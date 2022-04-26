ŞİİR - Mehmet Kovancı

Ramazan ayının sonuna geldik. O’nun rahmetine gark olup erdik. Onda çok bereket elbette gördük. Elveda Ramazan diyemiyorum. Ramazan’dan sonra dil oruc tutar. Ramazan’dan sonra gözde oruc var. Ramazan’dan sonra kulak hak duyar. Elveda Ramazan diyemiyorum. Teravih namazı kıldık bu ayda. Kulluğa alıştık her halükârda Tilavet eyledik hatm-i Kur’an’da Elveda RAMAZAN diyemiyorum. Rabb-i Rahim Allah etmesin cüda. Nurlara gark etti elbette Huda. Nefs-i emmareyi yendik bir daha. Elveda Ramazan diyemiyorum. Rabbimin emriyle ederiz imsak. Onun emri ile iftarı yapsak. Ramazan’dan sonra bu halde kalsak. Elveda Ramazan diyemiyorum. Nimetlere karşı yaparsak zikri. İn’am eden kimdir yaparsak fikri. Sonrasında ise yaparsak şükrü. Elveda Ramazan diyemiyorum. Orucun hikmeti bilinsin tamam. Ramazan ayında olduk emre ram. Ramazan’dan sonra oruca devam. Elveda Ramazan diyemiyorum.

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