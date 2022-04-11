Ramazan-ı Şerifte nuzul ediyor Kur’an

ŞİİR - Mehmet Kovancı

Ramazan’da inmeye başladı yüce KUR’AN. Okuyup anlamaya çalışmalısın her an. Kur’ana göre yaşa, hayatını her zaman. Saadeti dareynde olursun mutlu insan. Ramazan KUR’AN ayı; oku, anla ve yaşa. Kur’an’a muhatapsın nefsi çıkarın boşa Emrine muti olun, asi olmayın haşa. Sonra başın vurursun elbette taştan taşa. O semavi hitaba, hüsn-ü istikbal edin. Bunun için her nefis, yeme içmeden geçin. Hacat-ı süfliyeyi, hemen derhal terkedin. Nefis melekleşerek HAKKA taatı seçin. Yeni nazil oluyor gibi oku KUR’AN’I Yeni nazil oluyor gibi dinle KUR’AN’I Vahy-i ilahi olan dinleyin hitabını. Almalısın elbette Rabbimin rızasını. O İlahi Hitabı, Resul okuyor bize. Resul’den dinler gibi onu dinlesenize. Hazret-i Cebrail’den onu dinlesenize. Allahtan dinler gibi onu dinlesenize. Böyle dinlesen eğer bu apayrı bir halet. Böyle kudsi halete mazhar olursun elbet. Kendisi tercümanlık edip dinletir seyret. Hikmet-i nüzulünü anlamaya et gayret Ramazan-ı şerifte Alem-i İslam sanki. Mescid hükmüne geçer bunu böyle bilin ki. Milyonlarla hafızlar, KUR’AN tilavetini. Arzlılara dinletir, hitab-ı semaviyi O cemaat-i uzma, dinlerler huşu ile Diğerleri okurlar, daim kendi kendine. Tüm İslam alemin, manevi takdirine. Mazhar olurlar elbet, KUR’AN’A hürmetine.

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.