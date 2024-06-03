Uyutulan aslında insanlar mı?

Gelir dağılımındaki adaletsizlik, geçim sıkıntısı, asgari ücretin ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalması ülkenin büyük bir ekonomik kriz yaşadığını gösteriyor.

TÜİK bugün vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı ile uyuşmayan “resmî” enflasyon rakamlarını açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, günler öncesinden “Mayıs ayında yüzde 70'in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağız” demişti. Bakalım TÜİK’in açıklayacağı rakam bunu doğrulayacak mı?

Vatandaş geçim derdi ile uğraşırken, bu gündemini gölgelemek isteyen hükûmet önce yeni anayasayı dolaşıma soktu. Kimse kanmayınca, bu sefer de sokak hayvanları konusu gündeme getirildi.

Sokak hayvanları konusunda bazı bakanlıklar bu konuda ortak çalışma yapıyor. Konu önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine gelecek.

Hükûmetin hazırladığı tasarı da, başıboş hayvanların önce barınaklara gönderileceği, orada kısırlaştırıldıktan sonra bir ay içinde sahiplenen olmaz ise uyutulması (yani öldürüleceği) şeklinde bir çözüm öngörüldüğü kulislerde konuşulmaya başlanınca bir tartışma başladı. Bir anda konu ülkenin birinci gündemi oldu.

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“Köpekler öğle sıcağında uyur…”

Ülke her konuda olduğu gibi bu konuda ikiye bölündü. Bu konuda en ilginç yorum MHP Genel Başkanı Bahçeli’den geldi. Daha önce yaptığı hesaplarla gündem olan Bahçeli, bu sefer başıboş hayvan sayısı üzerinden, toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapmamış ama uyutulma konusundaki sözleri, zaten bu konuda karışık olan kafaları daha da karıştırmış.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinden sonra zor günler geçiren Bahçeli ve partisi, bazı televizyonları hedef göstermekten çekinmedi. Merhum Sinan Ateş’in eşi televizyonlarda mahkeme safahatı, cinayetin ardındaki kişilerle ilgili çarpıcı ifadeler kullanıyor ve tehditler aldığını söylüyor.

Burada dikkat çeken husus ise MHP yönetiminin konuyla ilgili kendisinden beklenen çıkışı yerine, “Suskunluğumuz asaletimizdendir”, “Cinayetin gölgesi MHP’ye düşürülmeye çalışılıyor” şeklinde düşük tonlu açıklamalarla yetinmesi oldu.

Neyse konu yargıda, bakalım nasıl neticelenecek.

Biz gündemimize dönelim.

Bahçeli başıboş sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili, kendine has bir çözüm getirdi: “İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye’nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz...”

Bu sözlerden ne anlarsanız anlayın artık…

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“Çok insan açlık sınırının altında”

Gazetecilerin “Köpeğin gözüne bakarsanız uyutulmasına içiniz kıyamaz” yönündeki ifadeleri üzerine Bahçeli, şunu söyledi: “Tartışma çok farklı boyutlara götürülüyor. Türkiye’de ve dünyada çok şeyler oluyor. Çok insan açlık sınırının altında, işsiz, kimsesiz. Birçok olaylarla karşı karşıya. İnsanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor, onu da bilmek lazım. Benim alanıma girmiyor” cevabı vermiş.

Bahçeli bu sözleri ile aslında asıl gündemi söylemiş.

İnsanların açlık sınırın altında işsiz ve kimsesiz olduğunu kabul eden Bahçeli’nin, bu söylediklerinden de ne kast ettiğini bilemedik ama gerçekten de asıl gündem: İnsanlar işsiz, kimsesiz ve aç…

Özetle, hayvanları uyutma tartışılırken, gündem değiştirilerek aslında insanlar mı uyutuluyor?