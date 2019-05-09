Türkiye için utanç günü

YSK, 6 Nisan Pazartesi günü İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını verdi. Haftalardır kendilerine sunulan ısmarlama itirazlardan bir ya da birkaçını seçip beğendiler demek ki!

Kuruluşundan bugüne Türkiye tarihine kara harflerle geçmiş trajik mahkeme kararları veren hâkimler vardır.

İstiklâl Mahkemesi Hâkimleri, Yassıada Hâkimleri, Bediüzzaman’a mahkûmiyet kararı vermiş hâkimler, 1980 Sıkıyönetim Mahkemeleri vs. Bu kara mahkemelerin hâkimlerinin verdiği trajik kararlar, millet vicdanında derin yaralar açtı.

Bu trajik kararlara yeni bir halka eklendi: YSK Kararları. Şüphesiz, benzer olaylarda şimdiye kadar verilen bütün karar ve içtihatlara ters gerekçelerle 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararını veren hâkimler de kınanacak.

Çünkü verilen bu karar şüphesiz yalnızca İmamoğlu’nun başkanlık hakkının elinden alınmasıyla sınırlı değil.

Verilen bu kararla, Türkiye’de aksak, topal, az görüp zor işiten bir demokrasimiz var idiyse de bu demokrasi YSK’nın 6 Nisan kararıyla ölmüştür.

1950’den bugüne yapılan bütün seçimlerin bir işleyişi ve dinamiği vardı, ülke yönetiminin belirlenmesinde seçim sonuçları belirleyici idi. Darbe anayasalarının yürürlüğe girmesi bile kimi zaman kılıfına uydurmayla da olsa, bu işleyiş ve dinamiklerle oldu.

6 Mayıs itibarıyla ise YSK tek kelimeyle demokrasiye darbe yaptı. Seçimli demokrasiyi ortadan kaldırdılar. Bu tehlikeyi önceki yazılarımızda da bildirmiştik. Bundan sonra herhangi bir seçim öncesi siyasî iktidar, herhangi bir seçim kuruluna, kanunen uygunsuz seçim görevlileri yerleştirip, seçimi kaybettiğinde bu kendi koyduğu kanunen uygunsuz görevliler üzerinden seçimleri iptal ettirebilecek. Tam bir tuzak. Şimdiye kadar bu itirazı yapabilmenin bir süresi vardı, artık süre de yok, seçimi kaybet, kendin yerleştirdiğin adamlarını seçimi kaybedince afişe et ve seçimi iptal ettir. İşi kılıfına bile uyduramadılar. Biz böyle istiyoruz dediler ve istediklerini yaptırdılar. Bu kararı aldıran iktidar sahipleri ve bu kararı alan YSK Hâkimleri aslında yalnızca İstanbul seçimlerini iptal etmediler, ülke demokrasisini de iptal ettiler.

Halbuki Başkanlık seçimlerinde benzer konu tartışılma aşamasına bile gelmedi. Aynı YSK itirazlara kapı bile aralamadı, kendi deyimlerine göre atı alan Üsküdar’ı geçti. Peki şimdi?

Burada demokrasi bir amaç değil araçtır diyen makyavelist zihniyeti iyi anlamak lâzımdır. Demokrasi kendilerini seçiyorsanız vardır, kendilerinin seçilmediği bir demokrasi demokrasi değildir.

82 milyonluk ülke ve onun ağır aksak demokrasisi hırs için feda edildi. Yazık ki ne yazık.