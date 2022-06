Hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir bu Kur’an.

Hem fikirdir, hem hikmettir, bu Kur’an, her bir zaman.

Hem hikmettir, bu Kur’an, her bir zaman, oku her an.

Bu Kur’an, her zaman, oku her an, sana yaran.

Hem ilimdir, hem hakikat, hem şeriat, bu Kitap.

Hem hakikat, hem şeriat, bu kitap, bize hitab.

Hem şeriat, bu kitap, bize hitap, O’dur Tevvab.

Bu kitap, bize hitap, O’dur Tevvab, kazan sevab.

Ruha şifa, kalbe gıda, akla ziya, her zaman.

Kalbe gıda, akla ziya, her zaman, derde derman.

Akla ziya, her zaman, derde derman, çare iman.

Her zaman, derde derman, çare iman, O’dur beyan.