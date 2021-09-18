Çin’e karşı AUKUS Güvenlik Paktı

Avustralya (A), İngiltere (Birleşik Krallık-UK) ve ABD (US) arasında bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, AUKUS Güvenlik Paktı’nın kurulduğu 16 Eylül Perşembe günü duyuruldu.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un birlikte online ortamda gerçekleştirdikleri görüşmede, AUKUS’un kurulduğu hakkında bilgilendirme yapıldı. Liderlerin açıklamalarındaki ortak nokta “Güney Çin Denizi’nden Tayvan’a kadar uzanan anlaşmazlıklar sebebiyle Pekin ile artan gerilimlerde ittifakları desteklemek için AUKUS’un önemi” vurgulandı. Bununla birlikte AUKUS ile “önümüzdeki 18 ayda daha hızlı ve daha gizli hareket kabiliyetine sahip denizaltı filosunun kurulması” planlanıyor.

Diğer taraftan AUKUS ile “Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı sağlama zorunluluğu” belirtilerek “hızla gelişen tehditlere karşı savunmaya” dikkat çekiliyor. Elbette üç ülkenin AUKUS Güvenlik Paktı’nda bir araya gelmelerinin temelinde, “Çin’e karşı ortak güvenlik politikası belirlemek” olduğu bildiriliyor.

ABD’nin, Afganistan’dan çekilmesiyle oluşan yeni durum sebebiyle, Morrison’un ifadesiyle üç ülkenin ortaklıklarını “yeni bir düzeye yükseltmek zorunda kaldıkları, yeni bir sayfa açtıkları ve Asya’da güvenlik ve istikrarı korumak için birlikte çalışacakları” bilgisi veriliyor.

AUKUS çatısı altındaki ülke liderleri birliktelik beyanatlarında bulunurlarken, Pakt’a yönelik tepkiler de geliyor. İlk tepki Fransa’dan geldi. Çünkü Avustralya’nın daha önce Fransız şirketi Naval Grup ile imzaladığı 50 milyar Dolarlık 12 adet denizaltının satın alınmasını kapsayan anlaşması mevcut. Fakat AUKUS Paktı ile Avustralya, Fransız şirketi ile anlaşmasını sonlandırması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly, işbirliğine aykırı davrandığı için Avustralya’yı sert bir şekilde eleştirdiler. İkinci tepki de Çin’in Washington Büyükelçisi Liu Pengyu’dan geldi. Pengyu, AUKUS üyesi ülkeleri “Soğuk Savaş zihniyetlerini ve ideolojik önyargılarını silkelemeliler” diye belirtiyor.

Yine AUKUS çerçevesinde üç lider de “Avustralya’nın ilk defa nükleer denizaltı inşa etmesine yardımcı olunacağı, siber güvenlik, yapay zeka ve kuantum hesaplama vb. alanlarda da işbirliğinin arttırılacağını” ifade ettiler. ABD’nin daha önce İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisini paylaştığı biliniyor. Bu teknolojinin AUKUS üzerinden Avustralya ile de paylaşılacağı belirtiliyor. Avustralya böylece ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan ve Rusya’nın ardından nükleer denizaltı sahibi 7. ülke olacak. Konu hakkındaki bütün beyanatlara rağmen Avustralya, nükleer silâh elde etme gayretinde olmadığını açıklıyor.

Çin’e karşı konumlanacağına ihtimal verilen AUKUS’un, özellikle denizcilik ve savunma teknolojisi odaklı olacağı değerlendiriliyor. Hint-Pasifik bölgesinde “Çin’in meydana getirdiği tehditte artış olursa, AUKUS ile Avustralya’nın nükleer güç ve ittifak ilişkilerinin hatırlatılacağı” yorumlanıyor. Buna ek olarak ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin plansız bir şekilde gerçekleşmesine yönelik eleştirilerin üzerinin kapatılması ihtimali de söz konusu.

Hint-Pasifik bölgesinde İngilizce konuşan ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada arasında 1946’da imzalana gözetim ve istihbarat paylaşımı hakkında “Beş Göz Anlaşması” mevcut. Beş Göz Anlaşması’nın ardından, 16 Eylül 2021 tarihli AUKUS Güvenlik Paktı da imzalandı. Önümüzdeki günlerde ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan’ın yer aldığı “Dörtlü Güvenlik Grubu”nun toplanacağına dair haberler yayınlanıyor. Dörtlü Güvenlik Grubu da Çin’e karşı planlanan bir yapı niteliğinde. Hatta Çin tarafından “Asya NATO’su” şeklinde tanımlandığı aktarılıyor.

ABD’nin Beş Göz Anlaşması’nın sonrasında, AUKUS ve Dörtlü Güvenlik Grubu girişimleriyle Çin’e karşı muhtelif yapılanmalara gittiği kuvvetle muhtemeldir.