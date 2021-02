Göçmek…

Bu dünyadan göçüp gitmek. Gerçekten de insan bir yolcudur. Ve bu yolculuğun her anında Allah bize belirli bir yol çizelgesi vermiştir. Bu yol çizelgesi yeni nesilde şahsî navigasyonlarımız. Her anımızda rotamız ahiret.

Her yıl yaşlanıyoruz ya da olgunlaşıyoruz, ama biz de değişiyoruz. Huylarımız, karakterlerimiz ya da bedenimiz. Tıpkı bir şarkı gibiyiz, her yıl yeni bir nota ekliyoruz kendi şarkımıza, bazen do notası kalınlaşıyor bazen de do ince olarak eşlik ediyor.

Bir müzisyen önünde duran müzik defterine notaları tek tek yazarken, notaların uyumu da melodinin ruhumuzdaki yansımasını hazırlıyor. Gençken dinlediğimiz şarkılar ile yaşlandığımızda dinlediklerimiz arasında ne kadar çok fark var değil mi? Hani büyüklerimiz derler ya “Kızım kıs şunun sesini kafam kaldırmıyor” işte tam da bu. Artık kafamız sakin müziklerle dolmak istiyor. Şimdi bilgisayarımdaki ney sesi, bu sakinliği sağlıyor.

Şimdi düşünüyorum da, gerçekten de insan bu dünyada uzun bir seferde ve hepimiz ahiret âlemine göçüp gideceğiz. Peki, şimdi bu göç yolculuğuna çıkmadan önce yolculuk için hazırlanıyor muyuz?