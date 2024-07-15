Zammı kim yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefet belediyelerinin su ve ekmeğe zam yaptığını söyleyip, kamunun başta elektrik ve akaryakıta yaptığı zamlardan bahsetmemesi AKP’li milletvekillerine de örnek oldu.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan AKP Uşak Milletvekili İsmail’in Güneş, belediyelerin “müthiş zam” yaptığını söylerken, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sizin yaptığınız zamları oraya uygulattı yani zammı yapan AKP’dir” demesine Güneş, gelen zamları tekrar hatırlatınca Gürer, “Elektriğe yüzde 38 zam geldi. Akaryakıt ücretlerine zam geldi, ne yapacaktı? Belediye zam yapmadı, zammı yapan iktidar! İktidarın yaptığını belediyeye yükleme!” diye cevap verdi.

Güneş konuşmasını bu minval üzerine devam ettirirken tıpkı Erdoğan gibi devletin yaptığı zamlarda bahsetmedi.

Akaryakıta, doğalgaz, elektriğe zam geldiğinde iğneden ipliğe zam geldiğini herkes bilir. Bunlara yapılan zam başka zammı tetikler.

“Türkiye’nin ekonomisin sorumlusu benim, ben” diyen Erdoğan’dı…

Onun için kimseye suç atmasınlar.

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Aklını başına almasa...

Açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretlinin hakkını savunması gerekenlerin sesleri geçte olsa çıkmaya başladı.

Asgari ücrette hükümet taraf değil, arabulucu. Hükümeti ilgilendiren tarafı hem işçi hem de işverenden vergi alması. Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanır, işçi ile işveren arasında sözleşme yapılır.

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, komisyonun toplanması için bugüne kadar konuşmadı. Kamuoyu baskısı ile işçi konfederasyonlarından Türk-İş, Hak-iş ve DİSK geçtiğimiz Salı günü bir toplantı yaparak 10 maddelik talep listesi açıkladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda ücret dengesizliği olduğunu, emeklilerin ve asgari ücretlilerin sıkıntı yaşadığını belirtirken, “Ülkeyi yönetenler de, bakanlarda aklını başını alsın” ifadesini kullanınca bir gazeteci “Almazlarsa ne olacak?” diye sordu. Atalay, “Bir önümüzü görelim, ona göre ne yapacağımıza karar veririz” cevabını vermekle yetindi.

Asgari ücrete zam yapılmayınca bakalım Atalay’ın tutumu ne olacak?

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Ev kirası 5.845 tl imiş!

TÜİK, 2022 Mayıs ayı verileri ile enflasyon sepeti içerisindeki maddelerin açıklanmasına son vermişti. Açıkladığı enflasyon rakamlarını neye göre hesapladığı bilinmezken, milletin çarşı pazarda yaşadığı enflasyonun çok altında rakamlar açıklıyor. Uzunca süredir açıkladığı rakam ise tartışma konusu....

Gazeteci Alaattin Aktaş, TÜİK’in 2022 enflasyon sepetindeki ürün fiyatlarını yine TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre güncellemiş. Çıkan sonuçlar çok çarpıcı.

34 liraya uzman doktor muayenesi, 113 liraya zeytinyağı, 5.845 liraya kira, 77 liraya döner gibi piyasa fiyatları ile hiç uyuşmayan rakamlar ortaya çıkmış. Buna göre de açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını net görülmüş oldu.

Soru şu: 34 liraya doktor muayenesi, 6 bin liraya kira hangi ilimizde var? Bu rakamlara göre enflasyon hesaplanırsa tabii ki yüzde 71.6 çıkar! Milletin yaşadığı enflasyon ise çok farklı…

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“Tüik market” kurulsun!

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Meclis Genel Kurulu’nda TÜİK’e önerilerde bulunurken, “Memleketin her tarafında “TÜİK market”, “TÜİK emlâk”, “TÜİK hizmet” adı altında hizmet sektöründe faaliyet gösterecek bir şirket kursun” demiş ve eklemiş: “Öyle marketler açın ki gerçekten peynirin 147 TL, zeytinin 114 TL, zeytinyağının 134 TL olduğunu görelim; öyle TÜİK emlâkları açın ki 5.845 TL’ye ev kiralanabileceğini milletimizin tamamı görsün. “TÜİK sağlık” diye özel hastaneler açın, orada da milletimiz uzman doktorlara 34 TL’ye muayene olabileceğini görsün…” demiş.

Hükümet, tarım kredi kooperatiflerini kurarak enflasyonu dengelenmeye çalıştı ama olmadı, bakarsınız bu tutar?