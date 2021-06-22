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22 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Turan’ın cevabı

Mehmet KARA
22 Haziran 2021, Salı
Dün “Parlamenter sisteme neden dönülemesin!” yazımızda, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme geri dönmenin imkânı kalmamıştır” diye bir açıklamasından yola çıkarak, “Sayın Turan bunu neye göre söyledi bilemiyoruz, ama neden dönülemeyeceğini söylese iyi olurdu” diye not düşmüştük.

Sayın Turan, watsapp’dan “Mehmet bey merhabalar. Bugünkü yazınıza istinaden videoyu gönderiyorum. Kendimize teknik açıklaması var. Selâmlar Bülent Turan” diyerek bir videosunu gönderdi.  

Sayın Turan yaptığı basın toplantısının ilgili bölümünde şöyle diyor: “Cumhurbaşkanı sistemi eskimiştir, değişmelidir, geride kalmıştır’ tarzında ifadelerde bulunuluyor. Sözüm ona olmaz ya, Millet İttifakı seçimleri kazansa Parlamenter sisteme geri dönülecekmiş gibi meseleyi değerlendirdi. Bu millet yanlış yapmadığından dolayı liderine, AK Partiyi, Cumhur İttifakını asla yalnız bırakmadı. Bu yüzden iddia ediyorum ki yeni dönemde de bir numaralı ekip olarak işin başında olacak. Tüm ülkeler değerlendirildiğinde aldığı hakkı geri verme örneği yok. Tek Partili sistemden çok partiye geçtiğimizde öyle bir çalışma yapalım ki, tekrar çok partiliden tek partiye geçelim imkânı, ihtimali olmadığı gibi Başkanlık sisteminden geri dönüp eski sisteme geçme imkânı, ihtimali dünyada olmayan bir örnek. 600 milletvekilinin içerisinde 400 vekil olursa sistem değişikliği halka sunulmadan Meclis’teki çoğunlukla karşılanabilir. AKP, MHP yok olacakta Millet İttifakının paydaşları 400 milletvekili alacak. Kimseyi kandırmayın. Seçimleri kazansanız bile geriye dönme imkânı olmayan sistem değişikliğini ancak ülkemizin önündeki bir gündem krizi olarak değerlendiriyoruz… Yönetimde istikrarın, temsilde adaletin en güzel dönemini yaşıyoruz. Vesayetçilere malzeme olan, darbelere kapı açan cumhurbaşkanı sisteminin hep krizde olduğu eski sisteme dönme imkânı artık bu ülkede kalmamıştır.” 

Sayın Turan’ın açıklamaları böyle… Verdiği cevaptan dolayı teşekkür ederken, cevap hakkına saygımız gereği aynen aktarıyoruz. 

Yeni sistemin eksiklikleri, yürümeyen yönleri, anayasaya ve yasalara uyumu konusunda iktidar kanadında çalışma olduğu biliniyor. 

Millet İttifakı da iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söylerken bir yandan da tekliflerini kamuoyu ile paylaşıyor. 

Dünkü yazımızda da belirttiğimiz gibi, yeni sistem nasıl getirildiyse, öyle gider. 1946’dan 3 yıl öncesine kadar yürüyen parlamenter sistem tecrübesi yaşayan Türkiye bu sisteme daha çabuk uyum sağlar…  

Sistem değişikliğinin kabulü için Meclis’te 400 milletvekili olması gerekiyor. 360 milletvekili parlamenter sisteme geri dönüşe oy verirse milletin oyuna sunuluyor. Millet, tıpkı Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne oy verdiği gibi iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçişin kararını da millet verir. Millet ne derse o… 

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