"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Zammı kim yaptı?

Mehmet KARA
15 Temmuz 2024, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefet belediyelerinin su ve ekmeğe zam yaptığını söyleyip, kamunun başta elektrik ve akaryakıta yaptığı zamlardan bahsetmemesi AKP’li milletvekillerine de örnek oldu.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan AKP Uşak Milletvekili İsmail’in Güneş, belediyelerin “müthiş zam” yaptığını söylerken, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sizin yaptığınız zamları oraya uygulattı yani zammı yapan AKP’dir” demesine Güneş, gelen zamları tekrar hatırlatınca Gürer, “Elektriğe yüzde 38 zam geldi. Akaryakıt ücretlerine zam geldi, ne yapacaktı? Belediye zam yapmadı, zammı yapan iktidar! İktidarın yaptığını belediyeye yükleme!” diye cevap verdi.

Güneş konuşmasını bu minval üzerine devam ettirirken tıpkı Erdoğan gibi devletin yaptığı zamlarda bahsetmedi.

Akaryakıta, doğalgaz, elektriğe zam geldiğinde iğneden ipliğe zam geldiğini herkes bilir. Bunlara yapılan zam başka zammı tetikler.

“Türkiye’nin ekonomisin sorumlusu benim, ben” diyen Erdoğan’dı…

Onun için kimseye suç atmasınlar.

***

Aklını başına almasa...

Açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretlinin hakkını savunması gerekenlerin sesleri geçte olsa çıkmaya başladı.

Asgari ücrette hükümet taraf değil, arabulucu. Hükümeti ilgilendiren tarafı hem işçi hem de işverenden vergi alması. Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanır, işçi ile işveren arasında sözleşme yapılır.

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, komisyonun toplanması için bugüne kadar konuşmadı. Kamuoyu baskısı ile işçi konfederasyonlarından Türk-İş, Hak-iş ve DİSK geçtiğimiz Salı günü bir toplantı yaparak 10 maddelik talep listesi açıkladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda ücret dengesizliği olduğunu, emeklilerin ve asgari ücretlilerin sıkıntı yaşadığını belirtirken, “Ülkeyi yönetenler de, bakanlarda aklını başını alsın” ifadesini kullanınca bir gazeteci “Almazlarsa ne olacak?” diye sordu. Atalay, “Bir önümüzü görelim, ona göre ne yapacağımıza karar veririz” cevabını vermekle yetindi.

Asgari ücrete zam yapılmayınca bakalım Atalay’ın tutumu ne olacak?

***

Ev kirası 5.845 tl imiş!

TÜİK, 2022 Mayıs ayı verileri ile enflasyon sepeti içerisindeki maddelerin açıklanmasına son vermişti. Açıkladığı enflasyon rakamlarını neye göre hesapladığı bilinmezken, milletin çarşı pazarda yaşadığı enflasyonun çok altında rakamlar açıklıyor. Uzunca süredir açıkladığı rakam ise tartışma konusu....

Gazeteci Alaattin Aktaş, TÜİK’in 2022 enflasyon sepetindeki ürün fiyatlarını yine TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre güncellemiş. Çıkan sonuçlar çok çarpıcı.

34 liraya uzman doktor muayenesi, 113 liraya zeytinyağı, 5.845 liraya kira, 77 liraya döner gibi piyasa fiyatları ile hiç uyuşmayan rakamlar ortaya çıkmış. Buna göre de açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını net görülmüş oldu.

Soru şu: 34 liraya doktor muayenesi, 6 bin liraya kira hangi ilimizde var? Bu rakamlara göre enflasyon hesaplanırsa tabii ki yüzde 71.6 çıkar! Milletin yaşadığı enflasyon ise çok farklı…

***

“Tüik market” kurulsun!

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Meclis Genel Kurulu’nda TÜİK’e önerilerde bulunurken, “Memleketin her tarafında “TÜİK market”, “TÜİK emlâk”, “TÜİK hizmet” adı altında hizmet sektöründe faaliyet gösterecek bir şirket kursun” demiş ve eklemiş: “Öyle marketler açın ki gerçekten peynirin 147 TL, zeytinin 114 TL, zeytinyağının 134 TL olduğunu görelim; öyle TÜİK emlâkları açın ki 5.845 TL’ye ev kiralanabileceğini milletimizin tamamı görsün. “TÜİK sağlık” diye özel hastaneler açın, orada da milletimiz uzman doktorlara 34 TL’ye muayene olabileceğini görsün…” demiş.

Hükümet, tarım kredi kooperatiflerini kurarak enflasyonu dengelenmeye çalıştı ama olmadı, bakarsınız bu tutar?

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    15 Temmuz raporu ne oldu?

    İspanya, İngiltere'yi yenerek 2024 Avrupa Şampiyonu oldu

    Vergi paketi çıkmadan uygulanmaya başladı

    Demokrasi ve hukuk yoksa istikrarlı bir ekonomi de olmaz

    Suriye: Normalleşme için 2011 öncesine dönülmeli

    Elektrik şirketleri denetlenmeli

    İsrail katliama doymuyor

    Üç buçuk milyon hane aşırı yoksullukla mücadele ediyor

    Netanyahu ülkeyi yıkıma sürüklüyor

    Fransa’da Müslüman aileye saldıranlara 6 ay hapis

    Japonya da Filistin’i tanınma yolunda

    Avrupa Futbol Şampiyonasında final heyecanı

    2024'ün 6 ayında Türkiye'de 17 bin 343 deprem gözlemlendi

    29 kişi hakkında gözaltı kararı

    ABD'de ve dünyada gündem silahlı saldırı: Trump'a nasıl bu kadar yaklaşabildiği soruşturuluyor - Trump: İnanmak güç

    Trump'a yönelik silahlı saldırı hakkında Biden'dan açıklama

    Trump'a silahlı saldırıda bulunan Thomas Crooks'un(20) kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu belirlendi

    En fazla sansür, yolsuzluk haberlerine

    'Gazze'de bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sekizinci 15-20 Temmuz karanlığı
    Yeni Asya'dan Size

    15 Temmuz ve Yeni Asya
    Osman ZENGİN

    Sekizinci senesinde 15 Temmuz
    Genel

    15 Temmuz raporu ne oldu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kıbrıs’ta 15 Temmuz Darbesi
    Genel

    İspanya, İngiltere'yi yenerek 2024 Avrupa Şampiyonu oldu
    Risale-i Nur'dan

    Adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin izahı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Üç yerde söylenen yalan meselesi...
    Ali FERŞADOĞLU

    Nur talebelerine yüklenen vazifeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.