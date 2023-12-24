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24 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Her şeyi görür Rabbim

Mehmet KOVANCI
24 Aralık 2023, Pazar
ŞİİR

HAYAT sıfatı ile her şey buluyor hayat. 

Zat-ı Hayy-ı Kayyuma delil elbet kâinat. 

Her nede hayat varsa okunur elbet sanat 

Zerreden şemse kadar delil RABBE mevcudat. 

 

Vahiyler ve ilhamlar, Rabbimin KELAMIDIR. 

Resullere vahiyle insana selamıdır. 

Hayvanat ve insanla kelamı, ilhamıdır. 

Kitap ve suhuflarsa RABBİMİN ahkamıdır. 

 

İLİM SIFATI ise hikmetli, intizamlı, 

Mizanlıdır masnuat bunlar pek çok anlamlı. 

İdare, tedbir, tezyin, temyizi anlamalı. 

İlm-i İlahi ile masnuat var olmalı. 

 

Rabbim iradesiyle sınırsız hürdür elbet. 

Hadd u hesaba gelmez halk edilir mahlukat. 

Alamet-i farika, vardır ediniz dikkat. 

Meşiet-i İlahi tek ve yekta hakikat. 

 

Kader kalemi ile, her şeyde vardır miyar. 

İlimle, iradeyle, kudret veriyor ayar. 

Kün fe yekün emriyle mevcudat oluyor var. 

Mevcudatta hükmeder elbette kaza kader. 

 

KUDRET sıfatı ile hükmeder her bir şeye. 

Her şey ram olur elbet, Kudret-i İlahiye. 

Bize haber veriyor yaratan ALLAH diye 

Mevcudatın tamamı, ALLAH’tan bir hediye. 

 

Lisan-ı hal ve kali, RABBİM işitir elbet. 

Lisan-ı ızdırari, O’na ayandır elbet. 

Kalbinden ne geçerse bunu duyandır elbet. 

SEMİ’ sıfatı ile icabet eder elbet. 

 

Her şeyi görür RABBİM, her bir şey O’na ayan. 

BASAR SIFATI ile gerçek olacak rüyan. 

Uyan ey insan oğlu gafletten hemen uyan  

Her halini gören var, her bir şeyde an be an.  

 

Tekvin sıfatı ile Rabbim HALLAK’tır elbet. 

Hem hayatı hem mevti yaratan O’dur elbet. 

Her şeyin üstünde var ilahi mühür elbet 

Kün fe yekün emriyle Allah yaratır elbet 

MEHMET KOVANCI
[email protected]

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