekim’de Bahçeli’nin DEM milletvekilleriyle tokalaşması ile başlayan süreç belirsizlik içinde terörist başı Öcalan’ın Meclis’e gelerek konuşma fırsatı bulmasına kadar uzandı. Bahçeli partisinin 22 Ekim’deki grup toplantısında “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın” demişti.

Bu sözlerin ardından 48 aydır kimseyle görüştürülmeyen Öcalan’ın, yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcal ile görüşmesine müsaade edildi. “Türkiye yeni bir sürece mi giriyor?” tartışmalarının sürdüğü bir ortamda gerçekleşen TUSAŞ saldırısı ise bu sebeple “manidar” bulundu.

***

BU KAFAYLA OLMAZ!

Türkiye’nin gündemi bir anda terörle sarsılırken, önümüzdeki günlerde yeni anayasa çalışmalarının da masaya yatırılması bekleniyor. Ancak yeni çözüm sürecinin arkasında, DEM ile işbirliği yaparak yeni bir anayasa için zemin hazırlama niyetinin olduğu da artık aşikâr.

Ülkenin geleceğini etkileyen, şeffaflık ve uzlaşı gerektiren anayasa gibi kritik bir konunun siyasî taktiklerle ele alınması son derece yanlış. Bu nedenle, böyle bir anlayışla yola çıkılan anayasa değişikliği sürecinden yeni tartışmaların fitilini ateşlemek dışında bir fayda beklemek aşırı iyimserlik olur.

Yeni, sivil, hürriyetçi bir anayasa yapma iddiasıyla ortaya çıkıldığında, ilk dört madde her zaman gündeme geliyor. “Olumlu değişikler yapılsın”, “Lâiklik tanımı net olsun” gibi sözler sarf edildiğinde ise sert eleştiriler başlıyor,

Geçtiğimiz günlerde Anayasanın 3. Maddesi’nde yer alan “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” ifadelerini kastederek “Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, ‘Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü’ şeklinde ifade edilmelidir” diyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da geçmişte ilk üç maddeden bahis açanların akıbetine uğradı ve linçe maruz kaldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’un sözleri sonrası geri adım attı.

Son mahallî seçimlerde Cumhur İttifakı ortağı olan YDP Genel Başkanı Erbakan Anayasa’da lâikliğinin yeniden tanımlanmasını istedi. Diğer ittifak ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı da Anayasanın 4. Maddesi’nin kaldırılması gerektiğini söylüyor.

***

PAZARLIKLARLA YAPILACAK ANAYASADAN HAYIR GELMEZ

Sadece bu gelişmelere bakıldığında bile yeni Anayasa için gerekli ortam olmadığı görülüyor. Çalışmaların nafile adımlar olarak değerlendirilmesine rağmen gündemde tutulması ülkenin can alıcı ve yakıcı sorunlarının üstünü örtmüyor.

Anayasa değişikliğinden önce yapılması gereken çok iş vardır. Ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik gibi konuların acilen çözülmesi gerekiyor. Bunlar çözülmeden yeni bir anayasa için ortam hazır olmaz.

En önemli olan da yeni Anayasa için bütün partilerin bir mutabakat sağlaması.

Mutabakat sağlanan konularla toplumun bütün kesimlerini kapsayacak bir Anayasa yapmak yerine, siyasetin karanlık odalarında girişilen “pazarlıklar” ve “al gülüm ver gülüm” oyunları üzerinden teşekkül ettirilmeye çalışılan yeni Anayasal düzenden ne ülkeye ne de millete fayda gelir.

Zaten yamalı bohçaya dönen Anayasaya bir yama daha eklemekten öteye gitmez. Hele bir de “bir kişi”nin yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmesi adına bunlar yapılırsa faydadan çok zarar getirir.

***

DEM İLE OLMAZSA…

Bahçeli, “Hakikî normalleşme 1999 yılında kurulan 57. Cumhuriyet Hükümeti’yle vücut bulmuştur” derken, 1999 yılında DSP ile koalisyonu hatırlatarak CHP’ye el uzatıyor. “CHP’den umudu kesmeyeceğiz” şeklinde ifadesi de bunun için mi acaba?

DEM olmazsa CHP olur…

***

ZOR SORU

Yeni Anayasa yapmak amacıyla terörist başı Öcalan ile anlaşıldığı, DEM ile görüşüldüğü konuşulurken insanların aklına şu soru geliyor:

14 Mayıs Seçimleri’nde bir cumhurbaşkanı adayı için “teröristlerle görüştü, video çekti” diyerek montaj görüntülerle (kaldı ki Erdoğan’da montaj olduğunu söyledi) iftira atanlar şimdi ne diyecek?

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Raportörü Mofokeng: Gazze’deki soykırımı sonlandırmak için her yola başvurulmalı

    Tarlada üretim azaldı, zam yolda

    ABD'li öğrenciler: Savaş makinesi ABD’yi ve İsrail'e desteğini durdurun

    İktidar beğenmediği gazetelerin ilan hakkını hukuksuzca gasp ediyor

    Bütçeyi ilk yarıda tükettiler

    Esnaf ve sanatkârların borç yapılandırmasına ihtiyacı var

    Öğretmenlik mülâkat sonuçları açıklandı

    İsrail 17 bin 210 Gazzeli çocuğu katletti

    Alman vatandaşı Denise Stammer İslamiyet’i seçti “Nur” oldu

    Alman yardım kuruluşu Welthungerhilfe: Gazze’de kıyamet yaşanıyor

    Doktora güven zedelendi

    Gerçekçi olmayan kampanya ve indirimlere dikkat!

    TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edildi

    Denizli'deki orman yangını devam ediyor

    İsrail'in saldırılarının ardından İran'da son durum?

    Sözleşmeli Er Kander Babür, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit oldu

    Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik: Sağduyu ile hareket etme zamanı

    Asgari ücret artışı karambole mi getirilecek?

    BRİCS gerçekleri gizleniyor mu?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Yerli ve millî duygularımız
    Mehmet KARA

    Terörün sona erdirilmesi tartışılırken
    Misbah ERATİLLA

    Cesur ve korkusuz gençler
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Yahya Sinvar, İsmail Haniye ve Hasan Nasrallah
    Sami CEBECİ

    İslâm ümmetinin ve cemaatlerin birliği
    Genel

    İktidar beğenmediği gazetelerin ilan hakkını hukuksuzca gasp ediyor
    Faruk ÇAKIR

    Kıyamet yaşanan Gazze
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbet ve uhuvvet, İslâmiyetin mizacıdır
    Genel

    Esnaf ve sanatkârların borç yapılandırmasına ihtiyacı var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.