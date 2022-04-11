Ramazan-ı Şerifte nuzul ediyor Kur’an

Ramazan’da inmeye başladı yüce KUR’AN.
Okuyup anlamaya çalışmalısın her an.
Kur’ana göre yaşa, hayatını her zaman.
Saadeti dareynde olursun mutlu insan.
Ramazan KUR’AN ayı; oku, anla ve yaşa.
Kur’an’a muhatapsın nefsi çıkarın boşa
Emrine muti olun, asi olmayın haşa.
Sonra başın vurursun elbette taştan taşa.
O semavi hitaba, hüsn-ü istikbal edin.
Bunun için her nefis, yeme içmeden geçin.
Hacat-ı süfliyeyi, hemen derhal terkedin.
Nefis melekleşerek HAKKA taatı seçin.
Yeni nazil oluyor gibi oku KUR’AN’I
Yeni nazil oluyor gibi dinle KUR’AN’I
Vahy-i ilahi olan dinleyin hitabını.
Almalısın elbette Rabbimin rızasını.
O İlahi Hitabı, Resul okuyor bize.
Resul’den dinler gibi onu dinlesenize.
Hazret-i Cebrail’den onu dinlesenize.
Allahtan dinler gibi onu dinlesenize.
Böyle dinlesen eğer bu apayrı bir halet.
Böyle kudsi halete mazhar olursun elbet.
Kendisi tercümanlık edip dinletir seyret.
Hikmet-i nüzulünü anlamaya et gayret
Ramazan-ı şerifte Alem-i İslam sanki.
Mescid hükmüne geçer bunu böyle bilin ki.
Milyonlarla hafızlar, KUR’AN tilavetini.
Arzlılara dinletir, hitab-ı semaviyi
O cemaat-i uzma, dinlerler huşu ile
Diğerleri okurlar, daim kendi kendine.
Tüm İslam alemin, manevi takdirine.
Mazhar olurlar elbet, KUR’AN’A hürmetine.