Yeni doğmuş sığır yavrusu!

Bahçeli kürsüde sert, özel sohbetlerde esprili konuşmalarıyla tanınan bir siyasetçi. Bahçeli bir de kürsüdeki konuşmalarını deyimler ve atasözleriyle de süsler.

Bu haftaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu sert şekilde eleştirirken, “Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı, ben annemi çok özledim, bugün 23 Nisan.” CHP Genel Başkanı’nın hal-i pür melâli aynen budur” diye esprili (!) bir göndermede bulundu.

Bahçeli bir de televizyonda bir yarışma programında, “Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne denir?” sorusunun cevaplandırılamamasına da işaret ederek, CHP’li yöneticilerinin bu soruyla uğraşmasını, bunun Türkiye için daha hayırlı bir iş olacağını söyledi. Bir anamuhalefet partisinden bunu istemek neyin nesi bilemeyiz, ama ülkenin onca sorunu varken, böyle bir tavsiyede bulunmak, birincisi önemli sorunların göz ardı edildiğini, ikincisi de siyasetin geldiği noktayı gösterir.

Merak bu ya… Acaba Sayın Bahçeli bu sözleri sarf ederken salonda bunun cevabını bilmeyen var mıydı? İnsanın aklına da gelmiyor değil… Sahi, yeni doğmuş sığır yavrusuna ne nedir?

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AKP KORİDORLARI

Deyim ve atasözü demişken, gazeteci-yazar Muharrem Sarıkaya AKP kulislerini iyi koklayan bir insandır. Geçtiğimiz günlerde bir yazısında İstanbul seçiminin AKP koridorlarında değerlendirilmesini aktarırken, ‘Kaderinde olacaksa işi mermere geçer dişi, kaderinde olmayacaksa işi muhallebide kırılır dişi…

İmamoğlu’nun dişi mermere geçti, Binali (Yıldırım) Bey’in muhallebide kırıldı. İstanbul’un ihtiyacı üzerinden bir seçim kampanyası sürdürülemedi” ifadelerini kullanmış.

Demek ki, seçim sonuçlarına AKP içinde özeleştiri yapılıyor. Ama bu eleştiriler sessiz ve “ismini açıklamak istemeyen kişiler” tarafından yapılıyor… Öyle olmasa, yazının başında isim verilerek bazı şeyler yazılırken yukarıdaki ifadenin kim tarafından söylendiği gizleniyor olur muydu?

“Muhallebide diş kırılması” da ilginç bir benzetme olmuş, değil mi?

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BİR GARİP GÖREVDEN ALMA

Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönlerinin rehabilite edilmesi tartışılırken, Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması ve yerine yardımcısı Murat Uysal’ın atanması KHK’ların varlığını da gündeme getirdi.

Merkez Bankası Başkanlığı da yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, “Kendisi istifa etmediği sürece, MB Başkanının görevden alınması mümkün değil” diyor. Çetinkaya’nın görevden alınmasına ise “375 no’lu KHK’nın ek 35. maddesi ve 703 no’lu KHK ile değiştirilen Merkez Bankası Kanunu’nun Merkez Bankası Başkanı ile ilgili hükümleri belirleyen 25. Maddesi” gerekçe gösteriliyor. Bu arada görevden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine “Faizleri indir talebimizi dinlemedi. Görevini yapmadı” derken “aynı kulvarda değildik” diye de bir açıklama yapmış. Buraya kadar zaten garip bir görevden alma var.

Başka bir gariplik ise şu: Meclis’e 32 maddelik yeni bir “ekonomi paketi geliyor. Bu paket içinde Merkez Bankası’nın kanununda değişiklik de var. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Merkez Bankası’ndaki görev değişikliğinin kanunsuz olduğu söylüyor, ama bir yandan da MB Kanunu’nda değişikliğe gidileceği anlaşılıyor. Merkez Bankası ile ilgili düzenlemede başkanın görevden alması ya da yerine atanma yapılması ile ilgili bir düzenleme görülmüyor. Bu komisyonlarda ya da genel kurulda önerge ile değiştirilmeyeceği anlamına gelmiyor. Eğer bu olursa, “önce görevden al sonra kanunu değiştir” olacaktır.

Sistem değişikliği tartışılırken KHK’ların da tartışmaların odağına konulması gerekiyor. KHK’ların kanunların üstünde olması CHK sisteminin en başta restore edilmesi gereken konusu… Meclis’in bu sene tatile girmeden mutlaka bu konuyu tartışılır olmaktan çıkarması gerekiyor. Yoksa, böyle yanlış uygulamalar sürüp gidecek…