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7 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Vekillerin dilinden ülkenin gerçek gündemi

Mehmet KARA
07 Temmuz 2024, Pazar
Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile birlikte millî iradenin tecelligâhı olan Meclis’in birçok yetkisi elinden alındı. Meclis’in denetim yetkisi, bütçeyi veto etme hakkı, güvenoyu ve gensoru yetkisi kalmadı.

Yeni sistemde Meclis’in hükümeti denetleme yolları arasında yer alan sözlü soru önergesi bakanlar Cumhurbaşkanınca Meclis dışından atandığından cevaplandıramayacağı için kaldırıldı. “Nöbetçi bakanlık” gibi bir uygulama getirildi ancak o da yürümedi. Vekiller bakanla görüşmek için kuyruğa girmek zorunda kaldı. Kaldı ki, nöbetçi bakanlarla sadece iktidar ve ortağının vekilleri görüşebilir hâle geldi. İktidar milletvekilleri dahi bakanlara ulaşamadığından şikâyet eder durumda kaldı.

Milletvekilleri yürütmenin başı olarak cumhurbaşkanına soru soramıyor, ancak yardımcısına ve bakanlara o da sadece “yazılı soru önergesi” verebiliyor. Anayasa ve Meclis içtüzüğüne göre bakanların yazılı sorularının 15 gün içinde cevaplandırılması gerekirken Meclis’in verilerine göre bunun da olmadığı ortaya çıktı.

Milletvekilleri illerinin sorunlarını gündeme getirebilmek için haftanın üç günü çalışan Meclis’te birer dakikalık konuşma sırasına giriyorlar. Bu da pek gündem olmuyor.

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Bugün geçtiğimiz hafta içinde vekillerimizin dile getirdiği bazı sorunları burada aktarmak istiyoruz:

EKMEK 3 LİRA İKEN BUĞDAY 5.5 LİRA İDİ…

Süleyman Bülbül (Aydın) – Çiftçilerimiz yaşanan kuraklıklardan dolayı zor durumdadır. Tarımsal üretim neredeyse durma noktasına gelmiştir. Çiftçiler kan ağlıyor, mahsullerini sulayamıyor. Tarımsal girdiler arttığı hâlde 2022’den beri pamuk, mısır, buğday fiyatları aynı, yerinde sayıyor. 2022 yılında ekmek 3 lirayken buğday 5,5 liraydı, şimdi ekmek 10 lira buğday 8 lira.

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FAHRETTİN KOCA’NIN ALTI YILI

Ali Karaoba (Uşak) - Sağlık Bakanlığındaki altı yıllık Fahrettin Koca dönemi sona erdi. “Virüse karşı elimizde büyük bir koz var, yakalanmamak” diyen Bakanımızın altı yılı nasıldı? Sayesinde MR ve ultrason bir yana acilden bile randevu almak mümkün olmuyor. Kamudaki değerli hocalarımızın neredeyse tamamı özel hastaneye geçti. Şiddet tavan yaptı, artık, tıp fakültesi tercih edilmiyor, tercih edenlerse daha ilk günden yurt dışına kaçmanın yoluna bakıyorlar. Türkiye’nin sağlık politikaları açısından sınıfta kalmıştır.

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ELEKTRİK ZAMMI DARBESİ

Dursun Ataş (Kayseri) - 1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 38 oranında zam yapılmıştır. Bu zam, vatandaşın cebine bir darbe daha indirmiş, aynı zamanda, ilerleyen günlerde a’dan z’ye her şeye zam yapılacağının da habercisi olmuştur. Üstelik bu artış haziran ayı enflasyonuna yansıtılmayarak emekli ve memurun maaş artışına dâhil edilmemiştir. Yani yandaş elektrik şirketleri kazanmış vatandaş yine kaybetmiştir.

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VATANDAŞ KANMIYOR

Serkan Sarı (Balıkesir) – AKP’nin ilçe başkanlığı gibi çalışan TÜİK yaptı yine yapacağını. Enflasyonu düşük açıklayan TÜİK işçinin, memurun, emeklinin cebinden çalmak için her zaman yaptığı gibi yine düşürdü enflasyonu. Siz vatandaşı kandırdığınızı sanıyorsunuz ama kazın ayağı öyle değil. Çarşıda, pazarda, markette enflasyon yüzde 100’ün üzerinde. Tabii, halkın aklıyla dalga geçmenin vergisi yok. Unutmayın, vatandaşımız kalem oynatarak çaldığınız her kuruşu size helal etmedi, etmeyecek.

***

Genel Kurul çalışmalarında ortalama her gün 20 milletvekili konuşabiliyor.

Vekillerin birçoğu, “Vakit az, sorun çok” diyerek konuşma sürelerine itiraz ediyor. Bir dakikada ne kadar konuşabilirse vatandaşın dertlerini anlatıyor. Bunların birçoğu tutanaklarda kalıyor, çözüm makamında olanlar bunu görmüyor, duymuyor.

Peki, bu durum daha ne kadar devam edecek?

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